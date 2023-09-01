Цукрова галузь цього року працює на рекорд - в. о. голови правління "Укрцукор" Назар Михайловин

Наскільки справдилися весняні прогнози 2023 року щодо площ посівів цукрових буряків, про готовність цукрових заводів до сезону цукроваріння та про експортний потенціал цукру агентству "Інтерфакс-Україна" розповів в. о. голови правління Національної асоціації цукровиків України ("Укрцукор") Назар Михайловин

Текст: Оксана Руженкова



- Чи справдилися прогнози НАЦУ "Укрцукор" на виробничий сезон 2023 року стосовно очікуваних площ посіву та потенційного врожаю цукрових буряків?

- Прогнози у поточному році не лише справдилися, а й перевершили очікування. Якщо напередодні посівної кампанії ми очікували на 239 тис. га площі посіву під цукровим буряком, то наразі, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, маємо 249,9 тис. га. Це більше, ніж у довоєнному 2021 році, коли Україна вирощувала культуру на 220 тис. га.

Незважаючи на запізнення зі строками посіву майже на два тижні через несприятливі погодно-кліматичні умови, вегетаційний стан цукрових буряків наразі задовільний і можна сказати, що він аналогічний минулорічним показникам. Ми очікуємо на гарний урожай. Проте остаточні висновки сьогодні робити завчасно, оскільки вегетаційний період цукрових буряків триває і все залежатиме від подальших погодно-кліматичних умов. Урожайність цукрових буряків у поточному році прогнозується в межах 500-550 ц/га. Цукристість, за даними учасників асоціації, також відповідає минулорічним показникам - від 14,5 до 16-17%.



- Копка цьогоріч коли стартуватиме?

- У цьому році сезон збирання цукрових буряків розпочався 20 серпня у Вінницькій і Черкаській областях. Станом на сьогодні в країні вже працюють два цукрових заводи, один - у Вінницькій і один – в Черкаській областях.



- Скільки заводів цьогоріч працюватиме?

- Переробку цукрових буряків здійснюватимуть 30 цукрових заводів. До минулорічних підприємств додалися ще сім цукрових заводів, з яких три - на Київщині, два - на Житомирщині, по одному - у Хмельницькій та Тернопільській областях.

Зазначу, що на початку повномасштабної війни в окупації перебував один цукровий завод на Харківщині. На сьогодні в Україні немає цукрових заводів, які б перебували під окупацією. Харківська область не сіяла цукровий буряк, оскільки не було проведено повного розмінування земель. Відтак цукрові заводи цієї області не працюватимуть.



- Переробні підприємства, зокрема олійні, молочні, крохмальні, скаржаться на брак сировини і неможливість працювати на повну потужність. Що можете сказати про цукрові заводи?

- За сприятливих погодно-кліматичних умов в Україні цього року валовий збір цукрових буряків очікується в межах 13 млн тонн, що забезпечує оптимальні строки роботи підприємств. Залежно від дати пуску більшість цукрових заводів завершать сезон виробництва цукру до Нового року, а окремі цукрові заводи планують працювати в першій декаді 2024 року.



- Коли розпочнеться реалізація цукру, виробленого у виробничому сезоні-2023?

- Реалізація цукру, виробленого з цукрових буряків нового врожаю, розпочинається на третій день від початку його виробництва. Відвантаження продукції здійснюється підприємствам харчової галузі, торговельним мережам та іншим споживачам. Залежно від обсягів виробництва цукру та логістичних можливостей незначні обсяги цукру направляються на зберігання у складські приміщення цукрових заводів.



- За прогнозами ТОВ "Астарта-Київ", Україна з цукрових буряків урожаю-2023 очікує виробництво 1,7-1,8 млн тонн цукру, з якого третина може бути відвантажена на експорт. Уряд дозволить цей експорт? Якщо так, то коли?

- Експорт цукру є одним із основних шляхів розвитку галузі. НАЦУ "Укрцукор" підтримує прогноз "Астарти-Київ", оскільки на сьогодні відновлення експорту для цукрових підприємств є важливим питанням. Обсяги виробництва цукру у сезон 2023 року в повному обсязі забезпечують потреби внутрішнього ринку та створюють експортний потенціал щонайменше 600 тис. тонн.

Нагадаю: Кабінет міністрів постановою від 5 червня поточного року заборонив експортувати цукор до 15 вересня. Виробники сподіваються, що цю заборону буде скасовано і експорт цукру буде відновлено, зокрема, до країн Європейського Союзу.

Зараз Міністерство економіки України, Міністерство аграрної політики та НАЦУ "Укрцукор" напрацьовують механізм експорту цукру для вітчизняних експортерів.



- На початку літа цукровикам заборонили експорт, а згодом виділили квоту на поставку 20 тис. тонн цукру до Румунії. Хто нею скористався?

- За наявної інформації НАЦУ "Укрцукор" може повідомити, що ліцензії на експорт до Румунії отримали підприємства цукрової галузі, а не трейдери.

