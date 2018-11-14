Кабмин перенаправил на лечение граждан за границей 36,5 млн грн, на программу реимбурсации 78,6 млн грн

Кабинет министров Украины перераспределил некоторые расходы государственного бюджета на 2018 год, предусмотренные для Министерства здравоохранения, увеличив финансирование программы лечения граждан за границей, а также программы реимбурсации лекарственных средств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Согласно принятому проекту распоряжения, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", Кабмин на 115,115 млн грн уменьшил объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, перенаправив 36,5 млн грн из них на программу лечения граждан за границей. Согласно пояснительной записке к проекту, по состоянию на конец октября на учете у Минздрава состояло 37 пациентов, нуждающихся в лечении в иностранных клиниках.

Кроме того, сократив субвенцию для местных бюджетов, правительство перенаправило 78,615 млн грн на программу реимбурсации препаратов, необходимых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета ІІ типа, а также бронхиальной астмы.

С учетом роста нагрузки на медицинский персонал коммунальных учреждений здравоохранения, в связи с предоставлением медпомощи внутренне перемещенным лицам, также было принято решение перераспределить 188,405 млн грн (медсубвенции, предусмотренной на 2018 год для территорий Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия), направив их на оплату труда медработников таких учреждений.