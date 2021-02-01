Инвестиции

19:04 01.02.2021

Программа ипотеки под 7% годовых будет действовать для бюджетников, переселенцев и молодых семей - постановление

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Программа ипотеки под 7% годовых будет действовать для бюджетников, переселенцев и молодых семей - постановление

Программа удешевления ипотеки, предусматривающая кредиты на покупку жилья под 7% годовых, будет действовать для внутренних переселенцев, жителей общежитий и аварийных домов, научно-педагогических сотрудников, медиков и сотрудников бюджетной сферы, а также для граждан, состоящих на так называемом квартирном учете.

Согласно постановлению Кабинета министров №64 от 27 января 2021 года, обнародованному на правительственном портале, заемщик при этом должен быть лицом, которое нуждается в улучшении жилищных условий.

Максимальная сумма кредита заемщику не должна превышать 2 млн грн, а максимальная стоимость жилья - 2,5 млн грн.

При этом нормативная площадь предмета ипотеки по этой программе предусматривает 50 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м на каждого следующего члена.

Что касается жилья, на которое может распространяться такая программа, то оно должно быть не старше трех лет, указано в документе.

Как сообщалось, Министерство финансов в конце 2020 года создало Украинскую финансовую жилищную компанию, которую возглавил экс-замминистра финансов Василий Шкураков. Компания создана для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки, в частности финансовых инструментов с возможностью получения ипотечного кредита под 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков с государственным посредничеством.

Теги: #ипотека #программа
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