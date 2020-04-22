Страховщики смогут полноценно участвовать во всех реформах страны только после реформирования рынка

Эксклюзивное интервью агентству “Интерфакс-Украина”. директора департамента лицензирования Нацбанка Украины Александра Бевза и руководителя проектов и программ департамента лицензирования НБУ Натальи Гудымы.



Национальный банк разработал "Белую книгу" будущего регулирования рынка страховых услуг Украины, что это за документ, какая его основная цель?

А.Б. Мы решили начать практику публикации "Белых книг" еще до реализации самого проекта "сплит", то есть до 1 июля 2020 года. Что такое "Белая книга"? Это концентрированное изложение видения регулятором состояния рынка, его проблем, причин, которые привели к этим проблемам, и те ключевые изменения, которые произойдут в регулировании советующего сегмента.

Кроме того, что мы сделали "Белую книгу" в целом по небанковскому финансовому рынку и опубликовали ее в 2017 году, мы планируем издать такие книги по ключевым сегментам небанковского финансового рынка. Это страховые компании, кредитные союзы, микрокредитные компании, лизингодатели, ломбарды и рынок факторинговых услуг. Таким образом, у нас будет шесть "Белых книг", которые будут покрывать все сектора рынка. Мы это делаем для того, чтобы показать наше видение еще до публикации отраслевых проектов законов. Объяснить логику наших действий просто: быть максимально прозрачными в том какие мы решения будем принимать.

Н.Г. "Белая книга" по страхованию – это видение регулятором ключевых подходов новой модели регулирования и надзора за страховым рынком. Цель "Белой книги" показать, как будет осуществляться регулирование, какая будет выбрана модель, которая в конечном итоге должна привести к обеспечению соответствующего уровня защиты прав потребителей, и непосредственно к устойчивому и конкурентному страховому рынку.

Также добавлю, что при написании "Белой книги" использовались лучшие модели надзора за рынком страхования, директивы Евросоюза и практики, связанные с регулированием страхового рынка. Важно отметить, что после публикации «Белая книга» будет обсуждаться с экспертами страхового рынка, ведь мы хотим найти лучшие и самые эффективные решения, касающиеся как отдельных проблем рынка, так и в целом его развития.

В каком состоянии находится страховой рынок страны по сравнению с европейским рынком?

А.Б. - К сожалению, на наш взгляд, страховой рынок в силу его достаточно сжатого размера и неполного выполнения им своих ключевых задач, не осуществляет необходимую роль страхования в экономике и финансовой системе. В развитых странах страхование выполняет не менее, а то и более важную и значимую роль в экономике, чем банковская система, например, в сегментах покрытия рисков бизнеса. В Украине, к сожалению, этого не происходит. Причин, которые к этому привели, достаточно много.

Н.Г. Основной показатель характеризующий состояние страховых рынков разных стран - это уровень потребления страховых услуг. Показатель проникновения страхования, который рассчитывается как соотношение общего количества премий к объему валового продукта страны, на сегодняшний день Украине составляет 1,4%. При этом в Европе - 5%, в среднем в мире - 6%. Безусловными лидерами по эти показателям являются Великобритания -8,3%, Япония -7,2% и Франция- 6,3%.

По показателю среднего размера страховой премии на одного гражданина Украина также находится на очень низком уровне: на конец 2018 года на одного гражданина страны приходилось 34 дол. США страховых премий. Исследование, проведенное Swiss Re, показало, что Украина заняла по non-life страхованию 73 место из 88 стран и по страхованию life 82 место.

В чем основная причина такого состояния?

Н.Г. Это не одна причина, их ряд. В частности, подавляющее большинство страховых компаний работают без четкой стратегии развития и бизнес-модели. Кроме того, это проблемы, связанные с платежеспособностью и ликвидностью активов, низким уровнем корпоративной культуры, которая у некоторых компаний вообще отсутствует. Совершенно недооценена актуарная функция. В конечном итоге, это приводит к непрозрачности страхового рынка. Компании скрывают свою низкую платежеспособность, фальсифицируют отчетность, и в результате мы получаем закрытый рынок, где очень сложно конкурировать, где практикуется недобросовестная конкуренция и в ход идут такие инструменты как завышенные комиссионные и демпинг. Когда большая часть рынка борется за один вид страхования, а не развивает страхование в целом.

