Медицина

18:47 12.06.2018

БХФЗ подал против "Дарницы" иск с требованием признать недействительным биржевые торги по продаже его акций

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БХФЗ подал против "Дарницы" иск с требованием признать недействительным биржевые торги по продаже его акций

 ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) подал в Хозяйственный суд Киева иск против ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (оба – Киев) и иск против департамента коммунальной собственности Киевского горсовета с требованием признать недействительными биржевые торги по продаже акций БХФЗ и соответствующий контракт купли-продажи.

"Рассмотрев материалы искового заявления, суд признал их достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению, открытия производства и рассмотрения дела", - сообщается в тексте решения хозсуда, обнародованного в Едином реестре судебных решений.

В свою очередь, фармфирма "Дарница" подала встречный иск к БХФЗ о признании ее прав собственности на акции завода.

Кроме того, еще один иск в Хозсуд Киева с такими же требованиями против "Дарницы", а также против департамента коммунальной собственности Киевского горсовета подали четыре лица.

Как сообщалось, 20 марта 2015 года состоялся несколько раз отмененный аукцион, на котором Киев за 171,844 млн грн продал фармфирме "Дарница" принадлежащий ему 30%-ный пакет акций БХФЗ. После аукциона "Дарница" заявила о намерении содействовать целям и политике БХФЗ.

В январе 2016 года АМКУ разрешил фармфирме приобрести более 50% акций БХФЗ. В "Дарнице" заявили о планах вступить в переговорный процесс с мажоритарными акционерами БХФЗ. В свою очередь, завод рекомендовал своим акционерам не принимать предложение "Дарницы" и заявил, что не ведет переговоры о продаже контрольного пакета его акций. Кроме того, БХФЗ привлек международных консультантов для предоставления рекомендаций по определению стоимости предприятия и защите от недружественных действий.

"Дарница" неоднократно покупала незначительное количество акций БХФЗ.

В середине 2017 года химфармзавод заявлял о незаконных попытках завладеть его акциями.

Как сообщалось, БХФЗ, входящий в топ-20 крупнейших фармпроизводителей Украины, в 2017 году получил 104,4 млн грн чистой прибыли, что на 12% меньше по сравнению с 2016 годом.

БХФЗ - член ассоциации "Производители лекарств Украины".

Теги: #торги #дарница #фармпроизводители #акции #бхфз #иск #суд
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