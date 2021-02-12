Мы хотим выйти на рынок грузоперевозок по Днепру, взять на себя управление днепровскими портами и терминалами - и.о. главы УДП

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Алексея Хомякова.

Автор: Дар Грищенко

- Вы уже больше года возглавляете ЧАО "УДП". Что изменилось в компании за это время?

- Во-первых, удалось обеспечить финансовую стабильность компании и спасти от банкротства и растаскивания искусственно созданных задолженностей недобросовестными кредиторами, связанными с одиозными политиками Одесской области. Предприятие много лет не было прибыльным, работало в убыток и фактически распродавало остатки флота, а местный "эстеблишмент" вместе с "профсоюзами" делал все, чтобы угробить пароходство. Нам удалось достичь финансовой стабильности благодаря эффективной работе с кредиторами, взвешенной финансовой политике, уменьшению просроченной задолженности и увеличению ликвидности предприятия за счет устранения непроизводственных расходов, улучшению эксплуатационных показателей деятельности флота, в буквальном смысле "вычищению" персонала от коррупционеров и взяточников, обеспечению социальных гарантий для трудового коллектива. Сейчас уже мы видим, что с первым этапом мы успешно справились, несмотря на неблагоприятную внешнюю ситуацию во всем мире, связанную в первую очередь с пандемией COVID-19.

- Удалось ли вашей команде вывести компанию из убыточности?

- В этом году УДП впервые за 10 лет показало значительную чистую прибыль – 79,3 млн грн. Я напомню, что 2019 год пароходство завершило с убытком в "минус" 8,6 млн грн. Если говорить о ключевых результатах за 2020 год, то чистый доход от реализации продукции составил 662,2 млн грн. Показатель EBITDA за прошлый год у нас – 62,4 млн грн, план выполнен на 139%. Рентабельность по EBITDA выросла до 9,4%. К тому же за текущий период ЧАО "УДП" уплатило в государственный и местные бюджеты 68,7 млн грн налогов и обязательных платежей. При этом в 2020 году у нас де-факто не работал пассажирский флот, который в среднем приносил нам до 200 млн грн выручки.

- Как изменились объемы грузовых перевозок по сравнению с 2019 годом?

- Транспортно-логистический сектор ощутил ущерб от эпидемии одним из первых. И УДП здесь не исключение. По оперативным данным, общий тоннаж, перевезенный как морским, так и речным флотом, составил порядка 1,3 млн тонн. Это примерно на 0,25 млн тонн меньше, чем в 2019 году. Падение связано с ограничением экспортных грузовых потоков по р. Дунай и уменьшением объемов грузов в порту Измаил для погрузки.

Как я уже упоминал, пассажирский флот УДП в 2020 году не осуществлял перевозок. Тем не менее, мы сохранили трудовой коллектив, закрыли все задолженности перед персоналом за предыдущие годы и планомерно готовим наши пассажирские суда к новым перевозкам в постковидный период, когда будут понятны новые "правила игры" для пассажирского транспорта.

Следует отметить, что конкуренты пассажирским перевозкам на Дунае сократили значительную часть персонала, полностью заморозили все инвестиции в обновление пассажирского флота и фактически находятся на грани банкротства. ЧАО "УДП" при этом выполнило все социальные обязательства перед коллективом и с оптимизмом смотрит на рынок пассажирских перевозок, поскольку открываются новые рыночные ниши в связи с высвобождением сегментов со стороны конкурентов по причине их банкротства или финансовой несостоятельности.

- Какие проблемные места в работе УДП вы видите на данный момент?

- Наш флот все еще остается в неудовлетворительном техническом состоянии, вызванном, прежде всего, его преклонным возрастом, растет его аварийность, огромная потребность финансировании системного обновления флота, также требуются новые, молодые, качественные, прогрессивные трудовые ресурсы. Это ключевые факторы, которые негативно влияют на способность УДП функционировать как судоходная компания и эффективно генерировать прибыль для своего акционера – государства, существенно ограничивая перспективы роста и развития компании.

Но и здесь у нас есть продвижение вперед: с нашими европейскими партнерами, производителями инновационных речных двигателей на р. Рейн и р. Дунай, планируем осуществить глубинную модернизацию ряда буксиров. Эти планы уже обсуждаются на межгосударственном уровне и вскоре найдут свое подтверждение в предоставлении соответствующего целевого финансирования реализации этого масштабного проекта от одной из стран ЕС.

