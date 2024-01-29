Ми віримо в Україну, на рівні ради директорів ухвалено рішення активно входити в український ринок - регіональний директор із розвитку Louvre Hotels Group Філіп Кампаньо

Інтерв'ю із директором із розвитку в Польщі та країнах Центральної та Східної Європи міжнародної готельної мережі Louvre Hotels Group (Франція) Філіпом Кампаньо

Текст: Оксана Гришина



- Louvre Hotels Group вже під час війни заявила про експансію в Україну. Чим викликане це рішення?

- Ми віримо в Україну, тому відкриваємо тут, у Львові, в складі багатофункціонального офісно-готельного комплексу Kristal Plaza готель під нашим найбільш перспективним брендом - Tulip Hotels & Residences.

Свідоме рішення про експансію в Україну було прийняте наприкінці 2022 року, це наша підтримка українських готельних девелоперів та галузі гостинності України загалом. Апарт-готель на 73 номери розташований як один з компонентів комплексу з другого по восьмий поверхи. Девелопером проєкту є Галицька Будівельна Гільдія (GBG). Будівлю введено в експлуатацію вже під час війни, у квітні 2023 року, зараз триває оздоблення та умеблювання номерів, плануємо відкриття апарт-готелю наприкінці весни 2024-го.

Louvre Hotels Group розвивається з 1976 та об’єднує понад 1720 готелів з фондом понад 150 тис. номерів у 54 країнах. У нас повна палітра готельних брендів - від 1 до 5 зірок за міжнародно-прийнятими нормами: Royal Tulip (5*), Golden Tulip (4*), Campanile (3+*), Tulip Hotels & Residences (3*, готелі та апарт-готелі для довготривалого проживання), Kyriad та Kyriad Direct (3* та 2* відповідно) і Première Classe (1-2* рівень); п'ять брендів мережі Sarovar в Індії, а також софт-бренди Hôtels & Préférence Group та TemptingPlaces для ексклюзивних та бутікових готелів.

У Європі ми №2 за кількістю готелів. Україна стає 55-ю країною, де ми будемо представлені, і ми пропонуємо найсучасніший, найгнучкіший формат співпраці з більшістю наших брендів.

Українські готелі, що увійдуть до нашої мережі, доєднаються до наших двох дуже просунутих систем бронювання та лояльності гостей. Це допоможе забезпечити більше завантаження та вищий середньодобовий тариф готелям, а отже, додасть ліквідної вартості подібним інвестиційним проектам. Дещо забігаю наперед, але вже почалась інтеграція цих систем з редіссонівськими в об’єднану глобальну клієнтську базу двох сестринських компаній – Louvre Hotels Group та Radisson Hotels; інтеграція завершиться у 2025 році. Це суперпотужний крок на нашому конкурентному світовому готельному ринку!



- Чому як стартовий в Україні обрано саме цей бренд, у чому його особливість?

- Tulip Hotel & Residences ми називаємо мега-брендом. Це означає, що в наступні п’ять років він буде одним з флагманів нашого розвитку. Цей бренд буде максимально зручним і бажаним для інвесторів та споживачів, саме на нього буде спрямована значна частина маркетингового бюджету.

Концепція бренду відображена в його назві – Tulip Hotel & Residences. Під одним дахом фактично може бути два продукти – класичні готельні номери як Tulip Hotel для коротких візитів на одну-три ночі, а також більші за площею та з кухонним аннексом апартаменти Tulip Residences для середньо- й довгострокового проживання, і саме цей варіант обраний для Львова.



- Скільки зараз на ринку мережевих Tulip Residence апарт-готелів?

- З 2021 року під цим брендом відкрилося два готелі – один у Парижі, другий у Варшаві. Ще один готується до відкриття у Массі-Палезо (Франція) в лютому 2024-го. Вкінці 2023 року відкрився Tulip Inn Zyrardow (Польща), буде ребрендований на Tulip Hotel & Residences.



- Тобто львівський, запланований до відкрити у 2024 році, стане п’ятим?

- Не зовсім. На сьогодні 26 готелів цього бренду на стадії, аналогічній львівському (збудований, триває інженерне оснащення та меблева комплектація). У 2024-му відкриваються два – у Вроцлаві й уже другий у Варшаві.



- Чи ведете перемовини щодо інших локацій в Україні, можливо, пропонуєте інші бренди?

- Так, хоч ми насправді лише почали тут нашу активність. На даний момент ведемо перемовини з одним із українських девелоперів щодо ще одного готелю Tulip Residence, іншого цікавить Golden Tulip. Це дуже предметні перемовини, проте угоди ще не скріплені підписами.



- Які міста цікавлять?

- У Києві, Львові та Буковелі живий інтерес, ми там розглядаємо конкретні об’єкти, але угоди ще не підписані. Також, вірогідно, Одеса й Івано-Франківськ. Все залежить від інвестора, наскільки активно він готовий зараз вкладати у створення професійного готельного об’єкта. Якщо він наважиться приєднатися до мережі й зробить відповідні модифікації щодо пожежної та безпекової систем, то ми готові до співпраці.



