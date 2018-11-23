Медицина

17:40 23.11.2018

Национальный закупщик МЗУ поможет клиникам и регионам получать более низкие цены при бюджетных закупках – Стефанишина

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Национальный закупщик МЗУ поможет клиникам и регионам получать более низкие цены при бюджетных закупках – Стефанишина

Национальное закупочное агентство "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) поможет клиникам и регионам получать более низкие цены при бюджетных закупках, заключая рамочные соглашения и формируя пулы покупателей, сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"У МЗУ будет две функции. Во-первых, агентство будет получателем государственных средств и, как я уже говорила, будет закупать лекарства по стратегическим программам. То есть, оно будет объявлять тендеры, проводить закупку, обеспечивать доставку препаратов в больницы, мониторить наличие лекарств. Кроме того, МЗУ поможет регионам эффективно закупать лекарства, заключая рамочные соглашения. По большому счету, МЗУ будет формировать своеобразные каталоги, предлагая больницам войти в закупку, тем самым увеличивая объем закупки и добиваясь снижения цены ", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

О.Стефанишина отметила, что агентство будет вести переговоры с производителями и с поставщиками.

"Например, у больницы есть задача закупить стент. Клиника заходит в каталог и видит, что МЗУ заключил с компанией-поставщиком рамочное соглашение, к которому можно присоединиться. Клиника делает заявку, агентство разместит заказ, больница оплатит товар непосредственно производителю. То есть, здесь МЗУ не будет финансовым игроком, оно просто даст возможность больнице присоединиться к соглашению и получить тот или иной продукт, присутствующий в портфолио агентства, по хорошей цене", - пояснила замминистра.

По ее словам, в настоящее время местные закупки и закупки больниц часто неэффективны, так как это небольшие объемы.

"Больницам будет выгодно присоединяться к оптовым закупкам. Возьмем тот же инфаркт: НСЗУ установит определенный тариф на услугу по лечению инфаркта, и больнице просто будет невыгодно закупать стенты по завышенным ценам. Считаем, что агентство будет хорошим инструментом и для областей, и для клиник, который позволит закупать эффективно и по реальным ценам", - сказала она.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения зарегистрировало ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), которые получит статус централизованной закупочной организации. МЗУ постепенно будет перенимать практики закупок лекарств у международных организаций и с 2020 года сможет полноценно проводить закупки за средства госбюджета. Национальное закупочное агентство начнет свою пилотную работу с приобретения медикаментов и медизделий для выполнения программы Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В августе 2017 года Кабмин утвердил концепцию реформирования системы закупок лекарственных средств, предусматривающую создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку препаратов и изделий медицинского назначения (ИМН) на национальном и местном уровне.

В настоящее время международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents, которые в 2015 году были привлечены Украиной для закупки медицинских товаров и препаратов, - занимаются обеспечением 40 государственных программ (около 500 медикаментов и 700 изделий медназначения).

Полный текст интервью О. Стефанишиной читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #стефанишина #бюджет #медреформа #мзу
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