Мининфраструктуры согласовало инвестпроект УДП на $200 млн по строительству флота для работы на Днепре

Министерство инфраструктуры Украины поддержало реализацию инвестиционного проекта Dnipro Transportation ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП), сообщается на Facebook-странице пароходства.

В УДП подчеркивают, что согласование инвестпроекта профильным министерством является важным и определяющим шагом для заключения соответствующих кредитных соглашений с международными финансовыми организациями.

Инвестиционный проект Dnipro Transportation предусматривает строительство 16 буксиров-толкачей с гибридными дизельными двигателями, 31 баржи класса Европа-2, а также строительство и капитальный ремонт пяти локаций для отстоя и технического обслуживания флота и т.п.

Общая стоимость проекта более $200 млн.

"В дальнейшем ЧАО "УДП" продолжит работать над реализацией проекта Dnipro Transportation с международными финансовыми организациями, Министерством финансов Украины и транспортным комитетом Верховной Рады для получения соответствующих государственных гарантий и отработки привлечения к проекту более широкого круга международных партнеров на взаимовыгодных коммерческих условиях", - отмечается в сообщении УДП.

В компании также подчеркивают, что реализация проекта позволит осуществить меры по возрождению речного пути E-40, использовать транзитный потенциал Днепра, а также уменьшить нагрузку на украинские дороги и железную дорогу, создаст заказ для судостроительной отрасли и уменьшит объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Как сообщалось, УДП хочет получить управление над днепровскими портами и терминалами. В настоящее время основные причальные стенки и гидротехнические сооружения портовой инфраструктуры на Днепре принадлежат госпредприятию "Администрация речных портов".

ЧАО "УДП" осуществляет речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки. В состав грузового речного флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов. Морской грузовой флот представлен семью судами дедвейтом 3,3-4 тыс. тонн (шесть сухогрузов типа "Измаил" и один танкер "Десна"). Речной пассажирский флот УДП представлен теплоходами "Молдавия", "Украина", "Днипро" и "Волга".