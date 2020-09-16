K.Fund Хмельницкого запустил проект в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога по IT и предпринимательству

K.Fund бизнесмена Василия Хмельницкого запустил пилотный проект K.Fund School в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога, чтобы популяризировать профессии в сфере програмирования и предпринимательства.

"Мы стремимся продемонстрировать важность и целесообразность направления инвестиций на наиболее перспективные сегменты образования", — приводится в сообщении K.Fund комментарий его президента Лидии Пащук.

По ее словам, развитие навыков предпринимательства и программирования жизненно необходимо сегодняшним школьникам.

Проект рассчитан для учеников 8-11 классов. Со школами уже подписаны меморандумы о сотрудничестве. K.Fund будет способствовать оснащению компьютерных классов, а также оплачивать труд привлеченных учителей и экспертов.

На первом этапе в избранных учебных заведениях во внеурочное время будут внедряться программы по направлениям "Предпринимательство" и "Программирование".

K.Fund ставит перед собой задачу масштабировать проект и привлечь к реализации новых партнеров, отмечается в релизе.

Партнерами K.Fund School выступают общественная организация "Освитория", ucode IT academy, компания Lenovo и образовательный центр Startup Ukraine, которые обеспечивают административную, техническую и методологическую поддержку программы.