Медицина

14:58 21.11.2018

Профильный комитет Рады настаивает на принятии национальной госпрограммы борьбы с онкозаболеваниями

1 мин читать
Профильный комитет Рады настаивает на принятии национальной госпрограммы борьбы с онкозаболеваниями

Комитет Верховной Рады по здравоохранению настаивает на принятии Общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы, а также региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями.

Такое решение члены комитета приняли в ходе выездного заседания, состоявшегося на минувшей неделе в Харькове.

Кроме того, по итогам заседания комитет принял решение об обеспечении финансированием из государственного бюджета в полном объеме расходов на закупку лекарственных средств для онкобольных, потребность в котором составляет – 2,97 млдрд грн, а также финансирования на реализацию во всех регионах закона об экстренной медицинской помощи (11 млрд грн).

Депутаты также приняли решение выделить средства из государственного бюджета для строительства онкоцентра в Харькове и поддержать решение облгосадминистрации о создании единого госпитального округа в Харьковской области.

Кроме того, депутаты считают необходимым пересмотреть Национальный перечень основных лекарственных средств и включить в него препараты для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний, и лекарственные средства, необходимые для оказания экстренной медицинской помощи

Депутаты предлагают также перераспределить неиспользованные средства госбюджета на 2018 год, предусмотренные Минздраву, и направить их на покрытие расходов, связанных с отпуском препаратов инсулина больным сахарным диабетом. Кроме того, депутаты считают необходимым при подготовке проекта госбюджета на соответствующий год предусматривать в полном объеме расходы на покрытие расходов, связанных с отпуском препаратов инсулина для больных сахарным диабетом.

Теги: #онкозаболевания #рада
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Комитет Рады не поддержал продление сроков упрощенной автономизации коммунальных и государственных клиник до 2020г

Депутаты предлагают продлить на год срок льготной автономизации медучреждений

Минздрав призвал Парубия посодействовать в урегулировании взаимоотношений ведомства с профильным комитетом Рады

Депутаты требуют уволить Супрун из-за ситуации с лечением украинцев за границей и центром ТКМ "Охматдета"

Парламентский комитет по здравоохранению рассмотрит во вторник ситуацию в "Охматдете"

Более 25 тыс. украинцев в 2017 году посетили Турцию для лечения

В Раде инициировали проведение аудита эффективности медреформы

В Раду внесен еще один проект относительно увольнения Супрун и ее зама Линчевского

Рада поддержала закон о помощи детям с тяжелыми заболеваниями, не признанных инвалидами

В Раде вновь подняли вопрос отставки замминистра здравоохранения Линчевского

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин уволил главу Гослекслужбы Гудзь

В госбюджете-2019 необходимо сохранить программу развития сельской медицины – Березенко

Верховный суд направил дело в отношении известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты

Глава Минздрава назвала основными планами-2019 электронизацию, лицензирование врачей и привлечение инвестиций

Аптечные продажи в Украине за 10 мес. выросли на 28%

Два непрофильных ведомства затягивают согласование отмены 10%-й надбавки на закупаемые за счет бюджета медизделия

За год работы реперфузионного центра смертность от инфарктов в Житомирской области сократилась втрое

МИС "Медикит" сфокусируется на частных медпрактиках и небольших частных клиниках

Треть победителей конкурсов на руководящие должности в медучреждениях ранее в них не работали – Минздрав

Количество курящих украинцев сократилось на 20% за семь лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА