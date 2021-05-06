Инвестиции

11:34 06.05.2021

Ukrainian Startup Fund по итогам 23 и 24 Pitch Days профинансирует стартапов на получение грантов в $25 тыс. и на получение грантов в $50 тыс.

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Ukrainian Startup Fund по итогам 23 и 24 Pitch Days профинансирует стартапов на получение грантов в $25 тыс. и на получение грантов в $50 тыс.

Наблюдательный совет Ukrainian Startup Fund (USF) по результатам 23 и 24 Pitch Days определил еще 13 стартапов, которые получат гранты на общую сумму в $425 тыс., сообщила пресс-служба фонда в четверг.

Всего в питчинге участвовали команды 24 проектов. По итогам заседания набсовета фонда было принято решение профинансировать девять из них на стадии pre-seed (получат грант $25 тыс.):

GeronCore - a living heart(Киев) - новое поколение кардио имплантов для детей с врожденным недугами сердца;

AGRO BI (Киев) - Business intelligence платформа для управления рисками и увеличения урожайности в агробизнесе, предоставляющая информацию о росте растений и наличии бурьяна на основе высокоточной аэросъемки дронами и использования собственных нейронных сетей;

Harmix (Киев) - интеллектуальный сервис, автоматически подбирающий музыку для видео;

Erudito (Харьков) - мобильное приложение для обучения детей школьным предметам в игровой форме;

Ademrius (Львов) - веб-платформа для автоматизации работы медицинских учреждений посредством внедрения онлайн записи на прием к врачу и электронной истории болезней пациента;

Librarius (Киев) - мобильное приложение для подбора, покупки, аренды и бесплатного чтения литературы в электронном и аудио форматах;

Artera (Киев) - ручка-маркер, которая может писать или рисовать любым цветом;

Supplio (Киев) - интегрирует поставщиков косметики с их клиентами, обеспечивая таким образом автоматизированное управление заказами на основе фактических запасов;

AutoBI (Киев, Львов) - система для автомобильной и смежных сфер для настройки и оптимизации процессов управления автопарком.

Кроме того было принято решение профинансировать четыре стартапа на стадии seed (получат грант $50 тыс.):

Effa (Киев) - экологически чистые одноразовые гигиенические продукты, изготовленные из 100% перерабатываемых и возобновляемых материалов;

CareTech.Human (Киев) - автоматизированное, неинвазивное и доступное решение для ежедневного скрининга здоровья, раннего обнаружения и мониторинга диабета;

SmartReader (Ривне) - занятия по скорочтению и развитию памяти для детей 6-16 лет с использованием геймифицированной онлайн платформы;

Fiway (Харьков) - интернет для транспорта, который работает в любой стране мира.

В пресс-службе напомнили, что в ходе питчинга проекты оцениваются по ряду критериев, а именно: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея и стратегия развития.

Как сообщалось, в среднем Украинский фонд стартапов выделяет финансирование на каждую 25-ю заявку.

Украинский фонд стартапов - государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологическим компаниям на начальных стадиях развития (pre-seed и seed).

Теги: #стартапы #ukrainian_startup_fund
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