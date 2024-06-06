Рішення ВЛК про визнання непридатними погоджують штатні ВЛК, які перебувають у сфері координації Міноборони - Карчевич

Заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич розповіла агентству "Інтерфакс-Україна", як працюють ВЛК, а також про основні зміни в їхній роботі та проходженні оглядів військовослужбовців і військовозобов'язаних

Автор: Анна Левченко



- У чому полягають основні зміни в проходженні ВЛК?

- У зв'язку з ухваленням законів, що вносять певні зміни в процес здійснення військового обліку та мобілізації в Україні, відбулася й низка змін у роботі військово-лікарських комісій.

Якщо говорити про основні з них, то найбільш суттєвою, напевно, є зміна, що стосується вилучення категорії "обмежено придатні". Залишаються три категорії – "придатні" та "непридатні" до військової служби, а також "тимчасово непридатні з переглядом через 6-12 місяців".

Однак це не означає, що від дня прийняття закону всі "обмежено придатні" враз стають придатними або непридатними. Громадяни України, котрих раніше було визнано обмежено придатними, протягом дев’яти місяців мають пройти повторний медичний огляд для визначення ступеню придатності до військової служби.

Крім того, варто додати: в категорії "придатні" буде чотири групи залежно від ступеня функціональності:

придатні (повністю); придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, у ТЦК, в частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо; придатні за окремими спеціальностями; придатні для виконання специфічних завдань.

Для чого це робиться? Для того, щоб люди з проблемами зі здоров’ям, але при цьому з достатнім рівнем працездатності служили там, де немає великих фізичних навантажень.



- Мається на увазі дев’ять місяців з якого моменту?

- Від моменту набрання чинності закону, тобто з 4 травня 2024 року.

-Тим, кого раніше було визнано обмежено придатним, треба чекати на повістку для проходження комісії?

- Так, військовослужбовців на повторні комісії будуть запрошувати через військове командування, а військовозобов’язаних - через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Але якщо людина сама бажає, то, звісно, вона може проявити ініціативу.



- Давайте поговоримо про оновлене Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністерства оборони № 402. Чому воно важливе?

- У ньому, зокрема, було оновлено перелік хвороб, що визначав, які діагнози підпадають під ту чи іншу категорію придатності чи непридатності. Важливо, що тепер категорію "придатні" залежно від ступеня функціональності розділяють на підкатегорії. Тобто людина може бути повністю придатна до будь-якого виду військової служби, може бути придатна до окремих видів служби. Для прикладу: це може бути служба в центрах комплектування чи у військових закладах освіти тощо. Тобто види служби, до яких придатна людина, залежать від стану її здоров’я. Умовно кажучи, людина може виконувати якісь певні функції, не перебувати на фронті і не брати участь безпосередньо в активних бойових діях.



- Це вирішують, скажімо, військові медики чи цивільні? Міноборони чи МОЗ?

- Якщо говорити по процесу, то і військовослужбовці, і військовозобов'язані отримують направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). ВЛК створені і на базі цивільних закладів охорони здоров'я, і на базі військових закладів охорони здоров'я. До початку повномасштабного вторгнення це були виключно військові заклади, але враховуючи, що мережа, інфраструктура і кількість закладів обмежена, то з початку воєнного стану ми долучили ще цивільні медзаклади, щоб знизити навантаження і зробити більш широку мережу. Тому, по суті, ВЛК працюють як на базі цивільної, так і військової медицини.

Кількість медичних працівників та порядок їх роботи визначено наказом Міноборони №402. По суті, цивільну інфраструктуру, цивільних лікарів долучили в допомогу для забезпечення військово-лікарської експертизи. Тобто людина отримує направлення, проходить ВЛК, проходить тих лікарів, яких визначено обов'язковими. Для прикладу: це терапевт, хірург, невропатолог, психіатр та ін. За потреби та за медичними показниками може бути додаткове обстеження певних вузькопрофільних спеціалістів, умовно, дерматолог, якщо є якісь певні питання або інші скерування. Якщо потреби в додаткових обстеженнях немає, то після проходження обов’язкових обстежень відповідно до розкладу хвороб ухвалюється рішення. Умовно кажучи, якщо людина повністю здорова, то вона повністю придатна, якщо є нескладне захворювання чи легкого ступені тяжкості, то вона буде придатною до певного виду служби; якщо має певні складніші захворювання, то буде непридатною.



- Тобто людина не сама вирішує, яка ВЛК її розглядає?

- Ні. Якщо ми говоримо про військовозобов'язаних, то при кожному ТЦК є закріплений заклад охорони здоров'я, куди фактично ТЦК скеровує на проведення медогляду. Тобто людина не сама обирає заклад.



- Людина може не погодитися з висновком ВЛК?

- Може не погодитися, і такі випадки є. Людина може оскаржити рішення ВЛК. Тут важливим є те, що рішення про непридатність цивільних ВЛК або, якщо говорити юридичною мовою, позаштатних ВЛК перевіряються штатними ВЛК. І ці штатні ВЛК перебувають виключно у сфері управління Міноборони.

