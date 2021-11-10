Green Deal

15:15 10.11.2021

TotalEnergies и Daimler Truck создадут экосистему для грузовиков на водороде в Европе

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TotalEnergies и Daimler Truck создадут экосистему для грузовиков на водороде в Европе

Французская нефтегазовая TotalEnergies SE и германский производитель грузовиков Daimler Truck AG, входящий в концерн Daimler AG, подписали соглашение о сотрудничестве в вопросе развития транспортной экосистемы для грузовиков на водородных двигателях, передает портал Green Deal.

Как говорится в совместном сообщении компаний, подписанное соглашение позволит повысить привлекательность тяжелого транспорта, использующего водород вместо традиционных видов топлива, и приведет к декарбонизации дорожного фрахта в Европейском союзе.

Сотрудничество сторон включает такие сферы, как логистика поставок водородного топлива, разработка и производство грузовиков на водороде, создание клиентской базы и другие области.

В частности, TotalEnergies планирует к 2030 году управлять прямо или косвенно примерно 150 заправочными станциями с водородным топливом в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Франции. Daimler Truck в свою очередь будет поставлять к 2025 году грузовики на водороде клиентам в этих странах. Немецкий автопроизводитель сообщил, что обеспечит удобство эксплуатации и безотказную работу своей продукции.

«Наша компания активно исследует все аспекты цепочки добавленной стоимости транспорта на водородном топливе — начиная от производства и заканчивая поставками… Мы гордимся возможностью создать партнерство с таким мотивированными игроком, как Daimler Truck», — прокомментировал заключенное соглашение глава отдела маркетинга и услуг TotalEnergies Алекси Вовк.

Daimler Truck планирует поставлять только экологически чистые грузовики, полностью исключающие выбросы СО2, в страны Европы, Северной Америки и Японию к 2039 году. Компания специализируется как на производстве аккумуляторов с нейтральными выбросами СО2, так и на водородных топливных элементах. На данный момент автопроизводитель тестирует усовершенствованный прототип грузовика Mercedes-Benz GenH2 Truck на водородном двигателе в Германии.

Котировки акций TootalEnergies растут на 1,7% в ходе торгов в Париже в среду. Бумаги Daimler дорожают на 0,3% на торгах во Франкфурте.

Теги: #totalenergies #daimler
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