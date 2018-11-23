Количество налоговых проверок компаний сократилось на фоне увеличения количества запросов от ГФС – Фармак

Количество проверок налоговыми органами компаний сократилось, в то же время выросло количество запросов от ГФС, констатируют в фармацевтической компании ПАО "Фармак" (Киев).

"Можно говорить о том, что количество претензий и проверок бизнеса налоговиками уменьшилось, но одновременно с этим увеличивается количество запросов с просьбой "объяснить, предоставить информацию" и т.п., и качество запросов в целом нормальная, поэтому видим аналитическую, сервисную работу ДФС", - цитирует пресс-служба компании директора по финансам ПАО "Фармак" Викторию Смародину.

Эксперт при этом отметила, что не смотря на улучшение аналитической функции и повышение качества запросов от ГФС, компания сталкивается "с такими рудиментами, как просьба заплатить налоги наперед или выяснить, где купил товар поставщик нашего поставщика в третьем звене цепочки поставок".

Комментируя изменения, в которых нуждается налоговое законодательство, В.Смародина отметила, что "чем проще правило начисления налога, тем правильнее его посчитают и оплатят".

"Задача должна быть не в соревновании выписки штрафов, а в том, чтобы добиться, чтобы все компании платили и не нарушали. Основная беда страны в том, что бизнес в тени. Хотелось бы, чтобы основной фокус был сделан на компании, которые уклоняются от уплаты налогов, а не на длительные проверки тех, кто исправно и регулярно их платит", - сказала она.

Комментируя проблемы, с которыми "Фармак" сталкивается в сфере налогообложения, директор по финансам указала, в частности, вопрос присутствия Республики Узбекистан в перечне низконалоговых юрисдикций.

«Узбекистан - это сложная юрисдикция, но мы все же экспортируем свою продукцию несвязанным компаниям и получаем валютную выручку, платим налоги и создаем рабочие места в Украине. При этом узбекские компании не публикуют отчетность и не предоставляют ее для общедоступных баз данных, что создает определенные сложности с подготовкой документации по трансфертному ценообразованию по этим операциям. Считаю, что при операциях с несвязанными компаниями в подобных юрисдикциях бывшего СССР правила трансферпрайсинга только обременяют администрирование налогов", - сказала она.

Как сообщалось, в целом в 2017 году "Фармак" экспортировал продукцию на $70 млн. По итогам 2017 года в структуре зарубежных продаж преобладали Польша, Узбекистан и Россия. В частности, продажи в Узбекистан - 20,9% общего объема экспорта. Всего в 2017 году доля продаж "Фармак" на зарубежных рынках составила 31%.

ПАО "Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира. В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

По итогам 2017 года "Фармак" нарастил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке на 21% в денежном выражении. Кроме того, компания увеличила чистую прибыль на 22% по сравнению с 2016 годом – до 839 млн грн.

Бенефициаром компании является глава набсовета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).