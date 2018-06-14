До конца года в селах Украины заработает около 500 амбулаторий нового типа - Порошенко

До конца 2018 года в сельской местности Украины должны заработать до полутысячи амбулаторий современного типа, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Ставлю абсолютно четко задание, что до конца года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в украинских селах", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с медиками в четверг в Киеве в преддверии их профессионального праздника.

Он отметил, что введение современных амбулаторий поможет сделать медицинскую помощь в селах доступной, качественной и технологически современной.

Президент также сообщил, что уже утвержден генеральный план для проектно-сметной документации. "И нет никаких помех для того, чтобы мы, наконец, начали это имплементировать", - отметил глава государства.

П.Порошенко подчеркнул, что не допустит никаких промедлений для решения этого вопроса, поскольку "каждый день, каждая неделя задержки это жизнь и здоровье украинских граждан, которые проживают в сельской местности".