Але навіть в такому разі, якщо людина незгодна з рішеннями, вона може їх оскаржувати у штатній ВЛК, у тому числі центральній, або у судовому порядку.

Наразі в наказі Міноборони №402 чітко визначено й окреслено часові рамки, що сприятиме більш швидкому розгляду питань про оскарження.

Окрім того, за результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією.



- А регіональні ВЛК – це масштаби міста, області, району?

- Це масштаби кількох регіонів.



- Хотілося б уточнити стосовно обмежено придатних, які мають девять місяців для проходження огляду. Цим людям треба чекати повістку? Що їм робити?

- Їх запросять. Але якщо людина сама бажає, то, звісно, вона може проявити ініціативу.

Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то серед них тих, хто має статус обмежено придатних, небагато. Їх військове командування скерує і вони пройдуть повторний огляд.

І ми маємо розуміти: ВЛК для військових і ВЛК для військовозобов'язаних – це різні ВЛК, які переюувають в різних закладах. Якщо ми говоримо про військовозобов’язаних, то їх значно більша кількість.

Ми проговорювали ці питання з колегами з Міноборони, Генштабом, чи потрібно формувати якийсь окремий графік. Але вони сказали, що управляють цим процесом.

По суті, маршрут для людини, яку було визнано обмежено придатною, матиме такий вигляд: людина отримує повістку, з'являється в центр комплектування, за потреби оновлює свої дані і її скеровують на повторний огляд. Фактично, за кілька місяців цілком реально, що всі зможуть пройти такі огляди, але якщо раптом буде перевантаження, то досить швидко зможемо просто долучити додаткові цивільні заклади, щоб розвантажити мережу. Я думаю, що перевантаження може бути виключно у великих містах, таких як Київ чи Дніпро, в менших населених пунктах це навряд чи буде спостерігатися.



- Чи правильно я розумію, що з обмежено придатних більшість потрапить до категорії придатних до окремих видів служби?

- Частина стане непридатними, а частина може потрапити до категорії придатних до певних видів служби.



- Є якісь прогнози, скільки може бути в відсотках обмежено придатних, придатних, повністю придатних?

- У Міноборони є дані стосовно обмежено придатних. Я не думаю, що зараз це коректно буде оцінюватись, тому що з моменту ухвалення рішення до сьогодні стан здоров'я людини міг змінитися, могли бути додаткові поранення або, навпаки, людина могла вилікуватися. Оцінювати зможемо більш корректно, коли ці люди пройдуть медичний огляд і ми побачимо в підсумку.

Ну, скажімо так, якщо людина має хронічне захворювання, вона навряд чи від нього вилікується…

Якщо є системні питання, то, звісно, ні.



- Якщо у людини є хронічне захворювання, що має різні ступені, потрапила на ВЛК не в той момент, коли в неї загострення, і вона перебуває у важкому стані, а коли в неї ремісія, коли все начебто добре і її визнають придатною, а потім людина потрапила в окоп і померла... Як ВЛК будуть оцінювати придатність тих, хто має захворювання з різним ступенем важкості або сезонні захворювання?

- Міноборони оновило перелік хвороб, які чітко підтверджуються, в тому числі, клінічними дослідженнями, за якими людина отримує статус придатний чи непридатний.

Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець, то її віднесуть до "придатних". А якщо виразка у військовозобов'язаного була ускладнена, і довелося робити операцію з видаленням значної частини шлунку, то такого чоловіка визнають непридатним до військової служби.



- Хто відповідає за висновки ВЛК? Хто підписує висновок ВЛК? Військові чи цивільні?

- Голова ВЛК і секретар. Рішення ВЛК ухвалюється колегіально за підсумками обстежень усіх фахівців, долучених до ВЛК. Але варто зазначити: у разі визнання непридатним до військової служби рішення обов’язково погоджуються штатними ВЛК, які в сфері координації Міноборони. Також у нас є випадки, де члени ВЛК – цивільні лікарі, а голови ВЛК – військові.



- Тобто ми наразі говоримо, що ВЛК мають пройти ті, хто оновив свої дані?

- Є три варіанти оновлення даних: безпосередньо прийти до ТЦК, оновити через ЦНАП або оновити через додаток "Резерв+". Ми бачимо, що більшість людей пішла оновлювати дані через додаток.

Тож перший крок - це оновити дані. Далі з цієї кількості людей, ураховуючи чинні норми, частина матиме відстрочку від проходження служби. Відстрочка можна надаватися, наприклад, по догляду за дитиною чи через інші випадки.

Ті, хто не підпадає під жодну категорію з відтермінуванням чи бронюванням, можуть, у разі потреби, підсилити лави ЗСУ і вже тоді ТЦК скерує на проходження ВЛК для визначення придатності.



- Яка ситуація стосовно людей з психічними захворюваннями? Вони придатні, непридатні чи придатні до окремих видів служби? Який до них підхід?

- У більшості кейсів їх буде визнано непридатними, за винятком, для прикладу, легких психічних розладах з виходом в одужання.