Основной причиной системных проблем является несоответствующее правовое регулирование, а также недоскональная регуляторная политика и отсутствие надзора за ее реализацией. Понятно, что конкуренция на рынке не сможет побороть эти проблемы, потому что они лежат в плоскости модели регулирования и требуют значительных усилий как от регулятора, так и от участников рынка.

Как бы вы охарактеризовали, кратко, суть новой модели регулирования рынка страховых услуг?

Н.Г. Если кратко, то новая модель регулирования будет детально учитывать все процессы: от входа на рынок до выхода с рынка. Во-первых, речь идет о повышении стандартов лицензирования. Сюда включается прозрачная структура собственности, раскрытие конечных бенефициарных собственников, а также ответственности собственника за деятельность компании. Это деловая репутация акционеров, ключевых руководителей страховых компаний, оценка их профессионального соответствия, требования к корпоративному управлению, системе внутреннего контроля, которая будет выстраиваться в зависимости от профиля рисков компании. Это требования к системе управления рисками, основанной на бизнес-модели и профилях риска компании. Во-вторых, это усиление требований к оценке качества активов, к формированию резервов, капиталу и его структуре, требований к учету и отчетности страховщиков, внешнему аудиту и раскрытию информации. А также о формировании системы раннего выявления рисков и своевременного реагирования со стороны регулятора.

Безусловно, в "Белой книге" мы стараемся охватить как можно больше аспектов работы рынка. Это и процедура по восстановлению платежеспособности компании, это реорганизация, ликвидация и передача страхового портфеля. Это консолидированный надзор, защита прав потребителей и соответствующие требования к рыночному поведению, к деятельности страховых посредников. И очень важным фактором новой модели регулирования является коммуникация между регулятором и участниками рынка для того, чтобы создать такие регуляции, которые бы дали положительный эффект прежде всего для самих страховых компаний.

А.Б. Я бы добавил, что, безусловно, мы оцениваем страховой рынок как высокорисковый. Но при этом понимаем, что есть различные виды компаний с различными бизнес-моделями, разного размера, разного профиля деятельности и мы отдаем себе отчет как регулятор в том, что не все компании требуют одинакового подхода. Поэтому, как в целом в масштабах небанковского финансового рынка, так и в рамках страхового надзора, мы будем применять пропорциональный подход, который будет учитывать все эти специфики. Мы хотим успокоить и большие страховые компании, и компании, которые имеют узкоспециализированную деятельность, что будем учитывать их особенности и не будем применять весь набор требований, если они не применимы к соответствующим видам деятельности. Для этих целей, в частности, мы надлежащим образом структурируем новосозданный департамент страхового надзора.

Основные принципы, на которых базируется новая модель.

Н.Г. Первый и важный принцип – это принцип пропорциональности, т.е. регуляторные требования и интенсивность надзора, будут зависеть от размера компании, как она своими активами и своей деятельностью влияет на рынок и экономику в целом, сложности бизнес-модели и профиля рисков страховщика.

Следующий принцип - это принцип перспективного надзора, который включает анализ деятельности в соответствии с бизнес-планом, перспектив развития и потенциальных рисков компании. Оценка потенциальных рисков будет осуществляться на этапе сценариев, которые будут прорабатываться заранее, а также через проведение стресс-тестирования непосредственно самими страховыми компаниями и, дополнительно, регулятором. Нужно будет разработать план финансирования беспрерывной деятельности и план восстановления в случае каких-либо проблем с платежеспособности.

Принцип раннего выявления и своевременного реагирования. В этот принцип заложена оценка потенциальных рисков, которые будут выявляться на этапе анализа ключевых индикаторов деятельности компаний на ранней стадии. В дальнейшем по каждому из этих рисков департаментом надзора будет осуществлять коммуникации со страховщиком, и в соответствии с этими рисками будут определять меры влияния.

