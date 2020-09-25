Инвестиции

12:07 25.09.2020

Glovo запускает вторую "облачную кухню" в Киеве и планирует выйти на рынок услуг фулфилмента

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Glovo запускает вторую "облачную кухню" в Киеве и планирует выйти на рынок услуг фулфилмента

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo запускает в Украине вторую "облачную кухню" Cook Room (модель dark kitchen) на ул.Васильковской.

"Запуск второго Cook Room в Украине для нас скорее признание, что первый был успешен", - заявил в ходе онлайн-конференции в пятницу генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

Он также отметил, что открыть dark kitchen или зайти в "облачную" кухню для рестораторов намного дешевле, чем открытие обыкновенного ресторана.

Первый Cook Room компания запустила в центре города, второй размещен на ул. Васильковская, поскольку это размещение позволяет "закрыть потребности пользователей", находящихся в удаленных, но развивающихся районах столицы.

Часть площадей новой Cook Room предполагает также выделение определенных площадей под фулфилмент, поскольку, по словам Расновского, компания сейчас планирует попробовать зайти в этот сегмент услуг для магазинов.

"Мы предполагаем определенные площади под фулфилмент - когда мы отдаем кусок нашего помещения под склад компании, товары которой мы будем доставлять. Мы увидели по Cook Room на ул.Федорова, что в этом сегменте тоже есть спрос, и мы раздумываем о том, чтобы коснуться модели dark store - это то же, что и dark kitchen, но для продуктовых или просто для магазинов - с работой только под доставку", - подчеркнул генеральный менеджер Glovo в Украине.

По его словам, под эту модель компания также уже привлекает первых партнеров.

Расновский также сообщил, что за период коронавируса пришло очень много новых пользователей, стало больше семейного потребления услуг доставки еды, активно используются сервисы доставки лекарств и продуктов из магазинов.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Glovo запустил в Киеве свою первую "облачную кухню" в Украине, первыми партнерами которой стали Kitaika, 3B Cafe, Torisho, Menya Musashi, сети Berliner Döner и Foodz Ukraine.

Работа по модели dark kitchen предусматривает открытие специальных кухонных помещений, доступных только для поваров, ресторанного персонала и курьеров Glovo и созданных для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки. В Glovo эта модель получила название Cook Room.

Glovo - международный сервис быстрой курьерской доставки, который позволяет приобрести и доставить любой предмет или продукт в черте города. Объект при этом не должен превышать параметры 40x40x30 см и весить не более 9 кг.

Сервис Glovo уже представлен в 298 городах по 22 странах на трех континентах: Европе, Африке, Центральной и Южной Америке. В Украине Glovo начал работу в октябре 2018 года.

Теги: #glovo #кухня #облако
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