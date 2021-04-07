Innovation District IT Park привлек 81,5 млн кредитных средств
Государственный банк Польши BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) согласовал ООО "Девелопленд групп" предоставление кредита на строительство Innovation District IT Park 81,5 млн евро, сообщает пресс-служба Lviv IT Cluster, одного из инициаторов проекта.
"ООО "Девелопленд Групп" получило согласование от крупнейшего государственного банка Польши BKG о предоставлении кредита в размере 81,5 млн евро для строительство Innovation District IT Park --технологического парка с офисами для 10 тысяч ИТ-специалистов, мультифункциональным центром и научными лабораториями, который будет возведен во Львове на пересечении улиц Стрыйская-Чмолы", --указано в сообщении.
Общая стоимость строительства первой очереди проекта составляет 136 000 000 евро. Плановая дата открытия первой очереди проекта – вторая половина 2023 года.
"Мы очень долго ждали этого решения банка, результаты по этому кредиту инвесторы проекта ожидали получить еще в феврале 2020 года. Однако уже тогда мировые банки приостановили принятие важных финансовых решений из-за ситуации с наступлением коронакризиса. Однако мы рады, что инвесторы проекта получили положительный ответ от банка и с уверенностью можем сказать, что проект движется дальше", – цитируют в сообщении слова Степана Веселовского, СЕО Lviv IT Cluster.
Кроме офисных помещений, на территории IT Park разместится также кампус лабораторий, свободный доступ к которым получат ученые и студенты из разных учебных заведений города.
Согласно сообщению, генеральным подрядчиком строительства будет польская компания Unibep.
Innovation District IT Park – проект создания современного делового и исследовательского центра стоимостью $160 млн инициаторами которого выступили львовские IT-компании. Согласно планам, речь идет о строительстве 6 офисных зданий класса А, общей площадью 164 тыс. м.кв. троих бизнес-центров и отеля на 15-200 номеров, а также современных лабораторий и учебных площадей.