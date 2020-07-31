Украина и Италия обсудили возможное сотрудничество "Укравтодора" и Alitalia в сфере "умных дорог"

Вероятность сотрудничества Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и Alitalia в сфере развития дорожной инфраструктуры и "умных дорог"обсудили министр инфраструктуры Владислав Криклий и посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия в пятницу в Киеве.

"Министр ознакомил господина посла с рядом важных инвестиционных проектов, которые запланированы в отрасли, в частности, в части строительства автомобильных дорог, мостов, концессии морских портов и железнодорожных вокзалов. Стороны также обсудили возможное сотрудничество "Укравтодора" и Alitalia в сфере развития дорожной инфраструктуры и "умных дорог". Кроме этого, отметили важность развития аэропортов и контейнерных поездов", - отмечается в сообщении на сайте министерства.

Криклий также подчеркнул заинтересованность Мининфраструктуры Украины в возобновлении работы украинско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству с целью активизации взаимосвязей в сфере транспорта и инфраструктуры.

Он положительно отметил долговременные и взаимовыгодные отношения Украины и Италии в области авиации и подтвердил готовность действовать по принципу взаимности, положительно рассматривая все запросы от авиаперевозчиков, которые будут назначаться итальянской стороной.

Кроме этого, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран в автомобильном сообщении.