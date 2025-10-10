Інтерфакс-Україна
Інвестиції
12:49 10.10.2025

“Мономах” повідомив про триваючі інформаційні атаки, компанія запевняє у відсутності зв’язків із РФ

Український виробник чаю “Мономах” заявив, що протягом останніх трьох місяців зазнає інформаційного тиску. У компанії розцінюють це як спробу дискредитації українського бізнесу.

“Ми сприймаємо це як частину скоординованої кампанії, спрямованої на підрив довіри до українського виробника. Для нас це не лише спроба зруйнувати репутацію компанії, а й ознака цілеспрямованого тиску на український бізнес”, – йдеться у заяві “Мономах”.

У компанії підкреслили, що не мають і ніколи не мали зв’язків із російським ринком чи капіталом, а всі твердження про інше є безпідставними.

“Мономах” продовжує стабільну діяльність, інвестує у виробництво в Україні та реалізує власний соціальний проєкт “Зігрій Героїв”, у межах якого щомісяця понад 10 мільйонів порцій чаю передаються українським військовим.

Компанія заявила про відкритість до співпраці з державними органами і закликала споживачів критично ставитися до недостовірної інформації.

