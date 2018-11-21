Профильный комитет Рады настаивает на принятии национальной госпрограммы борьбы с онкозаболеваниями

Комитет Верховной Рады по здравоохранению настаивает на принятии Общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы, а также региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями.

Такое решение члены комитета приняли в ходе выездного заседания, состоявшегося на минувшей неделе в Харькове.

Кроме того, по итогам заседания комитет принял решение об обеспечении финансированием из государственного бюджета в полном объеме расходов на закупку лекарственных средств для онкобольных, потребность в котором составляет – 2,97 млдрд грн, а также финансирования на реализацию во всех регионах закона об экстренной медицинской помощи (11 млрд грн).

Депутаты также приняли решение выделить средства из государственного бюджета для строительства онкоцентра в Харькове и поддержать решение облгосадминистрации о создании единого госпитального округа в Харьковской области.

Кроме того, депутаты считают необходимым пересмотреть Национальный перечень основных лекарственных средств и включить в него препараты для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний, и лекарственные средства, необходимые для оказания экстренной медицинской помощи

Депутаты предлагают также перераспределить неиспользованные средства госбюджета на 2018 год, предусмотренные Минздраву, и направить их на покрытие расходов, связанных с отпуском препаратов инсулина больным сахарным диабетом. Кроме того, депутаты считают необходимым при подготовке проекта госбюджета на соответствующий год предусматривать в полном объеме расходы на покрытие расходов, связанных с отпуском препаратов инсулина для больных сахарным диабетом.