З метою покращення співпраці учасниками ринку цукру діє Меморандум про взаєморозуміння між виробниками цукру, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством економіки та торгівлі та іншими учасниками ринку цукру і його споживачами.



- Можете порівняти ціни на цукор на українському ринку та світовому?

- Станом на 31 серпня ціна на цукор білий на Лондонській біржі становила $730,5/тонна (без ПДВ) на умовах FOB. Натомість ціна на внутрішньому ринку цукру у його виробників становить $718/тонна (без ПДВ).

Експорт цукру – це варіант розвантаження ринку та збільшення прибутків підприємств, що в умовах війни надважливо для поповнення держбюджету за рахунок надходжень від валютних операцій.



- Скажіть, будь ласка, чи буде якась рекомендація, до яких країн доцільно експортувати український цукор?

- Через втрату морських іншого шляху, крім наземного, тобто автотранспорту, в цукровиків немає. Експорт, як і минулого року, відбуватиметься до країн Європейського Союзу.



- У яких країнах цього року може бути затребуваним український цукор?

- За прогнозами світових компаній – провідних виробників цукру, трейдерів, покупців, у світі очікується дефіцит цієї продукції в межах 2 млн тонн при загальній потребі світового ринку в 184 млн тонн на період 2023/2024 МР. Логічно, що за такої ситуації вітчизняні виробники самостійно укладатимуть контракти на експорт.



- Польща звинувачувала українських аграріїв, що до неї було поставлено зерно за демпінговими цінами. В результаті ринок цієї країни було перевантажено надлишковими обсягами продукції. Чи є подібні прецеденти з українським цукром?

- НАЦУ "Укрцукор" не має такої інформації. Можу з упевненістю сказати: наші виробники цукру самі домовляються з покупцями, самі постачають їм товар за тими цінами, котрі у них зазначені в контрактах. У нас абсолютно немає на меті демпінгувати чи продавати так, щоб це шкодило виробникам чи фермерам інших країн.

Цукровики України сподіваються, що транзит через Польщу діятиме в будь-якому разі, бо, як уже я казав, наші порти заблоковано. Логістика зросла в ціні в рази, плюс експорт автотранспортом відтерміновує поставки в часі, що не грає Україні на руку.



- Низка ЗМІ, орієнтованих на споживацький ринок, сигналізує про зростання цін на цукор. За гарного прогнозу на врожай і виробництво це лунає дещо дивно. В чім річ?

- Від початку сезону переробки цукрових буряків урожаю 2023 року ціна у виробників коливається в межах 31-31,50 грн/кг (з ПДВ). Ціна продукції реалізується на межі її собівартості у зв’язку з подорожчанням вирощування цукрових буряків (зросли ціни на насіння, ЗЗР, паливно-мастильні матеріали та логістику). Варто зазначити, що поточний маркетинговий рік, як і минулий, буде профіцитним. На сьогодні він характеризується низьким попитом кінцевих споживачів.



- Чи можуть підприємства для підвищення своєї продуктивності попрацювати над мінімізацією витрат і на вирощування, і на виробництво цукру? Де є потенційний резерв такої оптимізації?

- Підприємства цукрової галузі постійно працюють над вдосконаленням технічних і технологічних процесів виробництва цукру, низка підприємств працює над удосконаленням енергетичної складової. Через повномасштабну війну та заборону у всіх є певні фінансові проблеми. Проте всі намагаються працювати на результат.



- Рано чи пізно європейський ринок буде відкрито для українського, зокрема, аграрного бізнесу. Цукор стане "виїзним" і можна буде експортувати його до ЄС. Чи можна сказати, що виробництво цукру стане перспективним? У цей сектор доцільно інвестувати - розвивати і підприємства, і сировинну базу?

- Цукрова галузь була і є експортоорієнтованою. Виробничі потужності цукрових заводів країни спроможні забезпечити виробництво цукру в обсязі до 2 млн тонн, при цьому забезпечивши потреби внутрішнього ринку і створивши експортний потенціал. Проте для цього необхідно виходити на зовнішні ринки. Через призупинення Чорноморської зернової ініціативи" вітчизняні фермери уже поточного року проявляють зацікавленість до виробництва цукрових буряків, чого не спостерігалося шість років.

При цьому уряду необхідно сприяти пошуку логістичних шляхів та країн-імпортерів нашого цукру. Перспективним виробництво цукру в Україні може бути за наявності ринків його збуту та вирішення питання про логістичні шляхи.



- Чи готова галузь до можливих викликів і загроз під час найвідповідальнішого періоду – цукроваріння?

- Галузь готова до виробничого сезону. Підприємства самостійно вживають усіх необхідних заходів для подолання викликів та загроз під час сезону виробництва цукру.



- Відомо про плани виробників на 2024 рік?

- За сприятливої кон’юнктури світового ринку, покращення логістичних шляхів виробники цукрових буряків та цукру України готуються до наступної посівної кампанії в 2024 році, вірять в перемогу ЗСУ, з надією дивляться у майбутнє і сподіваються на подальший розвиток вітчизняної бурякоцукрової галузі та її експортного потенціалу.