И еще один принцип, который я бы хотела обозначить, это принцип профессионального суждения. Это абсолютно новое понятие на страховом рынке, которое уже давно используется в банковском секторе. Профессиональное суждение основывается на убедительных и обоснованных выводах, знаниях и опыте, а также на комплексном и всестороннем анализе информации. Оно заключается в самооценке эффективности управления рисками руководством страховой компании и регулятором, в самооценке и оценке уровня корпоративного управления, системы внутреннего контроля и актуарной функции.

Пруденциальный надзор за страховщиками, на чем он базируется и его этапы?

Н.Г. На сегодняшний день надзор происходит следующим образом: есть определенные требования законодательства, выполнение которых проверяется по результатам отчетного периода: как компания их придерживалась и насколько они выполнены. Национальной банк планирует сделать проактивный и риск-ориентированный пруденциальный надзор. Ключевой целью будет оценка текущей и будущей платежеспособности, а также выявление потенциальных рисков для платежеспособности на ранних этапах для оперативного принятия соответствующих мер.

Если говорить исключительно о пруденциальном надзоре, то я бы здесь выделила четыре основных элемента, по которым будет оцениваться страховая компания. Это то, чего сейчас нет, но к этому нужно готовиться.

Во-первых, это оценка бизнес-модели, ее жизнеспособности и реальности. Сегодня принято подавать бизнес-показатели своего прогнозного развития, но при этом никто не оценивает, как будет обеспечиваться капитал под это развитие, с какими рисками компаниями может столкнуться. Компаниям надо приготовиться к тому, что теперь оценка жизнеспособности бизнес-модели будет проводиться регулятором.

Второй элемент - это оценка уровня корпоративного управления, системы внутреннего контроля, эффективности системы управления рисками и актуарной функции. Это все новые требования для страховых компаний, особенно, для небольших. Если у компаний с иностранным капиталом уже на сегодняшний день сформирована корпоративная культура и построена система внутреннего контроля и управления рисками, и у них обязательно есть актуарии, то для небольших компаний возникнут сложности. Но сразу оговорюсь, что для небольшого бизнеса в связи с тем, что у них объемы бизнеса и величина рисков меньше будет упрощенный подход.

Третий элемент, он сегодня уже есть. Возможно, не такого высокого качества, как хотелось, это оценка достаточности сформированных страховых резервов и качества активов для их покрытие.

И четвертый элемент - это оценка достаточности капитала и выполнение требований платежеспособности, которые усилятся.

На основании этих и других элементов и будет определяться интенсивность надзора, частота проверок и осуществление на основе коммуникаций разрешения ситуации в случае низких оценок по этим элементам. Т.е. поголовных проверок, никто не будет делать.

А.Б. Я бы хотел дополнить. Сейчас крайне важна, и мы все больше это отмечаем, в том числе работая в рабочих группах по проекту закона, осознанная активная позиция самого рынка. Банки это давно уже поняли, они знают, если они занимают какую-то обоснованную позицию, могут объяснить ее логику, регулятор всегда прислушается. Здесь важно, чтобы рынок был не инертным, а проактивным. Конечно, рынку придется менять свои взаимоотношения с регулятором и это будет двусторонний процесс, то, что говорит Наталья — это подходы со стороны регулятора.

Я бы хотел обратить внимание рынка на то, что очень много будет зависеть от того, насколько осознано он будет к этому подходить. Вот сегодня на рынке существует четыре ассоциации, и каждая из них представляет какие-то свои группы интересов, какие-то компании. Возможно, нужна какая-то консолидация позиций, это важно для того, чтобы коммуникация с регулятором была более эффективной. Со своей стороны, мы такую коммуникацию обеспечим. Что касается рынка, на наш взгляд, в настоящее время проактивности все еще недостаточно.

Какие будут основные требования к платежеспособности страховщиков, оценке стоимости активов и резервов?

Н.Г. Если кратко, то требования к платежеспособности поменяются. Потому что требования к платежеспособности, закрепленные действующим законодательством, это треть тех требований, которые существуют в практике Евросоюза и не только.

