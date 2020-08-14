Daimler заплатит более $2 млрд в США для урегулирования претензий в манипулировании данными о выбросах

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG заплатит около $1,5 млрд для урегулирования претензий властей США в рамках дела о манипулировании данными о вредных выбросах дизельных двигателей.

В пресс-релизе Daimler, опубликованном в четверг, говорится, что автопроизводитель достиг принципиального соглашения с различными американскими регуляторами, что позволит урегулировать гражданские иски и претензии экологов, касающиеся нарушений в сертификации системы контроля выбросов в порядка 250 тыс. легковых автомобилей и грузовиков Daimler в США.

В число этих регуляторов входят Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA), Калифорнийский совет по охране воздушных ресурсов (California Air Resources Board, CARB), подразделение министерства юстиции США по делам окружающей среды и природных ресурсов и другие.

В Daimler ожидают, что общие выплаты в рамках соглашений с регуляторами составят около $1,5 млрд. Помимо этого, автопроизводитель выделил $700 млн на урегулирование "коллективного иска" потребителей, поданного к Daimler.

В пресс-релизе отмечается, что компания располагает достаточными ресурсами, чтобы произвести необходимые выплаты.

Достигнутые соглашения будут оказывать негативное влияние на денежный поток Daimler в следующие три года, и максимальные последствия придутся на следующие 12 месяцев.

Акции Daimler подешевели на 0,7% в четверг. С начала этого года их стоимость снизилась на 14%.