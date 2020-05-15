Основатель KAN Development Игорь Никонов: Мы поменяли взгляды на перспективы загородного жилья

Эксклюзивное блиц-интервью с основателем KAN Development Игорем Никоновым



- Три месяца назад в нашем интервью вы отметили, что пока только присматриваетесь к строительству жилья за пределами Киева. Но вот, в условиях карантина, мы уже наблюдаем всплеск спроса на загородное жилье…

- Да, действительно, мы поменяли взгляд на такое строительство и уже начинаем разрабатывать несколько проектов загородного жилья. Мы также рассматриваем возможность реализации коттеджного проекта и в черте города, но это сравнительно небольшой формат. Текущая ситуация уже поменяла отношение людей к тому, каким жилье должно быть в принципе. В основном, жители столицы раньше рассматривали его просто как место, где можно переночевать. Но сегодня стало очевидным, что мир изменился и теперь вам нужна не только кровать и четыре стены, а полноценная среда обитания, где на безопасной большой территории будет комфортно провести несколько месяцев в изоляции. Поэтому мы в своих проектах создаём огромные функциональные пространства, которые позволяют соблюдать безопасную дистанцию в периоды ограничений. Вот, например, в ЖК "Республика", "Комфорт Таун" и "Файна Таун" низкоэтажная застройка, соответственно, маленькая плотность людей на территории и при этом просторные променады, большие зеленые зоны для досуга и спорта, оборудованные площадки для выгула домашних питомцев и т.д. Осенью в "Республике" отрывается детский сад и школа нашей сети "А+", вскоре запустим еще и паблик-центр, а площадь вокруг него, как Тяньаньмэнь по размеру, будет создавать дополнительное огромное пространство для прогулок и общения. Далее по плану реализация проекта бассейна и зоны отдыха под открытым небом. Посмотрите по сторонам, мы создаем реально классный, абсолютно автономный город в городе.



- Вы участки под Киевом успели купить еще до всплеска спроса?

Мы их не покупаем, мы договариваемся о партнерстве с собственниками земли и занимаемся девелопментом участка.



- То есть загородом будут коттеджи, или возможно похожие с киевскими проектами комплексные застройки?

- Это будут и коттеджи, и дуплексы, и таунхаусы и двухэтажные дома. Мы разрабатываем сейчас очень много новых форматов. Подобные городки с развитой инфраструктурой сейчас обретут новое дыхание, и наша задача создать объекты, которые будут соответствовать всем требованиям современного человека. Энергоэффективность, экологичность материалов, эргономичные архитектурно-планировочные решения и развитая инфраструктура, по-прежнему, наши приоритеты в девелопменте проектов любого формата.



- Сколько проектов сейчас в разработке в целом у компании?

- Шесть. В основном все большие, комплексная застройка.



- Как карантин повлиял на работу компании, насколько упал спрос на жилье?

-Мы не наблюдали очень сильного спада, люди по инерции продолжали приобретать жилье в наших комплексах. Продажи немного просели скорее из-за страха покупателей выходить на улицу и тесно коммуницировать. В работе нашей компаний значительных изменений практически не произошло, темпы работ на стройплощадках прежние, увеличились только меры безопасности, связанные с пандемией. Если не принимать во внимание весь негатив, окружающий нас сейчас, я считаю, что для нас, как для девелопера, предоставляющего очень актуальный продукт на рынке, есть и позитив. Люди, наконец-то, оценили, насколько важно приобретать не просто квадратные метры, а комфортную среду обитания в инфраструктурно развитых проектах, как например, Unit.home, “Файна Таун" и др. Время точечных свечек и спальных районов прошло. Нужно быть готовым к тому, что подобная ситуация повторится. Если территория комплекса большая и самодостаточная, люди могут вести полноценный образ жизни, соблюдая безопасную дистанцию.



- Еще и в условиях неработающего общественного транспорта особенно важным становится наличие всего необходимого под рукой, не так ли?

