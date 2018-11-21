Медицина

18:30 21.11.2018

Одесские ученые и фармацевты получили Госпремию в области науки и техники

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Одесские ученые и фармацевты получили Госпремию в области науки и техники

Группа украинских ученых одесского Физико-химического института им. А.В.Богатского и научные сотрудники фармацевтической компании ОДО "Интерхим" (Одесса) получили государственную премию в области науки и техники за создание и разработку лекарственных препаратов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании "Интерхим", премия присуждена за создание и разработку технологии производства лекарственных препаратов нейтротропного и иммунотропного действия – транквилизатора "Гидазепам", снотворного "Левана" и антивирусного препарата "Амиксин".

В ходе церемонии награждения лауреатов премии министр образования и науки Украины Лилия Гриневич подчеркнула, что украинская наука продолжает работать и совершает прорывные открытия при поддержке украинского бизнеса, который видит возможности для развития в собственной стране

"Очень важно, что премию получили те, кто разрабатывает инновационные препараты. И эти препараты спасают жизни людей", - отметила Л.Гриневич.

По словам лауреата премии, генерального директора "Интерхима" Анатолия Редера, на разработку оригинальных лекарственных средств у мировых фармацевтических гигантов уходят многие годы и миллиарды долларов. В Украине достигнуть такого результата удалось без привлечения таких денежных средств.

ОДО "Интерхим" - одно из ведущих фармацевтических предприятий страны. Основано в 1992 году, является единственным в стране производителем лекарств для тяжело- и онкобольных, а также одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в проект по созданию лабораторно-производственного комплекса. В 2017 году компания уплатила более 130 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

"Интерхим" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Теги: #госпремия #одесса
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