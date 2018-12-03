Медицина

18:46 03.12.2018

Гуманитарная организация "Врачи без границ" обеспечила временно оккупированные территории противотуберкулезными препаратами

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Гуманитарная организация "Врачи без границ" обеспечила временно оккупированные территории противотуберкулезными препаратами

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" закупила и доставила 29 ноября в Донецкую областную клиническую туберкулезную больницу 200 тыс. противотуберкулезных препаратов первого уровня, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на официальной странице в соцсети Facebook.

"Туберкулез передается воздушно-капельным путем и не знает границ, поэтому без надлежащего лечения диагностированных случаев вспышка туберкулеза могла охватить весь восток Украины. Обеспечение украинцев противотуберкулезными препаратами - это вопрос национальной безопасности, который мы поддерживаем и отстаиваем. Спасибо нашим партнерам "Врачи без границ", что закупили и доставили необходимые украинские лекарства в Донецк", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора Центра Владимира Курпиту.

"Врачи без границ" доставляли противотуберкулезные препараты украинского производства в Донецкую областную клиническую туберкулезную больницу и раньше, в частности в мае этого года было доставлено 420 тыс. препаратов.

Теги: #гуманитарная #врачи_без_границ #организация
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