-Да, помимо просторных зон для отдыха и спорта, садов и школ в наших проектах организовано множество мест притяжения рабочей силы. Магазины, кафе, коворкинги, офисы и другая инфраструктура создают большое количество рабочих мест прямо на территории комплекса. В скором будущем еще и в ТРЦ Respublika будет работать более 5 тыс. человек. То есть учиться, работать и проводить досуг можно в одном месте без использования общественного транспорта.



- Спрос на первые этажи под офисы есть сейчас?

- В любом проекте спрос на коммерческие помещения зависит от заселения критической массы жильцов. По примеру ЖК "Комфорт Таун" можем судить, что пока не реализованы первые 100 тыс. кв. м, то спрос на нежилые лоты менее активный, но потом идет переломный момент и за помещения начинается настоящая борьба.



- Как карантин повлиял на работу ваших офисных центров?

- Компании выводят на работу порядка 40% сотрудников. Все, кто мог отправить работников на удаленку, в том числе, и мы, сделали это, чтобы минимизировать риски. Для тех, кто работает в офисе, обеспечены все необходимые санитарные условия. Но даже сегодня можно уверенно заявить: все версии о том, что офисная недвижимость может иметь меньший спрос– неоправданные. Мы много обсуждали с коллегами эту тему и пришли к выводу, что невозможно онлайн создать атмосферу, которая движет компанию вперед, создавая ежедневный энергетический и интеллектуальный обмен. Совсем немногие виды работ не требуют постоянного присутствия в офисе. Вот почему в Силиконовой долине такой высокий КПД. У них проходят постоянные мозговые штурмы, есть общение, есть личный эмоциональный обмен, пускай даже в столовой за чашкой чая. Ведь вы не представляете, где именно может родиться гениальная идея. Поэтому утверждать, что можно делать бизнес только онлайн, как по мне, идея неправдоподобная. Офисную недвижимость не заменить, люди – существа социальные, им свойственно общаться.



- Как эта ситуация повлияет на новые проекты в сфере офисной и торговой недвижимости?

- Я думаю, будут внедрены дополнительные регламенты безопасности. Но и офисы, и торговые центры будут востребованы. Рано или поздно лекарство от вируса придумают, появится новый вирус – снова придумают. Полученный после пандемии опыт научит страны мгновенно закрывать границы на въезд, создавая на пограничных пропускных пунктах обсервационные центры, позволяющие размещать на карантинный период всех въезжающих за их же счет. Если у людей есть деньги и смелость путешествовать в такие периоды, то значит, они должны понимать риски и оплачивать вышеупомянутую обсервацию. И, конечно же, важна обеспеченность тестами, что позволит максимально быстро проверять население.



- Вы на уровне компании не думали тестировать сотрудников?

- Да, у нас есть такая возможность. В том числе, после окончания карантина все, кто имел какие-то контакты или подозрения, будут иметь возможность провести ПЦР-тест. Сейчас они достаточно дорогие, но, я думаю, со временем тесты будут в массовом производстве и у нас в стране.

Кстати, следует отметить, что пандемия продемонстрировала предприимчивость украинцев. Например, в Майями маски появились в аптеках неделю назад, в Англии тест стоит 400 фунтов, маска 20 фунтов, в Испании – 10 евро. Посмотрите, в Украине есть абсолютно все: маски, санитайзеры, перчатки и т.д. У нас уже большое количество аппаратов ИВЛ привезли, в США на одного человека их столько нет. Предпринимательский дух украинцев зашкаливает и в сложившейся ситуации очень радует, честно говоря.

Также в Украине есть еще один положительный момент – ни один банк не упал. Так как банки последнее время никого не кредитовали, соответственно, деньги людей остались в сохранности. А с основными сложностями, прежде всего, столкнулся бизнес, который вынужденно не работал. По моему мнению, государство должно предоставить компенсации таким предприятиям и по максимуму стимулировать создание и поддержание рабочих мест.