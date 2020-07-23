Инвестиции

12:59 23.07.2020

Нардепы предлагают установить льготную ставку НДС в 7% при ввозе оборудования для промпроизводства

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Нардепы предлагают установить льготную ставку НДС в 7% при ввозе оборудования для промпроизводства

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3930 с поправками в Таможенный кодекс о поддержке промышленности, предусматривающий ввоз комплектующих для производства по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС) в 7% до 2023 года.

Согласно информации на парламентском сайте, текст зарегистрированного в четверг законопроекта пока отсутствует.

"Зарегистрировали второй законопроект №3930, из пакета проектов поддержки промышленности, предусматривающий ввоз комплектующих для производства по льготной ставке. Ранее, мы предложили льготную ставку НДС на уровне 7% при ввозе и поставке основных средств (законопроект № 3848)", - написал один из авторов законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграм-канале в четверг.

По его мнению, комплексное принятие указанных предложений сможет стимулировать реальный сектор экономики переоснащать средства производства для формирования высокой добавленной стоимости продукции.

Депутатский законопроект №2848, зарегистрированный в парламенте 15 июля, предлагает в 2021-2022 годы снизить ставку НДС с 20% до 7% от базы налогообложения для поставок в Украину машин, оборудования и комплектующих по конкретным товарным подкатегориям.

Помимо этого, законопроект предлагает сократить минимальную площадь сельхозугодий или земель водного фонда, которые должны быть в собственности или в использовании членов фермерского хозяйства без приобретения статуса юрлица.

Законопроект также предлагает снять правовую коллизию и разрешить фермерским хозяйствам привлекать труб квалифицированных наемных работников к сезонным работам, ограничив их число десятью сотрудниками.

Народные депутаты также предлагают расширить перечень товаров, которые не подлежат маркировке акцизным налогом тестовыми образцами и винной продукцией не крепче 15%. Помимо этого, проект закона инициирует освобождение от акциза до 2022 года производителей пива с объемом не выше 2 млн литров в год (0% акциза за 1 литр пива из солода).

Теги: #таможня #законопроект #гетманцев #промышленность #льготы
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