- Які умови франшизи?

- Сьогодні LHG має одну з найконкурентніших пропозицій на ринку: при тому, що переговори можуть внести досить значні корективи (розмір готелю, його локація, оперативність девелопера – це дуже важливі переговорні моменти), розмови завжди стартують з 6% від доходу номерного фонду, без обороту ресторану та комерційних площ. До війни в Україні колеги по цеху, інші френчайзори, часто говорили про 5% і навіть про 4% від номерного обороту, але я б порадив девелоперам, що цікавляться співпрацею з міжнародними готельними брендами, уважно читати написане дрібним шрифтом. Для цього є спеціалізовані консультанти, і ми дуже заохочуємо замовників наймати таких у свою команду, адже тоді переговори проходять в рази ефективніше, підвищується рівень профільної самоосвіти місцевих готельних девелоперів.



- А яка ж тоді вартість роялті?

- Це складно сказати без деталізації: як я говорив, чимало залежить від домовленостей з конкретним інвестором по його конкретному кейсу. Наприклад, якщо він приходить і каже - в мене є два готелі по 150 номерів і я б хотів, щоб на них були ваші вивіски, то він, звісно, повинен отримати кращі умови, ніж той, у кого один невеличкий готель на 60 ключів. Чи не так?



- Цей формат готелю у Львові розрахований на нове розуміння туризму, в тім числі на "номадів", які по декілька місяців працюють з інших міст. Які спеціальні опції розроблені з урахуванням їх побажань?

- Даний продукт підлаштовується до нових видів клієнтури, які не мають перманентного місця проживання в якійсь країні і можуть переїжджати з країни в країну.

Ми є однією з міжнародних компаній, які спеціалізуються на резиденціях (апарт-готелях). Гості, які зупиняються на тривалий час, повинні мати міні-кухню. Їм потрібно мати більше місця для одягу та інших речей, додаткове спальне місце (приміром, комфортний розкладний диван). Вони повинні мати можливість самим собі випрати та висушити речі (пральна/сушильна машина). І їм дуже подобається коворкінг, часом є невелика бібліотека, є зона, де можна проводити невеликі негаласливі вечірки.

Отже, в "резиденції" є місця, де резиденти можуть зустрічатися, співпрацювати, разом їсти, приймати гостей і при цьому без необхідності водити їх до себе нагору в номери/апарти.

Louvre постійно досліджує, розробляє та тестує новинки, готельні елементи, формати спалень і апартаментів. Наприклад, з 2024 року ми впроваджуємо глобальну програму стандартів brilliant basic, яка значно підвищить комфортність ванної кімнати та гостьової спальної зони.



- Які опції стимулюють здоровий активний спосіб життя?

- Є також фітнес-зал. Ще одна опція – велосипеди в тих готелях, які мають можливість запропонувати безпечну велодоріжку. В нас є два типи велосипедів - для відпочинку (наприклад, для сімей з дітьми) та прогулянок, і для тих, хто їде на роботу.



- За якими критеріями ви обираєте, котрі з брендів більш адекватні для міст?

- Нема залежності від міста, є залежність від локації. Ми обов'язково здійснюємо аналіз відвідування локації майбутнього об’єкта, аналізуємо його з технічної та архітектурної перспективи й лише після того робимо інвестору пропозицію щодо оптимального в конкретному випадку й місці формату (або ж обґрунтовано відмовляємося). Аналізуємо трафік можливих гостей, різні джерела попиту. Наприклад, в інших країнах маємо більше питань про сусдні офіси, готелі, торгові центри. Зважаючи на потреби гостей, готель може бути навіть при автозаправці чи на великих перехрестях, але ближче до наших економ-продуктів, наприклад, Première Classe. До речі, я переконаний, що саме цей бренд дуже успішно зайде на ринок України, де купівельна спроможність громадян дещо знизиться у найближчі роки.

Сьогодні немає стандартних рішень, усе дуже персоналізовано. Гості хочуть персоналізованого сервісу, інвестори хочуть персоналізованого сервісу. Всі бренди й готельні інвестиції залежать від того, як змінюється світ. Ми маємо бути гнучкими, аналізувати місце й після цього комбінувати, вирішувати, які з брендів у якому міксі можуть найкраще підійти до тієї чи іншої локації та певного профілю інвестора.



- Вас не лякає нинішня ситуація в Україні?

- Як я згадував вище, це є сміливе й благородне рішення на рівні ради директорів – активно входити в український ринок. Проте без сильних локальних партнерів нереально добитися тут конкретних відкриттів готелів. Сильний девелопер (Олександр Криштофор, Галицька Будівельна Гільдія), молода професійна українська управлінська компанія Burford Management (Іван Лунь), та галузева "опіка" з боку Асоціації готелів та курортів України UHRA (Ірина Сідлецька) – в такому товариству будь-які ризики проекту зведені до мінімуму.