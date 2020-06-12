За 5 лет планируем привлечь EUR200 млн и трансформировать компанию в международного мультимодального перевозчика – и.о. предправления "Украинского Дунайского пароходства"

О том, как работает ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП), с какими вызовами сталкивается, рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. председателя правления УДП Алексей Хомяков.

- Давайте поговорим о насущном: как украинский рынок судоходства проходит кризис, есть ли у нас какие-то свои особенности в отличие от общемировых?

- Поскольку нашим рынком является дунайский рынок, мы можем говорить пока лишь только о нем. Как и во все предыдущие кризисы, падение мировой экономики отразилось на рынке транспортных перевозок. Именно это повлияло на усиление жесточайшей конкуренции среди судовладельцев, что повлекло за собой падение фрахтовых ставок, а также нежелание грузоотправителей устанавливать долгосрочные отношения на перевозку грузов более чем на месяц. Мы в этой ситуации пытаемся быстрее реагировать на действия конкурентов, как и на желание клиентов снизить логистические расходы. Среди отличий дунайского рынка от общемировых тенденций – более гладкое "проседание" фрахтовых ставок, нежели наблюдаемое в перевозках класса Panmax где сложилась просто катастрофическая ситуация. В Украине, а именно на реке Днепр, также наблюдается полное затишье, поскольку основные грузоотправители фактически застыли в ожидании возобновления деловой активности, а также реакции мировых рынков на ценовые колебания на основные сырьевые товары.

- А как УДП работает в условиях кризиса? Изменили ли вы какие-то практики, предлагаете ли антикризисные решения, востребованные именно в текущих условиях?

- Как и многие компании, ЧАО "УДП" в первые недели введения карантина не было объективно готово к вызовам, связанным с коронавирусом. Основной проблемой стало введение ограничительных мер по пассажирской навигации всеми странами-членами Дунайской комиссии, а также запрет на замену экипажей транспортного флота на всей протяженности Дуная. Наш плавсостав, который находился в рейсе без захода в базисный порт города Измаил, не мог покинуть свое судно и вернуться домой. Люди были в рейсе более двух месяцев. На берегу тоже пришлось предпринять ряд антикризисных мер – это и дистанционная работа, и запрет находиться в помещениях более одного человека, и температурный скрининг, и масочный режим, и многое другое.

- В первом квартале этого года УДП впервые за шесть лет вышло на прибыльность. Какие вызовы сейчас должно учитывать предприятие, чтобы продолжать развитие?

- Прежде всего, это способность быстро адаптироваться под изменившиеся рыночные условия в период COVID-19, способность управленческих команд выстраивать устойчивые бизнес-процессы, а также создавать фундамент для нового организационного развития предприятия в условиях шестого технологического уклада. На успех данного длинного пути традиционно могут повлиять политические, экономические, социальные и технологические факторы. "Адаптируйся или умри" – таковы реалии сегодняшнего мира бизнеса.

- С какими особенностями и проблемами рынка речных перевозок вам пришлось столкнуться?

- Работа в условиях отсутствия достоверной информации при необходимости принятия молниеносных решений – это основной вызов на данном этапе. В остальном пароходство ничем не отличается от многих других украинских предприятий.

- Сегодня правительство принялось активно поддерживать речные перевозки. Как вы видите развитие УДП в сложившихся условиях?

- В наследство от предыдущих руководителей нам достался стратегический план, разработанный до 2023 года. Однако на сегодня данный документ не отвечает ни требованиям времени, ни вызовам, которые стоят перед пароходством в условиях глобального кризиса и спада мировой экономики. Фактически в документе отсутствует концепция устойчивого развития организации, и мы хотим это изменить. Поэтому работаем над новой стратегией, которую представим Министерству инфраструктуры Украины на утверждение, а также потенциальным институциональным инвесторам для привлечения долгосрочного финансирования под модернизацию старого и строительство нового флота, основанного на новой грузовой базе на реках Днепр и Дунай.

