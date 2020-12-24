Инвестиции

10:49 24.12.2020

Украина и Всемирный Банк в 2021 г. продолжат совместную реализацию масштабных инфраструктурных проектов - Криклий

1 мин читать
Украина и Всемирный Банк в 2021 г. продолжат совместную реализацию масштабных инфраструктурных проектов - Криклий

Украина и Всемирный Банк в 2021 году продолжат совместную реализацию масштабных инфраструктурных объектов в разных отраслях.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в четверг утром, об этом договорились стороны в ходе встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия с главой Всемирного Банка в Украине Арупом Банерджи.

Участие в мероприятии также взяли заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Наталья Форсюк, представители ведомства, Всемирного банка и Команды поддержки реформ при Мининфраструктуры.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи Криклий сообщил о достижении Украины в реализации первых концессионных проектов в морской отрасли - передаче в концессию портов "Ольвия" и "Херсон" с общим объемом инвестиций около $134 млн. Кроме того, сообщил о подготовке следующих концессионных проектов в портах Бердянска, Одессы, Измаила и Черноморска.

Министр добавил, что также разработан и принято предварительное ТЭО проекта в Белгород-Днестровском морском порту, продолжается поиск финансирования проектов концессий в портах Мариуполя и Рени. Помимо этого, министерство ищет техпомощь для дальнейшего финансирования модернизации судоходных шлюзов на Днепре для увеличения их пропускной способности.

Участники встречи также обсудили подготовку проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в железнодорожном, авиационном и дорожном секторах.

Теги: #морпорты #вб #криклий #мининфраструктуры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 23.12.2020
Мы дадим денег аэропортам на скидки для наших авиакомпаний - глава Мининфраструктуры Криклий

Мы дадим денег аэропортам на скидки для наших авиакомпаний - глава Мининфраструктуры Криклий

11:21 23.12.2020
Криклий: Госавиакомпания может быть создана уже в 2021, в основе ее концепта - самолеты "Антонова"

Криклий: Госавиакомпания может быть создана уже в 2021, в основе ее концепта - самолеты "Антонова"

10:48 23.12.2020
Транзит грузов по Украине в 2021г восстановится до уровня 2019г - Криклий

Транзит грузов по Украине в 2021г восстановится до уровня 2019г - Криклий

10:32 23.12.2020
Мининфраструктуры планирует в 2021 в 1,5 раза увеличить объемы строительства автодорог, а за 3 года отремонтировать все дороги госзначения

Мининфраструктуры планирует в 2021 в 1,5 раза увеличить объемы строительства автодорог, а за 3 года отремонтировать все дороги госзначения

10:15 23.12.2020
Мининфраструктуры в 2021 начнет работу по вопросу строительства евроколеи в Украине, до 2025 планируется интеграция в евросети

Мининфраструктуры в 2021 начнет работу по вопросу строительства евроколеи в Украине, до 2025 планируется интеграция в евросети

16:18 18.12.2020
Криклий подписал соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова

Криклий подписал соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова

12:44 14.12.2020
Украина привлечет $170 млн кредита ВБ до конца 2020г - Минфин

Украина привлечет $170 млн кредита ВБ до конца 2020г - Минфин

08:25 12.12.2020
ВБ выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы соцподдержки населения

ВБ выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы соцподдержки населения

17:19 10.12.2020
Мининфраструктуры хочет за 3-4 года исключить госуправление в инфраструктурных компаниях - Криклий

Мининфраструктуры хочет за 3-4 года исключить госуправление в инфраструктурных компаниях - Криклий

16:41 09.12.2020
Метро во время усиленного карантина будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству - Криклий

Метро во время усиленного карантина будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству - Криклий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

В Украине пройдет первый региональный инвестфорум по возобновляемой энергетике под эгидой IRENA – Кулеба

Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

ПОСЛЕДНЕЕ

Криклий пригласил турецкую Gulermak к участию в реализации инвестпроектов в транспортном секторе Украины

Реалізація проекту "Мале карпатське кільце" дасть змогу залучити у карпатський регіон іноземного туриста

Huawei построит на северо-востоке Франции свой первый завод в Европе

Реализация проекта "Малое карпатское кольцо" позволит привлечь в карпатский регион иностранного туриста – мнение

ЕИБ выделит EUR270 млн кредита аэропорту "Борисполь" на инвестплан

МВД Украины расширяет географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики - Геращенко

ОККО планирует в 2021г начать строительство горнолыжного курорта в Карпатах, инвестиции составят $500 млн

ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева

Ряд инвесторов в сектор ВИЭ уже решили идти в международный арбитраж в случае признания зеленых тарифов неконституционными – адвокат

Зеленский призвал послов за границей привлекать прямые иностранные инвестиции в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА