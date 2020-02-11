Экономика

09:40 11.02.2020

Daimler сократил чистую прибыль в 2,8 раза в 2019г, завершил IV квартал с убытком

2 мин читать
Daimler сократил чистую прибыль в 2,8 раза в 2019г, завершил IV квартал с убытком

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG сократил прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) в 2019 году в 2,6 раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, EBIT снизилась до 4,329 млрд евро по сравнению с 11,132 млрд евро в 2018 году.

Чистая прибыль упала в 2,8 раза - до 2,709 млрд евро с 7,582 млрд евро. Между тем выручка увеличилась на 3% - до 172,745 млрд евро со 167,362 млрд евро.

Продажи незначительно снизились - до 3 млн 344,951 тыс. машин против 3 млн 352,415 тыс. в 2018 году. В том числе подразделение Mercedes-Benz Cars зафиксировало рекордный показатель продаж - 2 млн 385,4 тыс. автомобилей.

Свободный денежный поток опустился до 1,4 млрд евро с 2,9 млрд евро из-за судебных расходов, связанных с дизельным скандалом в подразделении Mercedes-Benz, а также ростом расходов на новую продукцию и технологии, сообщила компания. Кроме того, компания проводит отзыв дефектных подушек безопасности, выпущенных японской Takata.

В четвертом квартале Daimler неожиданно получил чистый убыток в размере 11 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 1,642 млрд евро за аналогичный период годом ранее. При этом выручка повысилась на 1% и достигла 47,127 млрд, а продажи сократились на 1% - до 910,163 тыс. автомобилей.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит в октябре-декабре чистую прибыль в 776,7 млн евро при выручке в 47,33 млрд евро.

Daimler снизил размер дивидендов до 0,9 евро на акцию по сравнению с 3,25 евро в 2018 году.

В 2020 году автопроизводитель планирует продать несколько меньше автомобилей, чем в прошлом году. Как ожидается, EBIT будет существенно выше прошлогоднего уровня, при этом выручка практически не изменится.

Штат компании на конец декабря насчитывал около 298,66 тыс. человек по всему миру, из которых 173,8 тыс. работают в Германии, 25,8 тыс. в США и 4,44 тыс. в Китае.

Котировки акций Daimler растут на 0,4% в ходе торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость автопроизводителя упала на 19% и составляет сейчас около 46 млрд евро.

Теги: #автомобилестроение #daimler #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 10.02.2020
Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не баллотироваться на пост канцлера

Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не баллотироваться на пост канцлера

11:15 10.02.2020
Место преемника Меркель снова вакантно

Место преемника Меркель снова вакантно

16:34 05.02.2020
В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

14:20 01.02.2020
Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

11:32 29.01.2020
Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Баварии

Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Баварии

11:12 29.01.2020
Германия передала украинским пограничникам оснащение для Центра проверки документов

Германия передала украинским пограничникам оснащение для Центра проверки документов

20:58 28.01.2020
Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

12:25 28.01.2020
Мужчина в Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от китаянки - Минздрав Баварии

Мужчина в Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от китаянки - Минздрав Баварии

18:35 24.01.2020
Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам - полиция

Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам - полиция

00:12 23.01.2020
Мининфраструктуры Украины и германская DB подписали меморандум о возможном стратегическом партнёрстве с "Укрзализныцей"

Мининфраструктуры Украины и германская DB подписали меморандум о возможном стратегическом партнёрстве с "Укрзализныцей"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ сократил число банков для стресс-тестов в 2020г с 29 до 16

Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

Инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении по итогам января

Понизить учетную ставку на 2 п.п вместо 2,5 п.п. предлагало 6 из 10 членов КМП Нацбанка

"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

Правительство перечислило 163 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами

Белый дом предлагает сократить бюджет госдепа почти на $12 млрд

ДТЭК допускает обжалование решения НКРЭКУ об оплате экспортерами э/э тарифа на ее передачу

НБУ сократил число банков для стресс-тестов в 2020г с 29 до 16

Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

"Интерпайп" в 2019г увеличил продажи ж/д колес на 8%, сократил реализацию труб на 11%

Ощадбанк отстоял свои требования на сумму более 750 млн грн к компании "ТММ-Энергобуд"

Специалисты в области логистики ждут глобальной рецессии в 2020г - исследование

"Нафтогаз" в феврале начнет закупки природного газа на условиях редукциона на УЭБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА