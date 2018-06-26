Фармкомпания "Интерхим" направила обращение Гройсману в связи с оказываемым на бизнес давлением

Фармацевтическая компания ОДО "Интерхим" (Одесса) направила обращение премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой остановить давление на компанию со стороны силовых структур, а также ряда общественных организаций.

"В письме за подписью генерального директора компании Анатолия Редера отмечается, что с февраля 2018 года предприятие постоянно подвергается нападкам со стороны органов СБУ, которые, прикрываясь обращениями псевдо-патриотов и наличием уголовных производств, постоянно обращаются в органы государственного надзора с требованиями по проведению проверок и истребованию документов финансовой отчетности предприятия", - говорится в сообщении компании, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

В компании отмечают, что в марте текущего года "Интерхим" обратился к руководству СБУ с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию, однако до настоящего времени компания не получила ответа.

"В июне в отношении ОДО "Интерхим" началась новая волна давления через средства массовой информации и с привлечением очередных банд "патриотов". Так, в СМИ появились обращения псевдо-патриотических организаций, которые требуют проведения очередных проверок предприятия и возбуждения уголовных производств", - отметили в "Интерхиме".

В компании подчеркивают, что "все факты, изложенные в соответствующих дискредитирующих материалах, не соответствуют действительности и основаны исключительно на домыслах авторов".

"С учетом того, что в рамках действующего законодательства СБУ не имеет возможности требовать продолжения проверок от органов государственного надзора, усилить давление на субъект хозяйствования спецслужба пытается на основании "требований общественности", - отмечают в "Интерхиме".

В компании сообщают, что после "опубликования фейковых статей и обращений на помещения ОДО "Интерхим" и его подразделений был осуществлен ряд атак псевдо-патриотов, которые при этом выразили уверенность, что теперь предприятием займутся правоохранительные органы и положат конец его работе".

"Мы усматриваем в действиях вышеуказанных лиц реальную угрозу относительно вмешательства в деятельность предприятия под прикрытием проведения незаконных процессуальных действий со стороны правоохранительных органов, органов прокуратуры и суда", - отмечается в письме предприятия В.Гройсману.

Вместе с тем, А.Редер в обращении к премьер-министру обратил внимание на незаконность действий правоохранительного органа без соблюдения требований УПК.

"К сожалению, в настоящее время, с учетом проведения судебной реформы в стране, из-за дефицита кадров в судах и при отсутствии работающих квалифицированных судов уголовных палат органы следствия без проблем получают решения судей о допуске к проведению следственных действий, не предоставив в суд никаких доказательств, и в нарушение требований УПК без вызова заинтересованных лиц. С учетом того, что большинство постановлений следственных судов не подлежит обжалованию, предприятие остается беззащитным, один на один с наделенным властью органом следствия", - констатировали в "Интерхиме".

В обращении руководитель "Интерхима" попросил премьер-министра "принять неотложные мэры по защите ОДО "Интерхим" от произвола и злоупотреблений со стороны коррумпированных должностных лиц и служащих".

Копии обращения ПК премьер-министру также направлены начальнику управления СБУ в Одесской области Александру Довженко, руководителю областной прокуратуры Олегу Жученко, начальнику Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину и главам районных судов Одессы.

ОДО "Интерхим" – одно из ведущих фармацевтических предприятий страны. Основано в 1992 году, является единственным в стране производителем лекарств для тяжело- и онкобольных. А также одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в проект по созданию лабораторно-производственного комплекса. В 2017 году предприятием было уплачено более 130 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

"Интерхим" - член Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).