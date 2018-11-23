В системе централизованных бюджетных закупок лексредств останутся стратегические программы, остальные перейдут в реимбурсацию

В системе централизованных бюджетных закупок лекарственных средств останутся только стратегические программы, остальные перейдут в реимбурсацию, сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"Наша задача – создать систему закупок, которая будет органично встроена в новую систему здравоохранения с комплексным подходом к оценке стоимости медицинских услуг. Я уже говорила, что существует 40 госпрограмм, по которым мы закупаем лекарства, медицинские изделия и вакцины. Часть из них будет переведена в систему реимбурсации", - сказал она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в программу реимбурсации не могут быть переданы закупки препаратов, которые являются стратегическими, например, вакцины, препараты для инфекционных заболеваний или дорогостоящие лекарства.

"С такими закупками, которые останутся на национальном уровне, и будут работать госпредприятие "Медицинские закупки Украины", Национальное агентство медицинских закупок", - сказал она.

В то же время в качестве примера препаратов, которые могут быть переданы в систему реимбурсации, О.Стефанишина привела иматиниб.

"Его можно сделать доступным для пациента в аптеках аналогично принципу работы программы "Доступные лекарства": для пациента бесплатно, а аптеке стоимость компенсируется из бюджета. Для этого препарата не нужна государственная закупка: его рынок сложившийся, там есть генерическая конкуренция, препарат может приниматься амбулаторно", - сказал она.

Замминистра отметила наличие несколько критериев, по которым препарат может быть включен в программу реимбурсации.

При этом, по ее словам, переданные в реимбурсацию препараты, не обязательно войдут в программу "Доступные лекарства", у которой есть свои правила.

"Мы планируем в 2019 году доработать и расширить программу реимбурсации. По сути, программа "Доступные лекарства" - это всеукраинский пилот, который показал эффективность и который нужно расширять, в том числе включая в него часть препаратов, закупаемых на национальном уровне", - сказал она.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), которые получит статус централизованной закупочной организации. МЗУ постепенно будет перенимать практики закупок лекарств у международных организаций и с 2020 года сможет полноценно проводить закупки за средства госбюджета. Национальное закупочное агентство начнет свою пилотную работу с приобретения медикаментов и медизделий для выполнения программы Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В августе 2017 года Кабмин утвердил концепцию реформирования системы закупок лекарственных средств, предусматривающую создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку препаратов и изделий медицинского назначения (ИМН) на национальном и местном уровне.

В настоящее время международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents, которые в 2015 году были привлечены Украиной для закупки медицинских товаров и препаратов, занимаются обеспечением 40 государственных программ (около 500 медикаментов и 700 изделий медназначения).

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