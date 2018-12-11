Экономика

15:10 11.12.2018

Daimler потратит 20 млрд евро на закупку элементов для батарей электромобилей

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Германская автомобильная компания Daimler AG планирует разместить заказы на общую сумму 20 млрд евро до 2030 года на закупку элементов для батарей, используемых в электромобилях, говорится в пресс-релизе компании.

Как ранее сообщалось, Daimler рассчитывает довести число моделей легковых автомобилей с электроприводом до 130 к 2022 году - то есть сделать электроверсии всех существующих моделей. Кроме того, фирма будет производить автобусы и грузовики, работающие на электричестве.

На расширение модельного ряда электромобилей Daimler потратит 10 млрд евро, еще 1 млрд евро будет направлен на развитие собственного производства батарей. Всего в мире у компании будет восемь заводов по выпуску батарей в таких странах, как Германия, Китай, Таиланд и США. Один из таких заводов, в немецком городе Каменц, уже введен в эксплуатацию.

Акции Daimler дорожают на 1,2% в ходе торгов во вторник во Франкфурте. С начала года капитализация компании упала на 34%, до 50 млрд евро.

Теги: #электромобили #daimler
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