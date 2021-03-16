Теплоход УДП врезался в опору моста в Венгрии

Теплоход "Челябинск" Украинского Дунайского пароходства 15 марта 2021 года врезался в опору моста в Венгрии.

"По информации от венгерских коллег 15 марта в 12:50 теплоход "Челябинск" караваном из шести единиц, следуя вниз, совершил навал на опору моста в Бае на 1480 км Дуная", - отмечается в сообщении в Facebook странице УДП.

В ликвидации последствий происшествия принял участие экипаж теплохода "Иваново", также принадлежащего УДП.

Информации о пострадавших нет.