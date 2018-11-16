Треть победителей конкурсов на руководящие должности в медучреждениях ранее в них не работали – Минздрав

По результатам конкурсов в медучреждениях сферы управления Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), в трети случаев победили кандидаты, которые ранее в них не работали, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Это Григорий Ищенко, который победил в конкурсе на должность руководителя "Центральной стоматологической поликлиники МОЗ", Богдан Божук - "Специализированного (специального) санатория "Приморский" МОЗ", Александр Твердохлеб - "Медицинского центра телемедицины МОЗ", - уточняется в сообщении пресс-службы.

Кроме того, как считает Минзрав, введение открытого конкурса при участии общественности во всех учреждениях здравоохранения позволило лучше контролировать процедуру избрания главврачей по всей стране.

Как сообщалось, с начала 2018 года введен открытый конкурс на должности руководителей государственных и коммунальных больниц.