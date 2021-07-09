Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

Инвестиции в проект создания и развития Международного европейского университета (МЕУ) в Киеве за первый год его развития превысили $3 млн, сообщила основатель и проректор по научно-педагогической работе и международным связям университета Алла Наволокина агентству "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции в агентстве в четверг.

"На сегодня в нашем вузе обучается 850 иностранных студентов из более чем 40 стран мира", – уточнила проректор.

По ее словам, обучение в научно-образовательных институтах ведется по семи направлениям: школа бизнеса, архитектурно-инженерная, языковая, медицинская, ИТ, юридическая и школа искусств. В рамках внедрения европейских стандартов образования более 25% дисциплин студенты могут выбирать свободно, не только по своей специальности, уточнила Наволокина.

Она добавила, что еще одной особенностью университета является система обучения человека на протяжении всей жизни – до 93 лет.

Как отметил на пресс-конференции председатель совета содействия развитию МЕУ, академик АПН Украины Анатолий Толстоухов, университет стремится вывести украинское образование на новый качественный уровень.

"На сегодня в мире начался процесс укрупнения университетов: как и школ, их будет становиться значительно меньше. Специфика нашего университета состоит в том, что не менее 2/3 студентов должны быть представителями других стран", – сказал он.

По его словам, такая схема позволяет обогащаться опытом мирового образования в Украине.

Наволокина добавила, что все преподаватели, студенты и младший персонал в университете свободно общаются на английском языке.

МЕУ, согласно информации на сайте, основан в Киеве в 2019 году, среди соучредителей граждане Украины и Австрии, имеет собственный образовательный корпус в Киеве по адресу Магнитогорская, 16а.

Согласно госреестру, владельцем частного учреждения высшего образования "Международный европейский университет" с уставным капиталом 14,2 млн грн через ООО "Полимед-К" являентся Сергей Рыжков.