Daimler потратит 20 млрд евро на закупку элементов для батарей электромобилей
Германская автомобильная компания Daimler AG планирует разместить заказы на общую сумму 20 млрд евро до 2030 года на закупку элементов для батарей, используемых в электромобилях, говорится в пресс-релизе компании.
Как ранее сообщалось, Daimler рассчитывает довести число моделей легковых автомобилей с электроприводом до 130 к 2022 году - то есть сделать электроверсии всех существующих моделей. Кроме того, фирма будет производить автобусы и грузовики, работающие на электричестве.
На расширение модельного ряда электромобилей Daimler потратит 10 млрд евро, еще 1 млрд евро будет направлен на развитие собственного производства батарей. Всего в мире у компании будет восемь заводов по выпуску батарей в таких странах, как Германия, Китай, Таиланд и США. Один из таких заводов, в немецком городе Каменц, уже введен в эксплуатацию.
Акции Daimler дорожают на 1,2% в ходе торгов во вторник во Франкфурте. С начала года капитализация компании упала на 34%, до 50 млрд евро.