Сейчас у нас существует несколько стратегических направлений. Мы постепенно хотим отойти от узкой специализации флота на перевозках традиционной грузовой базы (железорудное сырье, зерно, уголь), и искать своего клиента в перевозке генеральных грузов (оборудования, техники и крупногабаритных основных средств), а также строительных материалов. Мы видим УДП в качестве международного мультимодального перевозчика широкого спектра грузов, с возможностью перегрузки товаров с речного транспорта на морской или железнодорожный в любой точке Европы, ключевого для нас рынка.

- А кого вы видите своими основными конкурентами?

- Единственным рынком, на котором предприятие конкурирует с другими игроками, является Дунайский рынок транспортных перевозок. За последние 50-60 лет, он практически не изменился с точки зрения грузовой базы, существенного развития инфраструктуры р. Дунай и основополагающих капитальных вложений инвесторов в предприятия отрасли. Фактически многие игроки на рынке оперируют флотом, которому далеко за 30 лет, а его техническое состояние оставляет желать лучшего. В количественном выражении этот рынок достаточно стабилен и насчитывает около 10-15 относительно крупных игроков, среди которых достойное место занимает и УДП. По разным оценкам наша доля составляет до 15% в годовом исчислении от объема перевозимых грузов.

- Что необходимо предпринять для повышения конкурентоспособности и эффективности компании?

- Для повышения конкурентоспособности нам необходимо найти или, точнее, создать своего клиента. Нужно активно конкурировать с другими видами транспорта в Европе, в первую очередь с автомобильным и железнодорожным, предлагая клиентам более доступный, выгодный и экологичный вариант доставки грузов. Безусловно, компания может стать более эффективной при возможности безболезненно оптимизировать основные операционные расходы на разных этапах бизнес цикла. Инновации, возможность находить технологические решения по потреблению топлива, погрузки достаточного тоннажа в условиях мелководья на Дунае, скорость проведения ремонтов, построение оптимальной цифровой модели диспетчеризации флота с использованием искусственного интеллекта, диджитализация фрахтовой работы предприятия с интеграцией в портовую инфраструктуру стран-членов Дунайской комиссии – это все условия успешного ведения бизнеса на высококонкурентном дунайском рынке в долгосрочной перспективе.

- Что сейчас реализуется из программы развития компании?

- Пароходство намерено постепенно предоставить клиентам на р. Днепр флот, способный обслуживать потребности основных экспортных компаний Украины. Таким образом мы создадим достойную альтернативу железнодорожным перевозкам. На данном этапе мы активно разрабатываем стратегию по транспортным перевозкам по р. Днепр, а также предлагаем разным участникам рынка возможные варианты взаимовыгодной кооперации и инвестирования. Как только будут первые успехи в этом направлении, мы однозначно проинформируем. В отношении р. Дунай также разрабатывается отдельная стратегия, направленная на поиск новой грузовой базы, более высокомаржинальных, чем ранее, товаров.

- Поговорим о перспективах. Вы возлагаете большие надежды на привлечение инвестиций. Чем подкреплены такие амбиции?

- Прежде всего, поддержкой Министерства инфраструктуры Украины, где УДП отводится особое место как национальному перевозчику №1, призванному восполнить недостающее системное предложение основным экспортерам Украины по перевозкам по р. Днепр. Потенциал внутренних водных путей – колоссальный, и на этом рынке однозначно найдется место всем игрокам. У нас есть часть устаревшего флота, который относительно быстро и достаточно безболезненно может быть модернизирован под требования навигации по р. Днепр. Это значительно меньшие инвестиции, которые необходимы для создания новых плавсредств. Все транснациональные корпорации ожидали выхода на р. Днепр системного и надежного партнера. Наша команда создает прозрачную и понятную всем потенциальным инвесторам модель ведения бизнеса, не зависящую от смены руководства в отрасли или пароходства. Фактически мы создаем бизнес, который не зависит от конкретных персоналий.

- Кто может быть заинтересован вкладывать деньги в УДП?

- Прежде всего, международные транснациональные корпорации, присутствующие на рынке Украины, которые могут предоставить искомую грузовую базу на р. Днепр и вниз по течению до черноморских портов с перевалкой на рейде либо в самих черноморских портах Украины. По нашим оценкам, это до плюс 8 млн тонн перевозки ежегодно речным транспортом в ближайшие пять лет.

Мы также ведем переговоры с институциональными инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и инвестировании в новый более экологичный и эффективный флот, способный на десятилетия вперед удовлетворять экспортные потребности Украины в полном объеме, дополняя перегруженную железнодорожную и автомобильную инфраструктуру. Однако нам необходимо еще преодолеть ряд преград, создав эффективную модель управления предприятием, пройти международный аудит, привлечь государственные гарантии и потом уже вплотную приблизиться к получению соответствующего финансирования от EBRD, IFC и т.д.

- Сколько хотите привлечь и для реализации каких проектов?

- Если говорить о полном потенциале р. Днепр в ближайшие пять лет и возможности действующего рынка судовладельцев, то я бы ориентировочно говорил о необходимости инвестирования в новый флот или глубинную модернизацию существующего флота всех игроков рынка порядка EUR1,7 млрд.

В ближайшие пять лет планируем привлечь до EUR200 млн, которые пойдут на модернизацию находящегося в "отстое" флота, а также возможное построение новых единиц в кооперации с ведущими судоверфями мира.

- Каковы ваши финансовые прогнозы на 2020 год с учетом ожидаемого эффекта от пандемии?

- Прогнозы вещь очень неблагодарная, особенно в турбулентное время, как сейчас. Тем не менее мы достаточно оптимистично смотрим в будущее. Запланировано 973 млн грн выручки, 45,9 млн грн прибыли от операционной деятельности и почти 75 млн грн выплат в пользу государства.

В то же время, исходя из реалий рынка, а также существенного влияния коронавируса, планы по перевозке грузов и пассажиров пришлось уменьшить. В утвержденном недавно финансовом плане пароходства мы зафиксировали объем грузов на уровне 275 тыс. тонн морским транспортом и 1 225 тыс. тонн речным транспортом, а также 20,3 тыс. пассажиров.

- Каким флотом планируете возить эти грузы? И в каком состоянии находится флот УДП сегодня?

- Мы можем пока рассчитывать только на свой флот, а также потенциально на наш флот, находящийся в отстое, который пройдет глубокую модернизацию. Средний возраст транспортного речного флота составляет 34 года, при этом сейчас 42% из 331 единиц флота находятся вне эксплуатации.

Еще с первых дней работы новой команды мы предприняли и будем предпринимать меры по эффективному использованию ресурсов для проведения качественных межрейсовых ремонтов, а также оптимизации расходов на закупку запчастей.

- Видите ли вы тенденцию перехода грузов с ж/д на реку?

- Да, безусловно. "Укрзализныця" является неоспоримым лидером в грузоперевозках, но этому предприятию свойственны традиционные проблемы для компаний подобного размера и масштаба. Всем известны проблемы с обновлением парка локомотивов, устаревших вагонов и ограниченной пропускной способностью железнодорожных путей по направлению к портам у Черного моря. Помимо этого, УЗ достаточно сильно перекредитована, что требует значительной оптимизации расходов, а также стимулирует рост тарифов на грузоперевозки этим видом транспорта. Все это мы считаем возможностью, которую будем использовать в качестве аргумента для смены вида транспортировки основных экспортных грузов Украины.

- А как обстоят дела с пассажирскими перевозками? Каковы перспективы, тенденции, проблемы в этом сегменте?

- Наше предприятие располагает четырьмя пассажирскими суднами, а также одним прогулочным катером, который используется в навигации по дельте Дуная в районе п. Вилково.

До введения карантина нам удалось максимально подготовить пассажирский флот к навигации в 2020 году. Но COVID-19 внес свои коррективы. Сейчас приостановлены все пассажирские перевозки по Дунаю. Мы ожидаем, что их возобновят ближе к июлю с введением специальных правил по пассажирским перевозкам.

