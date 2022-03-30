Нам знадобилося два тижні, щоб відновити постачання у 12 областей – гендиректор "Філіп Морріс Україна"

Ексклюзивне бліц-інтерв'ю генерального директора "Філіп Морріс Україна" Максима Барабаша агентству "Інтерфакс-Україна"

-- Яка офіційна позиція PMI щодо виходу з російського ринку?

-- На сьогоднішній день компанія "Філіп Морріс" вже здійснила конкретні кроки зі згортання роботи в Росії: зупинила заплановані інвестиції та відкликала поточні, в першу чергу, мова йде про нову лінію виробництва стіків для IQOS ILUMA вартістю $150 млн США. Скасувала нові запуски, заплановані на 2022 рік, та комерційні активності, зняла з продажу ряд сигаретних брендів.

Наразі, компанія працює над варіантами належного виходу з російського ринку.

-- Як війна вплинула на роботу компанії в Україні?

-- Війна у країні сильно вплинула на операційну діяльність, враховуючи те, що наша фабрика знаходиться у Харкові, а найбільші склади – у Києві та передмісті Києва. Можете уявити, з якими складнощами ми стикнулись, коли мова йде про логістику та доставку продукту. Нам знадобилося два тижні, щоб відновити постачання у 12 областей, і продукт все одно швидко зникає з полиць. Деякі наші партнери перестають платити за контрактами, тому ми вимушені покривати це за рахунок наших резервів.

Що стосується бездимних продуктів, то за попередній тиждень ми відновили роботу 10 фірмових магазинів IQOS. Цього тижня плануємо запустити роботу ще двох.

Наша основна увага зосереджена на наших співробітниках. Ті, хто працюють у магазинах і на складах, мають поруч укриття на випадок повітряної тривоги. Решта команди працюють дистанційно, допомагаючи як у комерційних проєктах, так і у волонтерських (наприклад, нашим колегам з евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги).

-- Як компанія допомагає Україні?

-- Ми вважаємо, що кожен сектор та компанія відіграють свою роль у військовий час. Наша компанія — один з п’яти найбільших платників податків, тож нашим головним завданням було відновлення бізнесу та забезпечення відповідних податкових надходжень. Так, з початку війни ми сплатили 1,4 млрд грн акцизних платежів, більше половини яких – аванс майбутніх періодів.

Окрім цього, з самого початку війни ми почали забезпечувати військових сигаретами, та за перший місяць передали на потреби військових більш ніж 4,5 млн пачок цигарок загальною вартістю понад 250 млн грн.

Крім того, PMI перерахували 10 млн доларів США на підтримку міжнародних гуманітарних зусиль, профінансували придбання 23 машин швидкої допомоги та рентгенівського апарату для дитячої лікарні в Івано-Франківську. Колеги з інших офісів зібрали ще $430 тис. фінансової допомоги в рамках внутрішнього донейшен-проєкту Project with a heart у 80 країнах світу, які компанія PMI подвоїла. В рамках цього ж проєкту наш офіс додатково виділив ще $1 млн у вигляді гуманітарної допомоги.

-- Як компанія допомагає своїм співробітникам?

-- Ми керуємося чотирма основними принципами: сталі дії, спрямовані на безпеку та добробут довгостроково, фінансова стабільність та працевлаштування, справедливий підхід, гнучкість та турбота. Так, за лютий, березень та квітень заробітна плата була виплачена наперед, ми також надали одноразову грошову допомогу на покриття непередбачених витрат всім працівникам, незалежно від того, чи можуть вони виконувати свої обов’язки. Автобуси нашої фабрики евакуювали понад 1600 людей, у тому числі родичів наших співробітників, а також домашніх улюбленців з Харкова, Києва, Чернігова та інших найбільш постраждалих регіонів.

Ми надаємо підтримку із житлом в Україні та за кордоном для колег та членів їх сімей (тобто для подружжя чи партнерів, дітей, батьків, братів та сестер). 225 наших співробітників зараз вже за кордоном, більшості із них був забезпечений трансфер та всіляка підтримка 24/7 від колег з PMI. Для тих, хто вирішив залишитися в Україні, ми організували гуманітарну підтримку – по Україні розподіляється 30 тон товарів першої необхідності від PMI. Також шукаємо можливості для тимчасової роботи та більшої стабільності для нашої організації. Ми тут, щоб підтримувати людей у довгостроковій перспективі, і працюємо разом як команда, як спільнота та як PMI, щоб надати справжню допомогу всім, хто цього потребує.

-- Чи зазнала компанія збитків протягом війни?

-- На щастя, людських жертв серед наших колег немає, але матеріальні збитки, звісно, нас не оминули. Мабуть, ви бачили відео в телеграм каналах, що наш офіс та склад згоріли. Дійсно, в перші дні війни наш регіональний офіс у Києві був повністю зруйнований, щоправда склад не постраждав. Так само, нещодавно, ми втратили наші магазини IQOS в Маріуполі, Харкові та Києві.