Точно скажу, что будут требования к минимальному размеру капитала. Это 32 млн грн - для non-life компаний, 48 млн грн - для life компаний. Появятся такие субъекты, как специализированные перестраховщики, для них размер капитала будет 48 млн грн, и ряд компаний, которые осуществляют деятельность по страхованию ответственности, страхованию кредитов и поручительств. У них тоже будут требования в размере 48 млн грн. Это первая часть. Минимальный капитал – это неснижаемый минимум, который должен быть всегда. Минимальный капитал должен быть представлен определенной категорией активов, требования к которым будут чуть слабее чем к покрытию страховых резервов.

Вторая часть – требования к расчетному минимальному капиталу и достаточному капиталу (Solvency капиталу) для покрытия рисков, которые есть у страховой компании. Требования к капиталу, кроме минимального размера капитала, будут рассчитываться индивидуально для каждой компании самой компанией, и будут зависеть от объема бизнеса. Будет предусмотрен и упрощенный порядок расчета.

Упрощенные требования к капиталу будут применяться к компаниям, которые собирают до 150 млн грн премий, и объем резервов у которых не превышает 250 млн грн. Но дискуссия по этому вопросу по-прежнему продолжается. Мы понимаем, что в условиях эпидемии и существующих ограничений величины будут пересматриваться. Возможно, рынок позволит регулятору взять на себя эту функцию пересматривать согласовываемые с ним величины, определяющие, кто будет попадать под упрощенный расчет.

Безусловно, оценка активов и адекватность сформированных страховых резервов очень важна. Компании понимают, что необходимо будет отображать активы, которые находятся на их балансе, по справедливой стоимости. НБУ будет достаточно серьезно к этому относиться и оценивать по справедливой стоимости активы страховщиков. Также планируется разработать рекомендации и процедуры оценки достаточности сформированных страховых резервов - это и актуарный отчет, и другие рекомендации.

Если говорить о том, что сразу ждет страховые компании с момента начала регулирования рынка Национальным банком, то на первом этапе это проверка выполнения ими распоряжения Нацкомфинуслуг №850 по достаточности капитала по результатам первого полугодия 2020 года. Все другие требования, о которых я говорила ранее, появятся только после принятия новой редакции закона о страховании.

Корпоративное управление - еще один больной вопрос украинского страхового рынка. Какие планы у НБУ в его решении?

А.Б. Говоря о корпоративном управлении, сначала надо разобраться, что мы вкладываем в это понятие. Потому, что очень многие используют этот термин, до конца не понимая его сути. Корпоративное управление включает несколько элементов. Первый – это организационная форма компании и система органов управления, которые в этой компании, согласно организационно-правовой форме, должны быть. Второй блок – это отношение и распределение полномочий между этими органами при принятии решений. Третий блок - это функции контроля, или иначе можно назвать, это система внутреннего контроля, система управления рисками. Вот эти несколько блоков вопросов, по сути, и являются системой корпоративного управления, которую мы будем оценивать.

Мы не хотели бы давать каких-то жестких оценок тому, в каком состоянии корпоративное управление в страховых компаниях находится сейчас, потому что оценить его качество можно только полноценно получив полномочия по надзору. Но мы допускаем, что, исходя из норм действующего законодательства, а также из знаний о рынке, которые у нас уже есть, качество корпоративного управления в страховых компаниях крайне низкое. Более того, корпоративное управление, как система, структура отношений, о которых я сказал, в некоторых компаниях отсутствует в принципе. Есть акционер, есть директор - собственно это есть все корпоративное управление.

Мы говорим о том, что НБУ не будет требовать от каждой страховой компании такого объема структуры, который существует в банке. Но мы однозначно считаем, что у страховой компании должен быть орган надзора, функцию которого, как правило, выполняет наблюдательный совет, он должен определять стратегию развития, политику компании, определять стратегические задачи для менеджмента. Кроме того, функция набсовета должна состоять в том, чтобы контролировать и защищать от исполнительного менеджмента контрольные пункты ее деятельности – это риск-менеджмент, это комплаенс, внутренний аудит, актуарная функция. Это задача наблюдательного совета. Но, безусловно, в небольших страховых компаниях требования будут более мягкими. В крупных страховых компаниях, которые даже можно назвать системно значимыми, требования будут более серьезные. Например, наличие независимых директоров в наблюдательных советах, которые будут обеспечивать еще и определенную автономность наблюдательных советов, в том числе от владельцев страховых компаний. И, конечно, будут требования к компетенции этих людей и их деловой репутации. Поэтому, будет дано необходимое время для того, чтобы эти системы корпоративного управления были построены и такого времени должно быть достаточно много.

Мы также говорим о роли регулятора в оценке корпоративного управления, потому что на сегодняшний день действующий регулятор этого не делает, поскольку у него нет таких полномочий по закону. Мы будем это делать, мы будем, как регулятор, согласовывать на должности весь топ-менеджмент. Т.е. они будут проходить в регуляторе предварительную проверку их деловой репутации и профессиональной пригодности, взамен мы отменим обязательное сертифицирование руководителей, которое сейчас производится раз в три года. Кроме того, мы будем оценивать качество корпоративного управления в целом, как оно будут работать, но это уже следующий этап. Потому что сначала необходимо создать эти институты. Поэтому это будет очень большой пласт работы и для регулятора, и для рынка, и мы не уверены, что все компании сразу справятся с этим, поскольку, наверное, сейчас только дочерние компании иностранных страховых групп применяют те стандарты управления, которые десятилетиями вырабатывались в их материнских структурах. С украинскими компаниями, наверное, будет несколько больше работы. Но мы это прошли с банками, там тоже все это произошло не сразу. Реформа заняла не один и не два года, поэтому мы настроены на такую работу, на долгую игру. Она должна дать результат в виде того, что компания, принимая на себя риски, умеет надлежащим образом этими рисками управлять. Это и есть наша основная задача.

Н.Г. Я добавлю, что нужно будет очень много усилий страховых компаний для реализации этих требований. Поэтому будет разработан график имплементации нововведений и для действующих компаний с реалистичными сроками.

Какой реальный срок?

Н.Г. Когда будет сделана полная оценка рынка мы сможем сделать полноценный прогноз в разрезе каждой компании. Нам необходимо оценить всю картину, мы должны понять размер компании, сложность введения бизнеса, объемы, виды страхования, характер операций, степень рисков, уровень системы корпоративного управления, как она построена, и только после этого можно будет определить график внедрения новых требований. Будет общий срок выполнения нормативов, предусмотренный в новой редакции закона Украины о страховании, но каждая компания будет отдельно изучена в этом направлению.

Хочу отметить, что небольшая компания с упрощенным расчетом платежеспособности, скорее всего, будет иметь не такие жесткие требования к корпоративному управлению как значимая страховая компания.

А.Б. Это, собственно, то, что называется пропорциональностью. Я бы добавил, что корпоративное управление – это не величина, которую можно подсчитать, в отличие от платежеспособности. Здесь очень важно понимать, у нас нет задачи, чтобы компании формально соответствовали каким-то требованиям и на этом закончится вся эта реформа. Большой проблемой будет, если все будет выполнено исключительно формально. Пусть лучше это займет больше времени, но будет сделано качественно и по существу, по логике тех норм, которые закладываются. Мы не хотели бы формального исполнения только для того, чтобы поставить галочку. Компромисс со сроками возможен, с качеством – нет.

Защита прав потребителей? Об этом на рынке говорят много, но делают мало, поэтому у населения такое отношение к страховым услугам. Что планируется сделать в этом направлении?

Н.Г. Хочу сразу отметить, что стратегическая цель модели регулирования на первое место ставит защиту прав потребителей. Платежеспособность компании, правильная оценка рисков напрямую влияет на показатель выплат потребителям. В новую модель регулирования будет включен огромный новый блок раскрытия информации и донесения ее непосредственно потребителю. Речь идет об условиях договора страхования, о размере страховых премий, о сроках уплаты премии, информация о страховом продукте, о комиссионном вознаграждении. Более того, если это комплексный продукт, который состоит из нескольких видов услуг, то надо будет раскрывать каждый продукт и все дополнительные комиссии, доплаты, которые лягут на потребителя. Будут требования по раскрытию информации, когда начинает действовать страховое покрытие, условия отказов в выплатах, какие риски не покрываются, какие есть исключения из договора страхования. Полный пакет информации, который надо будет открывать и страховщикам, и страховым посредникам. Вторым блоком будет рассмотрение споров. Механизм разрешения споров должен доводиться до потребителя доступным языком с определением сроков. Т.е. пруденциальный надзор будет включать в себя и надзор за рыночным поведением страховой компании и страхового посредника.

