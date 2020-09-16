Инвестиции

10:57 16.09.2020

K.Fund Хмельницкого запустил проект в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога по IT и предпринимательству

1 мин читать
K.Fund Хмельницкого запустил проект в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога по IT и предпринимательству

 K.Fund бизнесмена Василия Хмельницкого запустил пилотный проект K.Fund School в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога, чтобы популяризировать профессии в сфере програмирования и предпринимательства.

"Мы стремимся продемонстрировать важность и целесообразность направления инвестиций на наиболее перспективные сегменты образования", — приводится в сообщении K.Fund комментарий его президента Лидии Пащук.

По ее словам, развитие навыков предпринимательства и программирования жизненно необходимо сегодняшним школьникам.

Проект рассчитан для учеников 8-11 классов. Со школами уже подписаны меморандумы о сотрудничестве. K.Fund будет способствовать оснащению компьютерных классов, а также оплачивать труд привлеченных учителей и экспертов.

На первом этапе в избранных учебных заведениях во внеурочное время будут внедряться программы по направлениям "Предпринимательство" и "Программирование".

K.Fund ставит перед собой задачу масштабировать проект и привлечь к реализации новых партнеров, отмечается в релизе.

Партнерами K.Fund School выступают общественная организация "Освитория", ucode IT academy, компания Lenovo и образовательный центр Startup Ukraine, которые обеспечивают административную, техническую и методологическую поддержку программы.

Теги: #хмельницкий #школа #kfund #ит #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 16.09.2020
Минобразования планирует запустить "Новую украинскую школу" в базовой в 2022 году

Минобразования планирует запустить "Новую украинскую школу" в базовой в 2022 году

22:55 15.09.2020
Австрийский бизнес заинтересован в проектах по снижению смертности на дорогах Украины, создании системы дорожного сбора для финансирования строительства дорог

Австрийский бизнес заинтересован в проектах по снижению смертности на дорогах Украины, создании системы дорожного сбора для финансирования строительства дорог

22:45 15.09.2020
Гендиректор Austrian Agricultural Cluster предложил создать в Украине школу для молодых фермеров

Гендиректор Austrian Agricultural Cluster предложил создать в Украине школу для молодых фермеров

18:57 15.09.2020
Бизнес-сообщество ВИЭ просит премьера решить вопрос погашения долгов перед отраслью путем выплат из бюджета

Бизнес-сообщество ВИЭ просит премьера решить вопрос погашения долгов перед отраслью путем выплат из бюджета

16:17 15.09.2020
Зеленский ожидает участие австрийского бизнеса в конкурсах по концессии морских портов Украины и приватизации госбанков

Зеленский ожидает участие австрийского бизнеса в конкурсах по концессии морских портов Украины и приватизации госбанков

15:13 12.09.2020
В Киеве 14 сентября школы работают "по тому же сценарию", как и на прошлой неделе – КГГА

В Киеве 14 сентября школы работают "по тому же сценарию", как и на прошлой неделе – КГГА

12:21 11.09.2020
В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

18:53 10.09.2020
Бизнес просит генпрокурора провести аудит всех уголовных производств на предмет "заказных"

Бизнес просит генпрокурора провести аудит всех уголовных производств на предмет "заказных"

13:09 10.09.2020
Хмельницкий возглавил список украинских городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом - исследование

Хмельницкий возглавил список украинских городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом - исследование

09:28 10.09.2020
Более 750 учебных заведений были повреждены из-за военных действий в Украине с 2014 года

Более 750 учебных заведений были повреждены из-за военных действий в Украине с 2014 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подадут новую заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

Зеленский хочет встретиться с владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых в Кировоградской области, которые не реализовываются годами

Глава НБУ заверил международных инвесторов в последовательной монетарной и валютной политике

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина намерена привлечь 22,1 млн евро от правительства Германии на строительство и ремонт жилья для переселенцев и местных жителей Краматорска и Северодонецка

Украина рассматривает возможность передачи в концессию портов Черноморск и Бердянск, приватизацию еще трех портов – Зеленский

Украина объявила дебютный аукцион по приватизации Немировского спиртзавода

ФГИ продал на аукционе гостиницу "Славянский" в Черниговской области за 28,8 млн грн

BT Invest планирует открыть ТЦ с супермаркетом Novus у ст. м. "Житомирская" в Киеве

ФГИ выставил на продажу первый объект "Укрспирта" за 49,6 млн грн

Roshen приобрел киевский ДК им. С.П. Королева за 66,4 млн грн для создания концертного зала

Рост конкуренции между застройщиками жилья в пригороде Киева стимулирует развитие новых ТРЦ – мнение

Eni, BP и Total успешно протестировали скважину на площади Башруш в Средиземном море у берегов Египта

S&P ожидает падения ВВП Индии на 9% в текущем фингоду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА