Медицина

13:45 29.06.2018

Гройсман: Результаты реформы системы здравоохранения станут заметными через 2-3 года

2 мин читать
Гройсман: Результаты реформы системы здравоохранения станут заметными через 2-3 года

Результаты реформы системы здравоохранения в Украине в полной мере будут заметны через 2-3 года, но сегодня нужно быть последовательным в принятии всех нужных решений, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщается на официальном сайте украинского правительства, премьер отметил, что действующая глава профильного ведомства Уляна Супрун способна ломать схемы, десятилетиями существовавшие в медицинской сфере. "Медицина не знала изменений с прошлого века. Ее довели до разрухи. Уляна Супрун начала реформу, чтобы это изменить. Она - волонтер, которая приехала сюда работать. У нее непростой характер, но она способна ломать схемы, которые сформировались этой в сфере ", - отметил В.Гройсман.

По его мнению, все мифы, которые навязываются относительно трансформаций, особенно в сфере нового механизма закупки лекарств - по большей части являются манипуляциями. "Сейчас мы закупаем препараты, которые загодя готовятся под Украину. Это мировая практика. Сейчас все систематизируется. К примеру, сейчас впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарным планом вакцинации", - отметил глава правительства.

По его словам, закупка централизована, через ООН, международные тендеры, которые невозможно скомбинировать. "Чтобы попробовать там что-то украсть, надо быть больным на голову!... Сейчас есть попытки навязать "своего" министра, через него внедрить новые коррупционные схемы - и опять все по кругу. А я хочу изменить систему здравоохранения", - сказал премьер.

"И процесс пошел. Уже 9 млн украинцев заключили соглашения на обслуживание семейными врачами. Через 2-3 года вы увидите результат, но для этого нужно быть последовательными. Нельзя шарахаться со стороны в сторону", - добавил В.Гройсман.

Теги: #гройсман #медреформа
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав предлагает разрешить ему проверять соблюдение лицензий на проведение медпрактики

Украина интегрирует международный GMDN-классификатор медизделий в систему ProZorro

Декларации с семейными врачами подписали 23% киевлян – КГГА

До конца месяца завершится интеграция ProZorro с реестрами Минздрава – Нефедов

Критика закупок лекарств связана с желанием восстановления старых коррупционных схем - Гройсман

Переход от аттестации к профлицензированию врачей - важный элементом реформы - мнение

В инициируемом Минздравом лицензировании врачей скрыты инструменты давления на врачей – мнение

Замминистра здравоохранения Украины напомнил местным властям о необходимости автномизации медучреждений

Предложенная Минздравом система лицензирования врачей будет максимально открытой – мнение

НСЗУ уже подписала договора с 12 частными медучреждениями

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы за последние 2 года не ухудшили оценку состояния своего здоровья – опрос

Фонд соцстрахования за 5 мес. зафиксировал 140 смертельных несчастных случаев на производстве

Минсоцполитики и НГУ договорились о сотрудничестве в психологической реабилитации участников боевых действий

В Николаевской области от кори умер ребенок – Минздрав

Фармкомпания "Интерхим" направила обращение Гройсману в связи с оказываемым на бизнес давлением

До полусотни возросло число заболевших сальмонеллезом на поминках в Хмельницкой области 16 июня

Украина имеет все шансы для создания эффективной системы трансплантации – мнение

Украина полностью обеспечена вакцинами - Минздрав

Супрун: Благодаря программе "доступные лекарства" значительно снизилось количество вызовов "скорой"

В Украине участились случаи распространения контрабандных и фальсифицированных лекарств – IPMA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА