Руководитель УДП отстранен на время расследования передачи управления флотом венгерской компании, топ-менеджмент уволился в знак протеста

Министерство инфраструктуры Украины отстранило и.о. главы правления компании "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) Алексея Хомякова на время расследования дела о передаче управления украинской частью флота компании ее дочернему предприятию UDP Europe kft (ранее - BSC).

В соответствии с приказом Мининфраструктуры от 29 апреля 2021 года, Хомяков отстранен на время расследования дела о передаче в Венгрию управления украинской частью флота компании ее дочернему предприятию UDP Europe kft.

Временно и.о. главы правления УДП с 30 апреля назначен врио замглавы правления Павел Яценко.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" незадолго до этого, врио заместителя главы правления УДП (финансовый блок) Денис Волкин, врио замглавы правления УДП (юридический блок) Леонид Пащенко, врио замглавы правления УДП (блок стратегии и непрофильных активов) Ростислав Куринько уволились по собственному желанию. Причиной их коллективного увольнения стало несогласие с позицией Мининфраструктуры относительно происходящих в компании событий.

Кроме того, Хомяков, Волкин, Пащенко и Куринько считают расследование по вопросу о передаче управления флотом "непрозрачным, надуманным и призванным дискредитировать действия их команды, тогда как за время их работы УДП смогло выйти из череды убыточных лет, стабилизировать деятельность и в "ковидный" год показать наилучший за 10 лет финансовый результат - прибыль 79, млн грн".

Ранее сотрудники СБУ провели обыски в администрации УДП по делу о дочерней компании BSC.