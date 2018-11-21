В госбюджете-2019 необходимо сохранить программу развития сельской медицины – Березенко

Государственный бюджет на 2019 год должен сохранить программу развития сельской медицины, на нее можно направить 3,5 млрд грн, считает заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко.

"Почти 3,5 млрд грн, как минимум, рассчитываем направить на эту программу в 2019 году, в том числе 2,5 млрд грн, не израсходованных в течение 2018 года, и еще 1 млрд грн дополнительно", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Нардеп напомнил, что госбюджетом на 2018 год на эту программу было выделено 5 млрд грн.

"Много времени заняло проектирование и проведение тендеров. Фактически только осенью начался процесс строительства. Это означает, что всю сумму, выделенную из госбюджета в 2018 году, невозможно было использовать. Поэтому необходимо решение, чтобы оставшаяся сумма, а это около 2,5 млрд грн, могла перейти на следующий год", - сказал он, отметив, что такое решение поддержано Минфином, правительством, а также бюджетным комитетом Верховной Рады.

Как сообщил С.Березенко, согласно программе развития сельской медицины, до марта 2019 года будет построено около 500 новых сельских амбулаторий, еще 400-500 будут построены в течение 2019 года.

"Мы как коалиция, как правительство и люди, ответственные за систему здравоохранения, ставим целью построить и обновить 1 тыс. амбулаторий в 2018-2019 гг. Это - 25% всех существующих в Украине сельских амбулаторий ", - сказал он.

С.Березенко подчеркнул, что успешному развитию медицинской реформы в 2019 году будет способствовать развитие программы "Доступные лекарства", а также внедрение принципа "деньги идут за пациентом" во вторичной/амбулаторной медпомощи, на которое предусмотрено 1,5 млрд грн, и пилотный проект по реализации реформы в третичной специализированной медпомощи в Полтавской области.

Депутат сообщил, что в проект госбюджета-2019, подготовленный ко второму чтению, также заложены средства на более широкую поддержку экстренной медпомощи, чем это предусматривалось проектом госбюджета к первому чтению.

"Нам удалось изменить ситуацию. Мы договорились, что для каждой области государство выделит средства на создание диспетчерских центров экстренной медицины. По всей стране будут созданы диспетчерские пункты, которые будут контролировать передвижение "скорых", а в пяти областях, где эта система уже работает, будет углубленное развитие экстренной медпомощи, т.е. закупка новых машин "скорой" помощи и переподготовка медперсонала. После того как медики пройдут переподготовку у них возрастут зарплаты", - сказал он.

Депутат также сообщил, что фракция "БПП" инициировала выделение около 800 млн грн на развитие программы детской онкологии и онкогематологии, онкологии взрослых, гемодиализ и лечение инсулинозависимых пациентов с сахарным диабетом.

"Если все это будет сохранено, предварительно мы увидим, что наши предложения учтены, то в медицинской части мы однозначно будем поддерживать этот бюджет во втором чтении. Это все дает нам сдержанный оптимизм, что программы будут действовать и развиваться", - сказал он.