- Недавно вы обратились в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой передать компании речные порты и терминалы на Днепре. С чем связана эта инициатива?

- Мы хотим выйти на новый для нас рынок грузоперевозок по Днепру. Это следующий запланированный этап развития компании, новый масштаб, который позволит расширить сферу деятельности и откроет новые возможности. У нас большой опыт оперирования флотом на реках, хорошая деловая репутация. Уверен, что и этот план вполне реализуем. При этом мы отчетливо понимаем и открыто делаем необходимые шаги, чтобы Днепр начал приносить прибыль нашему акционеру – государству, а не только частным компаниям, которые де-факто монополизировали рынок речных транспортных перевозок. Сегодня днепровские перевозки для нас новый перспективный рынок, на который мы планируем зайти при поддержке МИУ.

Планово продолжаем также дальнейшее развитие дунайского рынка, активно работаем над привлечением финансирования для модернизации и постройки нового флота для соответствия новейшим техническим и экологическим требованиям ЕС.

- Кому сейчас принадлежат эти активы?

- Основные причальные стенки и гидротехнические сооружения портовой инфраструктуры на р. Днепр сейчас принадлежат ГП "Администрация речных портов".

- Вопрос о передаче УДП расположенных на Днепре речных портов и терминалов предварительно уже обсуждался с руководством МИУ?

- Пока мы официально обратились в профильное министерство относительно привлечения финансирования на строительство флота и развитие портовой инфраструктуры. Оба эти аспекта рассматривались потенциальными кредиторами из ЕБРР и предварительно получили поддержку.

Как я уже говорил, наша инициатива связана с намерением осваивать рынок грузоперевозок на Днепре. Проще говоря, речь идет не только о строительстве современного флота, но и развитии его "мест технического обслуживания" и использовании новых технологий в грузоперевалке. Так наша компания сможет улучшить свои финансовые показатели, а для государства – это привлечение финансовых ресурсов в развитие портовой инфраструктуры, создание новых рабочих мест и возможность внедрения новых подходов в развитие логистических центров на р. Днепр.

- Какие сроки вы реально закладываете на реализацию такого масштабного проекта?

- Говорить о конкретных сроках сложно. Это не проект одного дня, месяца и даже года. Он носит долгосрочный характер и точно определить сроки окупаемости и выхода в прибыль можно только прогнозно. Важно другое, что процесс трансформации УДП в успешную судоходную компанию начат, текущие финансовые результаты показали эффективность осуществляемых шагов, а наряду с этим мы увидим и доверие потенциальных институциональных инвесторов (ЕБРР, ЕИБ, МФК). И все это в краткосрочной перспективе. К примеру, в ближайшее время УДП предоставит проектное предложение в Министерство финансов и Министерство инфраструктуры для привлечения институциональных инвесторов по постройке нового флота УДП для эксплуатации на Днепре ориентировочным объемом кредитования до $200 млн, а также предоставления государственных гарантий под эти цели.

Наша команда уже показала хороший финансовый результат в самые сжатые сроки. Повторюсь, сегодня наряду с развитием дунайского направления проект выхода на Днепр для нас ключевой. Аккуратно выражу надежду, что при следующей нашей встрече мы будем уже обсуждать его реализацию.

- Горизонт выхода на прибыльность?

- Шиппинговый бизнес относится к инфраструктурной сегменту экономики, как и строительство дорог, поэтому о быстрых сроках окупаемости здесь речь не идет. В среднем планируем окупаемость проекта на уровне 15 лет при среднем сроке эксплуатации плавсредств не менее 35 лет. Это вполне рабочие показатели для отрасли. Но если развитие основной водной магистрали Украины будет идти быстрее за счет привлечения европейских грузов, мы сможем выйти на окупаемость раньше.

- Как вы оцениваете конкуренцию на Днепре сегодня в грузовом и пассажирском сегменте?

- Сегодня конкуренция на Днепре в сфере речных грузоперевозок не сильно развита, в основном все потоки распределены между тремя-четырьмя крупными игроками, работающими на своей грузовой базе.

Пассажирский сегмент на верхнем участке Днепра достаточно конкурентен и, по нашим данным, здесь наблюдается превалирование предложения над спросом. Поэтому стратегически мы даже не рассматриваем этот рынок как перспективный для нас.

- Вы собираетесь заняться строительством нового флота УДП для работы на Днепре. А где намереваетесь размещать свои заказы?

