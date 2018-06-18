Институтам НАМНУ необходимо сохранить базовое бюджетное финансирование – мнение

Институтам системы Национальной академии медицинских наук (НАМНУ) необходимо сохранить базовое бюджетное финансирование, которое шло бы, в том числе, на покрытие коммунальных расходов и содержание помещений и зданий, считает директор Национального института хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова профессор Александра Усенко.

"Я считаю, что национальным институтам, таким как институт им. Н.М.Амосова, наш, институт нейрохирургии им. А.П.Ромоданова, институт кардиологии им. Н.Д.Стражеско, нужно на первых этапах реформирования здравоохранения сохранить базовое бюджетное финансирование, которое будет частично покрывать коммунальные платежи, расходы на содержание и модернизацию оборудования, проведение ремонта помещений и зданий", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

А.Усенко отметил, что в рамках пилотного проекта по изменению механизма финансирования медпомощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМНУ финансирование института им. Шалимова в 2018 году составило 178 млн грн, в то время, как бюджет медучреждения в 2017 году составлял 60 млн грн.

"Пилотный проект направлен на изменение способа финансирования здравоохранения в виде ухода от содержания больниц и отработки механизма оплаты предоставленных учреждением услуг. Конечно, этот проект, в ходе которого в четырех институтах НАМНУ отрабатывается модель финансирования высокоспециализированной медицинской помощи, пока не идеален, но он постоянно совершенствуется и развивается", - сказал он.

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