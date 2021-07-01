Наталия Гудыма с 7 июля прекращает работу в НБУ

Руководитель проектов и программ департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Наталия Гудыма с 7 июля прекращает работу в центробанке.

"Мой последний рабочий день в НБУ - 07.07.2021", - написала она в "Фейсбуке" в комментариях под постом директора департамента лицензирования НБУ Александра Бевза относительно решения об увольнении его и еще восьми ведущих сотрудников департамента.

"Счастлива, что была частью Вашей невероятной команды! Да, работать, даже дышать в НБУ стало трудно. Нацбанк теряет самое ценное - независимость, коллегиальность", - отметила Гудыма.

До работы в НБУ она возглавляла Национальную ассоциацию страховщиков Украины.