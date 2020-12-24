Украина и Всемирный Банк в 2021 г. продолжат совместную реализацию масштабных инфраструктурных проектов - Криклий

Украина и Всемирный Банк в 2021 году продолжат совместную реализацию масштабных инфраструктурных объектов в разных отраслях.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в четверг утром, об этом договорились стороны в ходе встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия с главой Всемирного Банка в Украине Арупом Банерджи.

Участие в мероприятии также взяли заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Наталья Форсюк, представители ведомства, Всемирного банка и Команды поддержки реформ при Мининфраструктуры.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи Криклий сообщил о достижении Украины в реализации первых концессионных проектов в морской отрасли - передаче в концессию портов "Ольвия" и "Херсон" с общим объемом инвестиций около $134 млн. Кроме того, сообщил о подготовке следующих концессионных проектов в портах Бердянска, Одессы, Измаила и Черноморска.

Министр добавил, что также разработан и принято предварительное ТЭО проекта в Белгород-Днестровском морском порту, продолжается поиск финансирования проектов концессий в портах Мариуполя и Рени. Помимо этого, министерство ищет техпомощь для дальнейшего финансирования модернизации судоходных шлюзов на Днепре для увеличения их пропускной способности.

Участники встречи также обсудили подготовку проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в железнодорожном, авиационном и дорожном секторах.