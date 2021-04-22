Экономика

12:46 22.04.2021

Украина в ответ на дискриминацию введет 35%-ю спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

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Украина в ответ на дискриминацию введет 35%-ю спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

"Специальная пошлина применяется (...) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", - отмечается в сообщении Комиссии в четверг в газете "Урядовый курьер".

Согласно ему, решение МКМТ о введении спецпошлины вступает в силу через 10 дней со дня публикации.

Теги: #пошлина #украина #автомобилестроители #беларусь
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