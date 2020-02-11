Daimler сократил чистую прибыль в 2,8 раза в 2019г, завершил IV квартал с убытком

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG сократил прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) в 2019 году в 2,6 раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, EBIT снизилась до 4,329 млрд евро по сравнению с 11,132 млрд евро в 2018 году.

Чистая прибыль упала в 2,8 раза - до 2,709 млрд евро с 7,582 млрд евро. Между тем выручка увеличилась на 3% - до 172,745 млрд евро со 167,362 млрд евро.

Продажи незначительно снизились - до 3 млн 344,951 тыс. машин против 3 млн 352,415 тыс. в 2018 году. В том числе подразделение Mercedes-Benz Cars зафиксировало рекордный показатель продаж - 2 млн 385,4 тыс. автомобилей.

Свободный денежный поток опустился до 1,4 млрд евро с 2,9 млрд евро из-за судебных расходов, связанных с дизельным скандалом в подразделении Mercedes-Benz, а также ростом расходов на новую продукцию и технологии, сообщила компания. Кроме того, компания проводит отзыв дефектных подушек безопасности, выпущенных японской Takata.

В четвертом квартале Daimler неожиданно получил чистый убыток в размере 11 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 1,642 млрд евро за аналогичный период годом ранее. При этом выручка повысилась на 1% и достигла 47,127 млрд, а продажи сократились на 1% - до 910,163 тыс. автомобилей.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит в октябре-декабре чистую прибыль в 776,7 млн евро при выручке в 47,33 млрд евро.

Daimler снизил размер дивидендов до 0,9 евро на акцию по сравнению с 3,25 евро в 2018 году.

В 2020 году автопроизводитель планирует продать несколько меньше автомобилей, чем в прошлом году. Как ожидается, EBIT будет существенно выше прошлогоднего уровня, при этом выручка практически не изменится.

Штат компании на конец декабря насчитывал около 298,66 тыс. человек по всему миру, из которых 173,8 тыс. работают в Германии, 25,8 тыс. в США и 4,44 тыс. в Китае.

Котировки акций Daimler растут на 0,4% в ходе торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость автопроизводителя упала на 19% и составляет сейчас около 46 млрд евро.