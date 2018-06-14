Медицина

19:21 14.06.2018

Минздрав вынес на обсуждение положение о центрах медреабилитации и паллиативной помощи детям

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Минздрав вынес на обсуждение положение о центрах медреабилитации и паллиативной помощи детям

Министерство здравоохранения Украины инициировало создание правовых основ для начала предоставления услуг по медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям в соответствии с потребностями общества.

Речь, в частности, идет о проекте постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Положения о центре медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям", обнародованном для общественного обсуждения на сайте Минздрава.

Планируется, что в таких центрах будет предоставляться помощь детям, которым грозит инвалидность, детям с заболеваниями, которые угрожают их жизни либо ограничивают жизнедеятельность, а также нуждающимся в паллиативной помощи.

Основным направлением деятельности центров также будет организация амбулаторного лечения ребенка, который получает в нем помощь, консультация профильными специалистами, организация образовательного процесса для детей, а также предоставление сопутствующих социальных услуг для их семей.

Кроме того, в центрах будут обучать родителей (или лиц, которые их заменяют) навыкам ухода за ребенком в зависимости от состояния его здоровья, физического и психического развития, а также консультировать их и предоставлять социально-психологическую, информационную и амбулаторную помощь относительно диагностики, медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

Согласно проекту положений, предоставление услуг детям осуществляется при обязательном присутствии родителей или лиц, их заменяющих, но сохраняется для них возможность 24-дневного (в год) отдыха. Указанная норма сделает невозможным деятельность центров как заведений институционального ухода.

"Создание таких центров приведет к уменьшению устройства детей в учреждения институционального ухода, увеличит эффективность внедрения инклюзивного образования путем снижения уровня инвалидизации, своевременного предоставления реабилитационных услуг и т. п.", - отмечено в пояснительной записке к документу.

В документе прописаны права и обязанности центров, их структура, условия приема и выписки пациентов, включая условия приема, сроки пребывания и выписки детей сирот и детей, лишенных родительской заботы, требования к материально-технической базе и финансово-хозяйственной деятельности.

При этом в проекте отмечается, что центры, которые будут функционировать как медицинские учреждения, помимо лицензии на осуществление медицинской практики, также должны будут иметь лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Теги: #дети #минздрав #здравоохранение
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