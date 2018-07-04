Медицина

09:51 04.07.2018

Минздрав не поддерживает законопроект о ЕКЭ для соискателей степени магистра/интерна по фармацевтике или медицине

2 мин читать
Минздрав не поддерживает законопроект о ЕКЭ для соискателей степени магистра/интерна по фармацевтике или медицине

Министерство здравоохранения Украины выступает против законодательной инициативы №8364 о внесения изменений в закон "О высшем образовании", направленной на закрепление на законодательном уровне аттестации лиц, получающих соответствующую степень магистра/интерна по медицине или фармацевтике путем сдачи единого квалификационного экзамена (ЕКЭ).

Об этом заявил замминистра здравоохранения Александр Линчевский в комитете ВР по вопросам науки и образования в ходе "круглого стола", посвященного обсуждению законопроекта. По его словам, аттестация соискателей путем ЕКЭ в настоящее время уже закреплена на уровне нормативно-правовых актов, в частности, постановлением Кабинета министров № 334 от 28 марта 2018 года и не нуждается в дополнительном урегулировании.

Этим же документом закрепляется норма, согласно которой финансирование проведения ЕКЭ для соискателей-бюджетников осуществляется за счет средств государственного бюджета (а не бюджета вуза, как прежде), предусмотренного конкретно для данной цели. В свою очередь, для контрактников стоимость проведения экзаменов включена в стоимость обучения.

"Законопроект предусматривает, что компенсация расходов осуществляется учреждениями высшего образования по факту получения услуг по проведению экзаменов, возвращая нас к предыдущей старой схеме", - сказал он, уточнив, что с момента основания Центра тестирования его деятельность как органа, уполномоченного контролировать качества образования, финансировалась за счет учреждений, которые он и должен контролировать.

"С одной стороны, данный законопроект не является необходимым, поскольку все и так уже унормировано (аттестация соискателей путем ЕКЭ - ИФ). С другой стороны, законопроект отодвигает нас назад к той старой, нелогичной схеме финансирования Центра тестирования, поэтому Минздрав не поддерживает этот проект", - подытожил Линчевский.

Как сообщалось, в середине мая 2018 года группа народных депутатов, среди которых Татьяна Бахтеева, Игорь Шурма (оба – фракция "Оппозиционный блок") и Андрей Шипко ("Видродження") зарегистрировали в парламенте законопроект № 8364, направленный на урегулирование процедуры аттестации лиц, получающих степень магистра или интерна медицинского или фармацевтического направлений. В частности, инициаторы проекта закона предложили на законодательном уровне закрепить проведение аттестации путем сдачи единого квалификационного экзамена.

Текстом документа предлагается также закрепить норму, в соответствии с которой, Центр тестирования при Минздраве как специально уполномоченный на проведение такой аттестации орган, получает компенсацию от учебных заведений за предоставленные им услуги по факту их получения, что противоречит нормам постановления № 334.

Как сообщалось, в 2017-2018 гг. между Центром тестирования и Национальным медицинским университетом им. А.Богомольца возник конфликт относительно оплаты услуг центра за проведение лицензионных интегрированных экзаменов. В результате выпускники-медики в течение нескольких месяцев не моги получить соответствующие сертификаты о сдаче экзаменов и были лишены возможности трудоустройства.

Теги: #законопроект #магистр #интерны #минздрав
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав обновил предельные цены на препараты по программе "Доступные лекарства"

Минздрав предлагает разрешить ему проверять соблюдение лицензий на проведение медпрактики

До полусотни возросло число заболевших сальмонеллезом на поминках в Хмельницкой области 16 июня

До конца месяца завершится интеграция ProZorro с реестрами Минздрава – Нефедов

Украина полностью обеспечена вакцинами - Минздрав

Супрун: Благодаря программе "доступные лекарства" значительно снизилось количество вызовов "скорой"

Замминистра здравоохранения Украины напомнил местным властям о необходимости автномизации медучреждений

Предложенная Минздравом система лицензирования врачей будет максимально открытой – мнение

Минздрав потребовал от Crown Agents отказаться от закупки тест-систем у компании с российским бенефициаром

В Раде вновь подняли вопрос отставки замминистра здравоохранения Линчевского

ПОСЛЕДНЕЕ

В детском лагере в Киевской области отравились 12 детей – воспитанников ДЮСШ "Школа Дерюгиных"

В суд передано дело завскладом и медсестры "Охматдета", которые присвоили лекарства на 3 млн грн

В столице все врачи "первички" зарегистрированы в системе eHealth

ПРООН начала тендерные процедуры по закупке препаратов за средства госбюджета 2018г

Рада поддержала закон о помощи детям с тяжелыми заболеваниями, не признанных инвалидами

ПРООН доставила в Украину второй гуманитарный транш сыворотки против ботулизма

В Украине начал действовать обновленный перечень услуг первичной медпомощи

Договори з НСЗУ уклали близько 10% медзакладів первинної меддопомоги

НСЗУ с сентября запустит "горячую линию"

Договора с НСЗУ заключило около 10% медучреждений первичной медпомощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА