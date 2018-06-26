Медицина

09:56 26.06.2018

Фармкомпания "Интерхим" направила обращение Гройсману в связи с оказываемым на бизнес давлением

3 мин читать
Фармкомпания "Интерхим" направила обращение Гройсману в связи с оказываемым на бизнес давлением

 Фармацевтическая компания ОДО "Интерхим" (Одесса) направила обращение премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой остановить давление на компанию со стороны силовых структур, а также ряда общественных организаций.

"В письме за подписью генерального директора компании Анатолия Редера отмечается, что с февраля 2018 года предприятие постоянно подвергается нападкам со стороны органов СБУ, которые, прикрываясь обращениями псевдо-патриотов и наличием уголовных производств, постоянно обращаются в органы государственного надзора с требованиями по проведению проверок и истребованию документов финансовой отчетности предприятия", - говорится в сообщении компании, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

В компании отмечают, что в марте текущего года "Интерхим" обратился к руководству СБУ с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию, однако до настоящего времени компания не получила ответа.

"В июне в отношении ОДО "Интерхим" началась новая волна давления через средства массовой информации и с привлечением очередных банд "патриотов". Так, в СМИ появились обращения псевдо-патриотических организаций, которые требуют проведения очередных проверок предприятия и возбуждения уголовных производств", - отметили в "Интерхиме".

В компании подчеркивают, что "все факты, изложенные в соответствующих дискредитирующих материалах, не соответствуют действительности и основаны исключительно на домыслах авторов".

"С учетом того, что в рамках действующего законодательства СБУ не имеет возможности требовать продолжения проверок от органов государственного надзора, усилить давление на субъект хозяйствования спецслужба пытается на основании "требований общественности", - отмечают в "Интерхиме".

В компании сообщают, что после "опубликования фейковых статей и обращений на помещения ОДО "Интерхим" и его подразделений был осуществлен ряд атак псевдо-патриотов, которые при этом выразили уверенность, что теперь предприятием займутся правоохранительные органы и положат конец его работе".

"Мы усматриваем в действиях вышеуказанных лиц реальную угрозу относительно вмешательства в деятельность предприятия под прикрытием проведения незаконных процессуальных действий со стороны правоохранительных органов, органов прокуратуры и суда", - отмечается в письме предприятия В.Гройсману.

Вместе с тем, А.Редер в обращении к премьер-министру обратил внимание на незаконность действий правоохранительного органа без соблюдения требований УПК.

"К сожалению, в настоящее время, с учетом проведения судебной реформы в стране, из-за дефицита кадров в судах и при отсутствии работающих квалифицированных судов уголовных палат органы следствия без проблем получают решения судей о допуске к проведению следственных действий, не предоставив в суд никаких доказательств, и в нарушение требований УПК без вызова заинтересованных лиц. С учетом того, что большинство постановлений следственных судов не подлежит обжалованию, предприятие остается беззащитным, один на один с наделенным властью органом следствия", - констатировали в "Интерхиме".

В обращении руководитель "Интерхима" попросил премьер-министра "принять неотложные мэры по защите ОДО "Интерхим" от произвола и злоупотреблений со стороны коррумпированных должностных лиц и служащих".

Копии обращения ПК премьер-министру также направлены начальнику управления СБУ в Одесской области Александру Довженко, руководителю областной прокуратуры Олегу Жученко, начальнику Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину и главам районных судов Одессы.

ОДО "Интерхим" – одно из ведущих фармацевтических предприятий страны. Основано в 1992 году, является единственным в стране производителем лекарств для тяжело- и онкобольных. А также одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в проект по созданию лабораторно-производственного комплекса. В 2017 году предприятием было уплачено более 130 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

"Интерхим" - член Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Теги: #интерхим #фармкомпания #обращение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нардепы требуют от силовых структур прекратить давление на фармкомпанию "Интерхим"

Госпремия 2017г в области науки и техники за создание и производство отечественных лексредств присуждена специалистам "ИнтерХима"

"Фармак" в 2018г направит на инвестпрограмму модернизации производства 583 млн грн

Shire продала подразделение онкопрепаратов французской Servier

GSK вслед за Reckitt Benckiser отказалась от покупки подразделения безрецептурных препаратов Phizer

Фармкомпания Mallinckrodt покупает конкурента Sucampo за $1,2 млрд

Украина в организации здравоохранения не должна следовать принципам, от которых уже отказались в Европе

Фармкомпания Teva уволит до 14 тыс. человек

Фармкомпания "Интерхим" запустила новый комплекс по производству АФИ

Gilead заключила новое лицензионное соглашение на производство ВИЧ-препарата "Биктегравир"

ПОСЛЕДНЕЕ

До полусотни возросло число заболевших сальмонеллезом на поминках в Хмельницкой области 16 июня

Украина имеет все шансы для создания эффективной системы трансплантации – мнение

До конца месяца завершится интеграция ProZorro с реестрами Минздрава – Нефедов

Украина полностью обеспечена вакцинами - Минздрав

Супрун: Благодаря программе "доступные лекарства" значительно снизилось количество вызовов "скорой"

Критика закупок лекарств связана с желанием восстановления старых коррупционных схем - Гройсман

В Украине участились случаи распространения контрабандных и фальсифицированных лекарств – IPMA

Переход от аттестации к профлицензированию врачей - важный элементом реформы - мнение

В инициируемом Минздравом лицензировании врачей скрыты инструменты давления на врачей – мнение

"Приазовкурорт" ищет возможности для восстановления турпотока после потери российского рынка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА