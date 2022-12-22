Інтерес інвесторів до України однозначно є, але є й питання "коли і як?" - голова правління Hartwall Invest

Ексклюзивне інтерв'ю з головою правління K. Hartwall Invest Oy Ab, власником Leopolis Hotel Lviv Віктором Хартваллом

Текст: Дар Грищенко



- Ви вже 15 років працюєте на ринку України. Як змінилася загалом робота ваших бізнесів, починаючи з 24 лютого? Які з них виявилися найбільш стійкими під час активної фази вторгнення?

- Важко сказати, який саме бізнес виявився сильнішим. Звісно, повномасштабне вторгнення вплинуло на всі бізнеси – і на готель Leopolis, і на агробізнес CPG. Тому ми просто сприйняли цю нову реальність, а відтак мусили зробити ряд кроків, щоб адаптувати свій бізнес до неї. Втім, треба додати, що всі ці події вплинули не лише на бізнеси в Україні, але й бізнеси за кордоном. Тому що поточна енергетична криза також впливає на бізнеси за кордоном. Завдяки професійній команді, корпоративній культурі та системі корпоративного управління ми продовжуємо працювати й розробляємо бюджети на наступний рік а також переосмислюємо стратегію на 2024-2025 роки.



- Яка наразі її доля логістичної компанії K.Hartwall, котра працює на нашому ринку вже понад 10 років з багатьма великими компаніями?

- Дійсно, K.Hartwall – це наша сімейна компанія, якою я та мій кузен володіємо порівну. В листопаді ми відсвяткували 90 років цієї компанії. В Україні нашими клієнтами є лідери ринку ритейлу – "Фоззі", "Варус", "ВайнТайм", "Велмарт". K.Hartwall - глобальний лідер у сегменті логістичних рішень. Після повномасштабного вторгнення наші клієнти на деякий час зупинили замовлення, але зараз продовжуємо вести перемовини щодо нових контрактів. Тому сама компанія існує й працює, але не в Україні. Однак зв’язки залишилися, тому якщо колись буде потрібно, ми швидко відновимо роботу.



- А як давно перестали працювати в Україні?

- Наша сім`я інвестує в Україну з 1996-го року. Ми інвестували під час криз 1998 і 2008 років і не зупинялися після початку війни у 2014 році. Зараз пріоритетом є підтримка існуючих бізнесів. Водночас ми бачимо великий потенціал щодо інвестицій після перемоги й продовжуємо аналізувати різні напрямки потенційних інвестицій.



- Як загалом почуває себе в Україні сьогодні ваш аграрний бізнес?

- Компанія CPG була заснована три роки тому. Нашими партнерами є інвестори з Великої Британії та України. Зараз, як і більшість аграрних компаній, ми зіткнулися з проблемами доступу до фінансування, росту цін на засоби захисту рослин, росту цін на перевезення готової продукції, черги на кордонах, перебої в постачанні електроенергії.



- Яких збитків зазнала компанія у зв’язку з вимушеним закриттям портів?

- Оскільки ми інвестували у переробку готової продукції, то в нас дещо краща ситуація порівняно з іншими гравцями на ринку, але ми також зазнали збитків через зростання цін на транспортування, нестабільне енергопостачання та зупинку деяких наших клієнтів. Один з них, наприклад, через повномасштабне вторгнення був змушений зупинити завод. Наші збитки вимірюються мільйонами доларів США.



- Які плани на найближчий період?

- З початком війни, як я вже зазначав, наш головний клієнт, який виготовляв картопляні чіпси, закрив свій завод, і ми вимушено сфокусувалися на виробництві крохмалю. Для цього ми пришвидшили запуск нового крохмального заводу, в котрий компанія інвестувала понад $6 млн.



- Він вже побудований, чи це ще тільки плани?

- Так, він вже працює, але побудована й запущена лише перша виробнича черга. Тож ми маємо план розширити виробничу лінію і добудувати ще. Ми зараз знаходимося на стадії корегування стратегії, тому зможемо повідомити про обсяги інвестицій згодом.



- А як щодо інвестицій? Чи були вони заморожені після 24 лютого? Скільки загалом ви інвестували в Україну?

- Цього року ми інвестували близько $1 млн в реновацію готельного комплексу. Також ми все ще не завершили цьогорічні інвестиції в CPG задля завершення будівництва крохмального заводу.



- Чи плануєте подальші інвестиції в Україну?

- Наразі в нас немає якихось конкретних проектів чи планів щодо інвестицій. Але це не означає, що ми відмовляємося інвестувати в Україну. Передусім наші інвестиційні можливості фокусуються на поточних бізнесах, щоб зрозуміти, які ресурси необхідні, та який капітал може бути вивільненим для потенційних інвестицій на інших напрямках. Наприклад, зараз ми ведемо переговори з інвестиційною компанією Horizon Capital, щоб разом залучити інвестиційний капітал для потенційних інвестицій в Україну, і залучити ще й інші фінські компанії або інших фінських інвесторів. Але поки що це на стадії переговорів і оцінки ситуації. Ми впевнені, що Україна має значні конкурентні переваги у світі, використовуючи висококваліфікований людський капітал, наприклад, в технологічних компаніях. Також є потенціал у сфері переробки агропродукції.



- До речі, спілкуючись з іншими інвесторами, чи бачите ви інтерес до України? Чи бачите ви якісь певні побоювання щодо інвестицій під час війни?

- Інтерес однозначно є, але є й питання "коли і як?", і "якого плану інвестиції?" Тобто, можливо, інвестори реалізуватимуть свої плани поступово, спочатку вкладаючись в початкові стадії проєктів чи бізнесу, а потім, коли війна закінчиться, вже посилювати ці інвестиції. Тобто, інтерес є, але є водночас і певні побоювання.



- Чи застраховані ваші бізнеси в Україні, та чи допомогло вам це під час війни?

- Я не знаю, яка саме страхова компанія обслуговує наші активи в Україні, але сьогодні в будь-якому разі є питання щодо будь-якої страхової компанії. Інвестиції по суті не захищені, тому що всюди є пункт "форс-мажор", "військові дії"... і т.п. Тобто, незалежно від того, яка компанія всюди однакові умови, і потенційні ризики знищення бізнесу вважаються за форс-мажор. Ми знаємо, що зараз ведеться розробка продукту страхування ризиків знищення активів у час війни. Це суттєво вплине на позитивне прийняття рішення щодо подальших інвестицій.