Минздрав не поддерживает законопроект о ЕКЭ для соискателей степени магистра/интерна по фармацевтике или медицине

Министерство здравоохранения Украины выступает против законодательной инициативы №8364 о внесения изменений в закон "О высшем образовании", направленной на закрепление на законодательном уровне аттестации лиц, получающих соответствующую степень магистра/интерна по медицине или фармацевтике путем сдачи единого квалификационного экзамена (ЕКЭ).

Об этом заявил замминистра здравоохранения Александр Линчевский в комитете ВР по вопросам науки и образования в ходе "круглого стола", посвященного обсуждению законопроекта. По его словам, аттестация соискателей путем ЕКЭ в настоящее время уже закреплена на уровне нормативно-правовых актов, в частности, постановлением Кабинета министров № 334 от 28 марта 2018 года и не нуждается в дополнительном урегулировании.

Этим же документом закрепляется норма, согласно которой финансирование проведения ЕКЭ для соискателей-бюджетников осуществляется за счет средств государственного бюджета (а не бюджета вуза, как прежде), предусмотренного конкретно для данной цели. В свою очередь, для контрактников стоимость проведения экзаменов включена в стоимость обучения.

"Законопроект предусматривает, что компенсация расходов осуществляется учреждениями высшего образования по факту получения услуг по проведению экзаменов, возвращая нас к предыдущей старой схеме", - сказал он, уточнив, что с момента основания Центра тестирования его деятельность как органа, уполномоченного контролировать качества образования, финансировалась за счет учреждений, которые он и должен контролировать.

"С одной стороны, данный законопроект не является необходимым, поскольку все и так уже унормировано (аттестация соискателей путем ЕКЭ - ИФ). С другой стороны, законопроект отодвигает нас назад к той старой, нелогичной схеме финансирования Центра тестирования, поэтому Минздрав не поддерживает этот проект", - подытожил Линчевский.

Как сообщалось, в середине мая 2018 года группа народных депутатов, среди которых Татьяна Бахтеева, Игорь Шурма (оба – фракция "Оппозиционный блок") и Андрей Шипко ("Видродження") зарегистрировали в парламенте законопроект № 8364, направленный на урегулирование процедуры аттестации лиц, получающих степень магистра или интерна медицинского или фармацевтического направлений. В частности, инициаторы проекта закона предложили на законодательном уровне закрепить проведение аттестации путем сдачи единого квалификационного экзамена.

Текстом документа предлагается также закрепить норму, в соответствии с которой, Центр тестирования при Минздраве как специально уполномоченный на проведение такой аттестации орган, получает компенсацию от учебных заведений за предоставленные им услуги по факту их получения, что противоречит нормам постановления № 334.

Как сообщалось, в 2017-2018 гг. между Центром тестирования и Национальным медицинским университетом им. А.Богомольца возник конфликт относительно оплаты услуг центра за проведение лицензионных интегрированных экзаменов. В результате выпускники-медики в течение нескольких месяцев не моги получить соответствующие сертификаты о сдаче экзаменов и были лишены возможности трудоустройства.