- Для работы на Днепре нам придется строить новый флот, более современный, технологичный и экологичный. Существующий у нас флот для Днепра непригоден – у него другой класс, неприспособленный для работы на водохранилищах. Нам предстоит строить флот озерного класса.

Разумеется, в строительстве флота мы намерены прежде всего использовать мощности нашего структурного подразделения – Килийского ССРЗ. Правда, это предприятие имеет опыт строительства преимущественно барж, поэтому на заводе могут изготавливаться скорее корпуса самоходных судов и баржи, а вот соответствующие оборудование и механизмы смогут производить другие компании. К этой работе, несомненно, мы привлечем потенциальных зарубежных партнеров, которые имеют больше технологий и опыта для реализации планов нашей компании.

В основе постройки нового флота будут заложены, прежде всего, новые экологические требования, имплементируемые сейчас в ЕС, в том числе странами - членами Дунайской комиссии, а именно инновационные гибридные дизельные и водородные/электрические/LNG двигатели. Сейчас ведутся переговоры с рядом европейских производителей, которые имеют такие технологии. Это очень актуальный вопрос для Украины, ведь в рамках сотрудничества с Германией и ряда уже подписанных межгосударственных и ведомственных соглашений, Украина начала внедрять Концепцию развития водородной энергетики. В связи с этим мы видим огромный потенциал для УДП стать первой судоходной компанией, которая в перспективе сможет перейти на "мирный водород" как новый вид топлива и начать осуществление его перевозок внутренними водными путями, в том числе в Европу.

- Давайте затронем кадровый вопрос. Достаточно ли квалифицированных специалистов в Украине?

- Здесь у нас есть типичные проблемы, как у многих постсоветских предприятий, и мы над ними работаем. На протяжении многих лет никто всерьез не щанимался обеспечением кадрового резерва, преемственности, профессионального обучения как молодежи, так и более возрастных групп сотрудников. И сегодня, как следствие, мы испытываем острый дефицит сотрудников с высокой квалификацией.

Причин здесь несколько. Во-первых, как это ни банально, старение кадров. К сожалению, средний возраст плавсостава уверенно стремится к пенсионному, и мы остро нуждаемся в омоложении личного состава. Также значительно ухудшилось качество профессионального образования наряду с постоянной трудовой миграцией, вызванной общей сложной экономической ситуацией в стране.

- Вопрос зарплат в госкомпаниях всегда один из самых острых. Удалось ли вам погасить долги перед сотрудниками за прошлые периоды?

- Мы сейчас активно занялись выстраиванием справедливой и прозрачной системы оплаты труда. Хотя, конечно, как и в большинстве госкомпаний, уровень вознаграждения сотрудников УДП местами не успевает за рынком.

Сегодня пароходство не имеет задолженности перед бюджетом, по заработной плате сотрудникам, хотя в наследство от предшественников нам достались весьма существенные задолженности. Например, долг по заработной плате по пассажирскому флоту за завершенную навигацию 2019 года составил $278 тыс., но мы его успешно погасили. В 2020 году среднемесячная заработная плата одного штатного работника составила 7 508 грн, которую при увеличении показателей деятельности компании мы, естественно, планируем увеличивать до рыночных показателей.

Мы строим европейскую компанию. Поэтому вполне допускаю, что на определенном этапе развития у нас будут работать интернациональные команды, разделяющие европейские ценности и высокие социальные стандарты, принятые в большинстве стран ЕС. Плюс, с целью привлечения сильных кадров с рынка, мы всерьез рассматриваем применение подходов аутстаффинга. Мы хотим создать условия и модель занятости, при которых запись о работе в УДП была бы реальной ценностью для человека, имела высокую стоимость на рыке труда не только Украины, но и ЕС. И мы к этому идем.

Кроме того, в ближайшее время в УДП стартуют два важных социальных проекта на льготных условиях. Один из них – добровольное медицинское страхование. По примеру крупных международных компаний все сотрудники УДП на добровольной основе получат возможность пользоваться пакетами медстрахования.

Мы также развиваем правительственную инициативу и хотим предоставить сотрудникам возможность принять участие в корпоративной программе негосударственного пенсионного обеспечения. Данная программа направлена на поощрение сотрудников и должна стать действенным долгосрочным мотивационным инструментом, который предусматривает накопление и получение дополнительных пенсионных выплат. Для пароходства это способ дополнительной мотивации персонала, а для работников – источник будущего стабильного дохода в виде дополнительной негосударственной пенсии.