Еще один обсуждаемый вопрос на рынке — это лицензирование страховой деятельности. Что ждет рынок в этом направлении?

А.Б. Принцип лицензирования такой же, как и в банковской деятельности, - это глубокая проработка, оценка бизнес-плана, это оценка финансовых ресурсов акционера, самой компании и источников финансовых ресурсов, это безупречная деловая репутация и прозрачная структура собственности компании. Это вещи незыблемые, а корректироваться может только само требование к капиталу, или, в зависимости от бизнес-плана, к компании могут быть дополнительные вопросы по поводу ее финансового состояния. Все остальное -вспомогательные инструменты. Мы не будем перелицензировать компании. В предфазе перехода с многочисленных видов лицензий на единую лицензию и замены видов на классы мы просто перевыдадим соответствующие лицензии, поэтому здесь не должно быть никаких потрясений у рынка. Другой вопрос, если компания не соответствует действующим лицензионным требованиям работы на рынке, не выполняет требования 850-го распоряжения Нацкомифнулуг по капиталу, то, в конечном счете, лицензия будет отозвана. Надо правильно оценивать свои возможности по соблюдению этих требований, не только с точки зрения номинального их выполнения, а с точки зрения оценки качества активов и справедливости формирования резервов и т.д. Компания, которая не соответствует этим требованиям, будет лишена лицензии.

Уже ни у кого не вызывает сомнения, что страховой рынок сократится. Предусмотрен ли процесс цивилизованного ухода, с учетом солидарной ответственности в Моторном бюро и как это будет происходить?

Н.Г. Выходу с рынка уделяется самое пристальное внимание, и мы считаем, что закон о страховании надо принимать как можно быстрее, чтобы дать возможность компаниям выходить с рынка абсолютно цивилизованно, в том числе путем передачи страхового портфеля.

Планируется установить критерии неплатежеспособности страховщика. Будет предусмотрен план восстановления платежеспособности компании и ее выход из неплатежеспособности. Если же компания не справляется, тогда будет задействован механизм принудительной ликвидации и передачи страхового портфеля, который подразумевает передачу обязательств и активов, если они есть. Процедура передачи страхового портфеля будет осуществляться только с разрешения регулятора, поскольку только его оценка позволит понять, сможет ли принимающая обязательства страховая компания выполнить их в будущем. Все эти нормы будут прописаны в законе о страховании.

Какой результат вы ожидаете от регулирования рынка по-новому и в какие сроки?

Н.Г. Оптимистичный срок реализации новой модели регулирования рынка страхования - пять лет, а может и семь. Этот срок необходим для внедрения новой модели и ее усовершенствования.

По завершению реформы мы ожидаем увидеть платёжеспособный, финансово устойчивый и конкурентный страховой рынок с соответствующей защитой прав потребителей услуг страхования. Ожидаем, что на страховом рынке появятся разные и новые продукты, усилится здоровая конкуренция.

Я могу смело заявлять, что по завершению внедрения новой модели регулирования, страховщики смогут полноправно принять участие в ключевых реформах страны: связанных с системой здравоохранения, негосударственного пенсионного обеспечения, развитии сельского хозяйства и покрытии рисков сельхоз отрасли. Страховой рынок имеет огромный потенциал, который и на сегодняшний день, к сожалению, не задействован.

А.Б. Для меня показателем окончательного выздоровления рынка будет ситуация, при которой граждане и бизнес будут доверять страховым компаниям, будут активно использовать их услуги. В противном случае мы вернемся к тому, с чего начали это интервью: страхование не будет выполнять свои функции в полной мере, не выполнит тех задач, ради которых оно существует как финансовый инструмент во всем цивилизованном мире.

Когда граждане и бизнес будут добровольно выбирать необходимые им страховые продукты, а их будет разнообразное множество, когда каждый потребитель будет понимать, что он защищен страховой услугой от рисков, которые угрожают ему или его бизнесу, тогда можно говорить об успешности реформ.