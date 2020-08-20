Инвестиции

13:15 20.08.2020

АМКУ рассмотрит возможность покупки "Галнафтогазом" Херсонской нефтеперевалки

2 мин читать
АМКУ рассмотрит возможность покупки "Галнафтогазом" Херсонской нефтеперевалки

АО "Концерн "Галнафтогаз" (группа OKKO) подал в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявление о получении разрешения на покупку ООО "Нафта-Тансшипмент" (ранее - ООО "Варуна-Вест", Львов), являющегося собственником недвижимого имущества проданного в конце 2019 года Херсонского нефтеперевалочного комплекса (ХНП).

"Заявленная концентрация происходит на рынках перевалки и хранения нефтепродуктов. При определенных условиях, в результате концентрации возможно усиление власти группы "ОККО" на рынках хранения, оптовой, розничной торговли бензинами и дизельным топливом. В то же время транзакция может создавать барьеры для входа на указанные рынки других субъектов хозяйствования", – отмечается в сообщении АМКУ на сайте в среду.

АМКУ открыл рассмотрение дела о концентрации 14 августа, собирает отзывы и предложения заинтересованных сторон до 19 сентября 2020 года.

Ранее в "Галнафтогазе" отмечали, что концерну интересен ХНП, однако в прошедшем 18 ноября 2019 года аукционе по его продаже компания не участвовала.

В то же время, согласно данным открытых реестров, в июне 2019 года конечным бенефициаром ООО "Варуна-Вест" был указан основатель "Галнафтогаза" президент сети ОККО Виталий Антонов, потом собственность на компанию была переоформлена на нескольких физлиц.

Как сообщалось, государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в ноябре 2019 года продало на площадке онлайн-аукционов OpenMarket Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн.

Комплекс был выставлен в рамках исполнительного производства (№ 48395317), открытого 7 августа 2015 года во исполнение решения Хозяйственного суда Киева от 23 мая 2015 года (по делу №910/12234/14). Согласно информации в реестре судебных решений, между Национальным банком Украины (в лице управления Национального банках в Харьковской области) и ПАО "Реал Банк" был подписан договор о предоставлении стабилизационного кредита для поддержания ликвидности путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 800 млн грн на срок с 8 ноября 2013 года до 1 ноября 2015 года. С целью обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору имущественный поручитель Реал Банка – ООО "Всеукраинский промышленный союз" - передал управлению Нацбанка имущественный комплекс Херсонской нефтеперевалки.

Подконтрольная структурам беглого бизнесмена Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением Приморского суда Одессы была передана в управление ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП). В конце июля 2019 года Киевский райсуд Одессы передал недвижимое имущество нефтеперевалки уже в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство – под брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Теги: #херсонский_нпз #галнафтогаз #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:50 19.08.2020
Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

Зеленский назначил Музыченко госуполномоченным АМКУ

20:14 13.08.2020
Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн из игроков табачного рынка

Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн из игроков табачного рынка

17:27 13.08.2020
"JTI Украина" проиграла суд 1-й инстанции по штрафу АМКУ, планирует оплатить почти 1 млрд грн штрафа во избежание пени

"JTI Украина" проиграла суд 1-й инстанции по штрафу АМКУ, планирует оплатить почти 1 млрд грн штрафа во избежание пени

09:52 13.08.2020
Глава АМКУ предостерегла участников рынка газа для населения от злоупотреблений и недобросовестной конкуренции

Глава АМКУ предостерегла участников рынка газа для населения от злоупотреблений и недобросовестной конкуренции

16:22 10.08.2020
DCH заявляет об отсутствии у АМКУ права отказать в покупке "Мотор Сичи" с китайскими партнерами и готовности идти в международный суд

DCH заявляет об отсутствии у АМКУ права отказать в покупке "Мотор Сичи" с китайскими партнерами и готовности идти в международный суд

17:11 07.08.2020
Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

18:57 06.08.2020
АМКУ продолжает исследование приобретения "Мотор Сич" без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования

АМКУ продолжает исследование приобретения "Мотор Сич" без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования

18:31 06.08.2020
АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 18,3 млн грн за введение дополнительной услуги для грузовладельцев и несогласование ее с ними

АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 18,3 млн грн за введение дополнительной услуги для грузовладельцев и несогласование ее с ними

10:06 06.08.2020
"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

17:41 05.08.2020
ФМУ проиграл суд 1-ой инстанции по штрафу АМКУ, планирует подать апелляцию и оплатить 1,2 млрд штрафа во избежание пени

ФМУ проиграл суд 1-ой инстанции по штрафу АМКУ, планирует подать апелляцию и оплатить 1,2 млрд штрафа во избежание пени

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Энергоатом" и "Н2" подписали меморандум о строительстве дата-центра возле ЗАЭС с объемом инвестиций в $700 млн

Ярославский заявил о готовности привлечь $1 млрд для возрождения Харьковского авиазавода

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%

"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у Пинчука

ПОСЛЕДНЕЕ

На ближайшие 4 года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов Украины - Ткаченко

"Метинвест" на СевГОКе в 2020 году инвестирует в экологические мероприятия 2,3 млрд грн

Украина и Саудовская Аравия будут развивать перспективные направления двустороннего партнерства - МИД

"Энергоатом" и "Н2" подписали меморандум о строительстве дата-центра возле ЗАЭС с объемом инвестиций в $700 млн

Рыночная стоимость Apple впервые превысила $2 трлн

Украина привлечет EUR250 млн от Cargill под 5,95-6,85% – постановление Кабмина

ЕБРР предоставил Olam $200 млн кредита для "дочек" в Украине, Турции, Египте, Грузии и Польше

Ankura проконсультирует Мининфраструктуры по вопросам подготовки проектов ГЧП и концессий

Основатели "Новой Пошты" стали инвесторами коворкинга Kooperativ

Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА