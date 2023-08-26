"Центренерго" планує збільшити запаси вугілля за рахунок імпорту для роботи в ОЗП – гендиректор

Ексклюзивне бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" генерального директора ПАТ "Центренерго" Андрія Чуркіна

Текст: Ніна Яворська

- Скільки блоків "Центренерго" планує вивести у опалювальний сезон?

- Опалювальний сезон 2023-2024 рр. "Центренерго" розраховує пройти приблизно на таких потужностях, які були задіяні минулого року. Зараз ми можемо впевнено говорити про вісім енергоблоків сумарною потужністю 1190 МВт. Йдуть активні ремонтні роботи, щоб упевнено увійти в опалювальний сезон.

- Наскільки вам знадобиться імпорт вугілля?

- Повністю на своєму вугіллі нам цієї зими не пройти. І найближчим часом "Центренерго" планує укласти контракти з іноземними компаніями. Вже є певні напрацювання, гадаю, що протягом місяця буде результат. Нам треба вийти на обсяг щонайменше 80 тис. тонн вугілля на місяць. То був би достатній резерв. Але ми розробляємо різні сценарії, готуємося максимально. І якщо буде трохи менше, у нас на сьогодні є заміщення – газ та мазут. На Трипільській ТЕС, наприклад, є можливість працювати на мазуті. Його ми вже завезли, і я вже попросив технічну дирекцію станції зробити пробний запуск на цьому виді палива.

- Ви його купуєте чи використовуються якісь інші варіанти? І наскільки достатньо запасів?

- Ми закуповуємо мазут у компанії "Укрнафта". Запасів більше ніж достатньо.

- У компанії багатомільярдні борги перед "Нафтогазом". За таких умов він продовжить постачати вам ресурс?

- Ми працюємо у звичайному режимі. Платимо за газ згідно з договором реструктуризації. У наших умовах максимальний результат ми можемо отримати, працюючи на вугіллі, з огляду на меншу собівартість виробництва порівняно з газом чи мазутом.

- Як позначилося на компанії підвищення прайс-кепів на ринку із 1 липня цього року?

- Справді, ціна на е/е зросла: у липні орієнтовно плюс 20%, у серпні – ще 10%. Але всі енергоносії йдуть в одній позиції. Вугілля ми купували на той час по 4,2 тис. грн/тонна, сьогодні це 4,7-4,75 тис. грн/тонна. Імпортне – ще дорожче. Приблизно на 15-20%. Хочу відзначити максимальне сприяння та практичну допомогу у вирішенні наших проблем з боку Міненерго. Зокрема, хочу подякувати міністрові Германові Галущенку за скасування граничних цін для підрядників. Це дозволить нам прискорити темпи ремонту.

- За які гроші компанія купуватиме імпортне вугілля?

- Гроші є. Я не скажу, що вони є на все, але щоб закупити паливо, наповнити їм сховища до опалювального сезону – вистачає.

- Чим ви поясните нестачу вугілля вітчизняного виробництва?

- Погодьтеся, це не моє питання.

- Які перспективи купівлі вугілля у ДТЕК?

- Із ДТЕК велися переговори. Але нас не влаштовує ціна.

- Наскільки доступне вугілля для нас у Європі?

- У Європі вугілля є. Найближче та найдоступніше для нас – вугілля з Польщі. Але ми працюємо над іншими варіантами.

- Щодо газового ПСО таки йдеться про продовження? (Термін дії положення про ПСО, згідно з яким "Нафтогаз" постачає газ для виробництва е/е на ТЕЦ та ТЕС за пільговою ціною, спливає наприкінці серпня – ІФ-У.)

- Думаю, продовження буде. На весь опалювальний сезон.

- На яку суму кредитів за урядовою програмою "5-7-9" претендує компанія? І якою є зараз ситуація з їх отриманням?

- Ми зверталися до банків. Вони готові кредитувати, але хочуть гарантії. Ми звернулися із цим питанням до Мінфіну. Чекаємо на рішення, хто буде гарантом.

- Якою буде ваша позиція щодо судової справи на 1,4 млрд грн з "Укрдонінвест Трейдингом", яку касація відправила на повторний розгляд до судів першої інстанції?

- Ми відстоюватимемо інтереси держави, тобто компанії "Центренерго".

- Яким, на вашу думку, буде майбутній ОЗП?

- Ми розуміємо, що для нас він легким не буде. Але ми робимо все можливе, щоб він якомога безболісніше пройшов для українців. Ми вистояли минулої зими, пережили безпрецедентні атаки ворожих ракет та дронів по енергосистемі. Тепер у наших фахівців – досвід та професіоналізм, яких немає ні в кого у світі. Ми максимально готуємося до потенційних загроз. У нас немає іншого вибору.