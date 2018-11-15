Медицина

12:04 15.11.2018

Власти Киева в 2018г выделили около 800 млн грн на содержание детских больниц и роддомов – Кличко

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Власти Киева в 2018г выделили около 800 млн грн на содержание детских больниц и роддомов – Кличко

Власти Киева за последние два года на выделили на содержание детских больниц и родильных домов более 1,5 млрд грн, из них в 2018 году - почти 800 млн грн, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко во время проверки ремонтных работ в столичном роддоме № 2.

Как сообщает пресс-служба КГГА, по словам В.Кличко, в рамках городской целевой программы "Здоровье киевлян" на охрану материнства и детства в 2017-2018 гг. были закуплены медикаменты на 110 млн грн, на закупку современного оборудования израсходовано более 400 млн грн.

Мэр также отметил, что благодаря установке ретинальной камеры в Перинатальном центре Киева стало возможным раннее выявление патологий зрения у новорожденных. "В Киеве, первом среди украинских городов, введена система раннего скрининга новорожденных на выявление недостатков слуха. Благодаря закупленной и установленной в Перинатальном центре ретинальной камере стало возможным раннее выявление патологий зрения у новорожденных. Диагностика и операционные вмешательства происходят в Перинатальном центре в первые дни жизни ребенка. Мы закупили современные аппараты УЗИ, приобрели оборудование для оказания помощи недоношенным детям. Впервые за много лет все родильные дома Киева обеспечены современным оборудованием", - сказал он.

В.Кличко также заявил, что в 2017-2018 гг. более 330 млн грн направили на ремонты и реконструкцию детских медучреждений и родильных домов.

Мэр отметил, что реформирование здравоохранения является одним из приоритетов для столичных властей. В 2018 году расходы на медицину в бюджете Киева существенно возросли - до 9,1 млрд грн. Значительная часть этих средств направляется на капитальные ремонты, оснащение больниц и закупку современного оборудования.

Теги: #кличко #больницы #роддом
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