- Тобто можна очікувати, що буде великий попит на довідки з психіатричних лікарень?

- Насправді зараз досить жорсткий контроль, по-перше, з боку безпосередньо працівників центрів комплектування, які супроводжують такі огляди на базі медичних закладів, щоб люди не втікали чи не губилися дорогою. Бо такі випадки також, на жаль, є. Нацполіція також це контролює. Відповідно, ті, хто переховується, потрапляють в розшук.



- Скільки часу дається на проходження медогляду?

- Наказом Міноборони визначено граничний термін проходження медичних оглядів: не більше 14 днів (у тому числі й на лабораторні та інструментальні дослідження включно з необхідністю направлення на додаткові методи дослідження, лабораторні обстеження тощо).



- Цей граничний термін - він реальний для виконання чи, щоб його дотриматися, потрібно все робити дуже-дуже швидко?

- Він реальний. Більше того, ми щотижня моніторимо показники. Також Міноброни спростило процедуру проходження ВЛК, зокрема зменшено кількість фахівців, які обов’язково мають бути задіяні в медичних оглядах.



- Це не означає, що просто зараз, якщо буде менше фахівців, менший склад комісії, то просто всіх буде визнано придатними?

- Ні, тут логіка була така: не треба людину зайвий раз "ганяти" по лікарях, якщо вона немає показань, але якщо в неї є медичні показання, тоді її скеровують на огляд до необхідного фахівця. Наприклад, стоматолог і дерматолог раніше були обов'язковими, а зараз - за показаннями.



- Щодо географії роботи ВЛК. Чи скрізь ВЛК є в достатній кількості, достатній комплектації, достатній якості?

- Якщо брати військовозобов'язаних, у нас трішки більше 500 закладів, залучених по всій території України. Кілька закладів визначають військові адміністрації з урахуваням навантаження, а НСЗУ здійснює оплату наданих послуг цим закладам. По суті, вони прагнули підбирати медичні заклади, якомога ближчими до центру комплектування. Навіть є таке, що прямо через дорогу від ТЦК. Якщо, умовно кажучи, потрібні ще заклади, то військова адміністрація ухвалює рішення, а НСЗУ їх контрактує, щоб оплачувати послуги. Наприклад, за останній місяць у Києві додалися заклади.



- Тобто ці заклади законтрактовані з НСЗУ?

- Так, це договори за пакетом медичних послуг "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки". Оплата залежить від кількості людей, які пройшли огляд.



- Чи є скарги в НСЗУ на роботу ВЛК?

- У НСЗУ скарги є, але не на ВЛК, а на виконання специфікацій, умов договору. Ми також поставили на моніторинг скарги, що надходять на "гарячу лінію" МОЗ. На тиждень у нас десь 3-4 скарги в середньому. Переважно люди не згодні з рішенням ВЛК, це особливий тип скарги.



- А ВЛК, які працюють на прифронтових або близьких до фронту територіях? Чи там вони є?

- Там теж є ВЛК, але там складніше, насамперед з точки зору кадрового забезпечення. Наприклад, у Херсонській області. Ми навіть свого часу такий механізм ротації забезпечували, що на певний проміжок часу запровадили відрядження лікарів з інших регіонів. Зокрема, це було дуже дієво після теракту росії на Каховській ГЕС, і ми скеровували туди медичних працівників з усіх територій. Такі відрядження себе добре показали.



- Чи є якісь особливості проходження ВЛК жінками?

- До жінок застосовуються ті ж правила, що й до всіх громадян України. Якщо людина військовозобов'язана, якщо треба пройти ВЛК, то жінка її проходить.



- Що наразі у питаннях повторних оглядів МСЕК?

- Робота МСЕК і перевірки МСЕК наразі є актуальними питаннями.

Суть в тому, що в першій редакції законопроекту про мобілізацію була норма, що всі люди з інвалідністю, встановленою від початку воєнного стану, мають повторно пройти МСЕК. До моменту ухвалення закону ця норма кілька разів трансформувалася, але у вже ухваленій редакції її прийнято в іншому вигляді. А саме - щодо продовження роботи спільно з правоохоронними органами перевірок рішень МСЕК для людей другої-третьої групи інвалідності, які були прийняті після 24 лютого 2022 року для певної вікової категорії.

Такі перевірки зараз тривають. Ще починаючи з минулого року ми перевірили понад 53 тис. справ МСЕК, і зараз 18,3 тис. справ спільно з правоохоронними органами перевіряємо.



- І що показали перевірки МСЕК?

- Минулого року, здається, понад 600 справ було скеровано на повторні огляди.

Для перевірок формуються робочі групи, до складу яких входять представники МОЗ, наших науково-дослідних інститутів, представники інших державних інституцій, регіонів, лікарі безпосередньо, правоохоронці. Їх формується багато, тому що кількість регіонів велика і кількість справ велика.

Йдуть перехресні перевірки по регіонах за певними заданими параметрами. І по тих справах, де є певні сумніви, буде додаткова перевірка безпосередньо з повторним оглядом.