Что касается отрасли в целом, то из-за коронавируса пассажирские перевозки существенно пострадали, и им необходима государственная поддержка. Особенно пострадал высокоценовой сегмент комфортабельных речных лайнеров, курсирующих по Дунаю. Он был предназначен в основном для американских, японских и китайских туристов, которые, ввиду отсутствия системного авиасообщения, вряд ли появятся в 2020 году. Наши же теплоходы рассчитаны на низкоценовой сегмент пассажиров (к слову, это немецкие пенсионеры). После снятия ограничений мы будем готовы, работая в этой рыночной нише, как и раньше, предоставить высокий сервис за умеренные деньги нашим европейским клиентам.

- Что тормозит развитие предприятия: законодательство, коррупция, устаревший флот, конъюнктура рынка?

- Все факторы вносят свой вклад в скорость изменений, которые должны происходить на предприятии. За последние 20 лет пароходство, по сути, не использовало свой потенциал, а единичные попытки привлечь инвестиции носили ситуативный характер без видения развития транспортной инфраструктуры европейского региона в целом.

Однако ключевой сдерживающий фактор развития предприятия – старение кадров и отсутствие квалифицированного персонала на "замену поколений". В любом бизнесе люди - это драйвер изменений, поэтому наша основная задача – привлечь и удержать наиболее мотивированных молодых специалистов.

Сегодня мы строим европейскую компанию, и, возможно, на определенном этапе развития в нашей компании будут работать именно интернациональные команды, которые разделяют европейские ценности и стремятся к социальным стандартам, принятым в большинстве стран ЕС. Как работодатель мы стремимся сделать уровень зарплат выше, чем у европейских компаний-конкурентов, и создать условия, когда запись о работе в УДП была бы наибольшей ценностью, развивая тем самым наш бренд и имидж Украины в Европе.

- Какова сейчас средняя зарплата на предприятии?

- Согласно финансовому плану пароходства на 2020 год, расходы на фонд оплаты труда составляют 161,9 млн грн. На данный момент оно не имеет задолженности перед бюджетом по заработной плате сотрудникам. За первый квартал 2020 года пароходство заплатило 21 млн грн налогов и обязательных платежей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднемесячная заработная плата одного штатного работника составила в январе-марте 7 585 грн – на 7,4% больше, чем в 2019 году.

- Какие изменения в законодательство Украине важно принять в первую очередь для приведения нормативных документов страны о речном транспорте в соответствие с европейскими?

- Единая тарифная политика, прозрачные портовые сборы, единая информационная платформа для грузоотправителей и максимальное упрощение процедур погрузки и разгрузки грузов для внутреннего водного транспорта должны сделать максимально привлекательным процесс привлечения инвестиций в отрасль. Мне кажется, государственная политика Кабинета министров и ВРУ представляется достаточно эффективной в этом направлении на данном этапе.

- Сейчас во многих госкомпаниях появляются наблюдательные советы. Есть ли у вас потребность в полноценной системе корпоративного управления?

- Это палка о двух концах, и в украинской бизнес-среде не утихают дискуссии по этому поводу. Но лично для меня как человека, разделяющего принципы западного корпоративного управления, создание наблюдательного совета и избрание независимых членов на конкурсной основе является частью неотъемлемого эволюционного пути развития любой организации. Вместе с тем создание набсовета именно сейчас является преждевременным. Нам нужны механизмы для быстрой наработки, обсуждения, принятия и реализации реформ. И на данном этапе прямое взаимодействие с Министерством инфраструктуры как акционером пароходства - более выигрышная и эффективная модель. Когда мы отстроим все процессы управления по европейскому образцу, то в этой новой корпоративной и управленческой культуре я первый, кто поддержит создание набсовета.

Для институциональных инвесторов существование наблюдательного совета является неким тестом на зрелость организации, ее готовности к прозрачному принятию коллегиальных решений и обсуждению стратегии предприятия в более широком кругу стейкхолдеров. В конечном итоге эта основа корпоративного управления является залогом успеха привлечения стратегических инвесторов и создания модели устойчивого бизнеса. Поэтому в перспективе мы, конечно, только за.