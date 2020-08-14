Инвестиции

09:36 14.08.2020

Daimler заплатит более $2 млрд в США для урегулирования претензий в манипулировании данными о выбросах

1 мин читать

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG заплатит около $1,5 млрд для урегулирования претензий властей США в рамках дела о манипулировании данными о вредных выбросах дизельных двигателей.

В пресс-релизе Daimler, опубликованном в четверг, говорится, что автопроизводитель достиг принципиального соглашения с различными американскими регуляторами, что позволит урегулировать гражданские иски и претензии экологов, касающиеся нарушений в сертификации системы контроля выбросов в порядка 250 тыс. легковых автомобилей и грузовиков Daimler в США.

В число этих регуляторов входят Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA), Калифорнийский совет по охране воздушных ресурсов (California Air Resources Board, CARB), подразделение министерства юстиции США по делам окружающей среды и природных ресурсов и другие.

В Daimler ожидают, что общие выплаты в рамках соглашений с регуляторами составят около $1,5 млрд. Помимо этого, автопроизводитель выделил $700 млн на урегулирование "коллективного иска" потребителей, поданного к Daimler.

В пресс-релизе отмечается, что компания располагает достаточными ресурсами, чтобы произвести необходимые выплаты.

Достигнутые соглашения будут оказывать негативное влияние на денежный поток Daimler в следующие три года, и максимальные последствия придутся на следующие 12 месяцев.

Акции Daimler подешевели на 0,7% в четверг. С начала этого года их стоимость снизилась на 14%.

Теги: #сша #автомобилестроители #daimler
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:10 14.08.2020
Потери рынка труда США в период кризиса на 80% будут временными

Потери рынка труда США в период кризиса на 80% будут временными

07:49 14.08.2020
США задержали четыре танкера с иранским топливом – СМИ

США задержали четыре танкера с иранским топливом – СМИ

02:06 14.08.2020
Трамп хотел бы посетить ГА ООН и произнести там речь, несмотря на коронавирус

Трамп хотел бы посетить ГА ООН и произнести там речь, несмотря на коронавирус

01:02 14.08.2020
Лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели могут подписать соглашение в Вашингтоне – Трамп

Лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели могут подписать соглашение в Вашингтоне – Трамп

20:32 13.08.2020
Помпео объявил о приостановке чартерных перелетов на Кубу

Помпео объявил о приостановке чартерных перелетов на Кубу

16:07 13.08.2020
Трамп: ЕС почти так же плох, как и Китай

Трамп: ЕС почти так же плох, как и Китай

12:26 13.08.2020
США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

12:25 13.08.2020
США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

08:24 13.08.2020
Трамп недоволен шефом Пентагона, планирует его отставку после выборов – СМИ

Трамп недоволен шефом Пентагона, планирует его отставку после выборов – СМИ

03:04 13.08.2020
США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Беларуси - Помпео

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Беларуси - Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%

"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у Пинчука

DCH будет совместно со Skyrizon развивать "Мотор Сич" и украинское авиастроение

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспортеры "Укроборонпрома" заключили контрактов на $154млн с начала года

Шведская Embracer Group AB приобрела украинскую компанию по разработке компьютерных игр 4A Games

T.A.S. Overseas Investments Limited приобрела контроль над асфальтобетонным заводом "АБ Столичный"

Чешский машконцерн Witkowitz намерен инвестировать от EUR50 млн в новые мощности на "Южмаше"

Кулеба утвердил КРІ работы заграничных диппредставительств в сфере продвижения украинского экспорта и привлечения инвестиций

Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%

"Укрзализныця" в 2020г планирует закупить 28 пасвагонов и три дизель-поезда у Крюковского ВСЗ на 1,1 млрд грн

Федеральные власти США потратили почти $250 млрд на пособия по безработице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА