АМКУ рассмотрит возможность покупки "Галнафтогазом" Херсонской нефтеперевалки

АО "Концерн "Галнафтогаз" (группа OKKO) подал в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявление о получении разрешения на покупку ООО "Нафта-Тансшипмент" (ранее - ООО "Варуна-Вест", Львов), являющегося собственником недвижимого имущества проданного в конце 2019 года Херсонского нефтеперевалочного комплекса (ХНП).

"Заявленная концентрация происходит на рынках перевалки и хранения нефтепродуктов. При определенных условиях, в результате концентрации возможно усиление власти группы "ОККО" на рынках хранения, оптовой, розничной торговли бензинами и дизельным топливом. В то же время транзакция может создавать барьеры для входа на указанные рынки других субъектов хозяйствования", – отмечается в сообщении АМКУ на сайте в среду.

АМКУ открыл рассмотрение дела о концентрации 14 августа, собирает отзывы и предложения заинтересованных сторон до 19 сентября 2020 года.

Ранее в "Галнафтогазе" отмечали, что концерну интересен ХНП, однако в прошедшем 18 ноября 2019 года аукционе по его продаже компания не участвовала.

В то же время, согласно данным открытых реестров, в июне 2019 года конечным бенефициаром ООО "Варуна-Вест" был указан основатель "Галнафтогаза" президент сети ОККО Виталий Антонов, потом собственность на компанию была переоформлена на нескольких физлиц.

Как сообщалось, государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в ноябре 2019 года продало на площадке онлайн-аукционов OpenMarket Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн.

Комплекс был выставлен в рамках исполнительного производства (№ 48395317), открытого 7 августа 2015 года во исполнение решения Хозяйственного суда Киева от 23 мая 2015 года (по делу №910/12234/14). Согласно информации в реестре судебных решений, между Национальным банком Украины (в лице управления Национального банках в Харьковской области) и ПАО "Реал Банк" был подписан договор о предоставлении стабилизационного кредита для поддержания ликвидности путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 800 млн грн на срок с 8 ноября 2013 года до 1 ноября 2015 года. С целью обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору имущественный поручитель Реал Банка – ООО "Всеукраинский промышленный союз" - передал управлению Нацбанка имущественный комплекс Херсонской нефтеперевалки.

Подконтрольная структурам беглого бизнесмена Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением Приморского суда Одессы была передана в управление ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП). В конце июля 2019 года Киевский райсуд Одессы передал недвижимое имущество нефтеперевалки уже в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство – под брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).