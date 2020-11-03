Инвестиции

17:14 03.11.2020

Девелопер UDP ввел в эксплуатацию бизнес-кампус B11 в Unit.City стоимостью 200 млн грн

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Девелопер UDP ввел в эксплуатацию бизнес-кампус B11 в Unit.City стоимостью 200 млн грн

Девелоперская компания UDP, входящая в холдинг UFuture бизнесмена Василия Хмельницкого, ввела в эксплуатацию бизнес-кампус B11 в инновационном парке Unit.City (Киев), инвестиции в строительство составили 200 млн грн.

"Новый В11 – это семиэтажное здание площадью 6 тыс. кв. м с террасой на последнем этаже. Здесь смогут разместиться и работать порядка 20 компаний – резидентов UNIT.City. C открытием В11 общая площадь офисных зданий в UNIT.City составляет 50 тыс. кв. м", - сообщила пресс-служба Unit.City.

Объект стал пятым по счету офисным зданием на территории этого инновационного парка.

Над реализацией кампуса В11 работала UDP, которая с 2016 года построила в UNIT.City всю инфраструктурную часть, а также все три действующих бизнес-кампуса – В8, В9, В10, и совместно с KAN Development выступила содевелопером кампуса В12.

"Как и другие бизнес-кампусы в UNIT.City, В11 запроектирован и построен по "зеленым" стандартам американской системы LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Это значит, что здания энергоэффективны, материалы, используемые в строительстве, экологичны, воздействие на окружающую среду сведено к минимуму. Бюджет строительства В11 вместе с прилегающей территорией благоустройства составил 200 млн грн", - отметили в компании.

По ее данным, в 2021 году в UNIT.City начнется строительство центральной площади на 5 тыс. кв. м – Main Plaza, участие в разработке которого принимает нидерландский архитектор Хироки Мацуура. Главная площадь станет звеном, объединяющим офисную и жилищную часть UNIT.City с новым местом проведения городских мероприятий.

Инновационный парк Unit.City официально открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода.

UFuture – холдинговая компания, которая объединяет бизнес- и социальные проекты Хмельницкого. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1 млрд.

Теги: #недвижимость #хмельницкий #udp #unitcity
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