Экономика

09:58 01.07.2021

Наталия Гудыма с 7 июля прекращает работу в НБУ

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Наталия Гудыма с 7 июля прекращает работу в НБУ

Руководитель проектов и программ департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Наталия Гудыма с 7 июля прекращает работу в центробанке.

"Мой последний рабочий день в НБУ - 07.07.2021", - написала она в "Фейсбуке" в комментариях под постом директора департамента лицензирования НБУ Александра Бевза относительно решения об увольнении его и еще восьми ведущих сотрудников департамента.

"Счастлива, что была частью Вашей невероятной команды! Да, работать, даже дышать в НБУ стало трудно. Нацбанк теряет самое ценное - независимость, коллегиальность", - отметила Гудыма.

До работы в НБУ она возглавляла Национальную ассоциацию страховщиков Украины.

Теги: #нбу #гудыма
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