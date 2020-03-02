НБУ рассматривает вопрос о возможности введения понятия "финансовый консультант"

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает вопрос о введении понятия "финансовый консультант", предложенного рынком страхования жизни в подготовленной концепции развития рынка (Стратегия развития лайфового рынка до 2040 года - ИФ).

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила руководитель проектов и программ департамента лицензирования НБУ Наталья Гудыма в ходе XVI Международной Карпатской страховой конференции.

Она также подчеркнула, что это позволит иметь специалиста, который будет личным финансовым консультантам граждан и сможет подобрать им инвестиционный продукт или продукт защиты жизни и имущества.

По словам Гудымы, в европейской практике регулятор и профильные ассоциации, анализируют продукты, сравнивают их, предоставляют информацию клиенту об их преимуществах. При этом главное внимание обращается на такие статьи договора, которые подразумевают возможный отказ в выплате или непокрываемые риски.

"Таким образом, потребитель становится более грамотным, он учиться сравнивать, выбирать и формировать необходимый именно ему продукт. И это касается не только страховых услуг, но и других финансовых учреждений", отметила Гудыма.

Отвечая на вопрос, как часто в Беларуси бывают случаи, когда страховые компании предоставляют неполную информацию о договоре, что потом снижает уровень выплат, генеральный директор Беларуской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова отметила, "на моей памяти я такого даже не припомню, чтобы обманывали целенаправленно, такого вообще нет. У нас эту практику искоренили. У нас очень жесткий надзор, очень жесткое регулирование, особенно в части прав потребителей", - сказала она.

По словам Мерзляковой, в Беларуси сильно развит институт жалоб. На жалобу на действие страховой компании отводится строго определенное время. Страховая компания, получив жалобу, обязана отреагировать на нее в течение короткого периода времени. Если в случае направления жалобы регулятору выяснится, что компания что-то "накосячила", ей многое грозит. Есть моменты, когда регулятор видит статистику жалоб по одному направлению, и дает компаниям четкие указания, какие изменения они должны внести в правила. Например, регулятор требовал отменить подлимиты при страховании туристов и выплачивать закрепленную в договоре сумму EUR30 тыс.

"У нас скорее компании страдают от граждан, которые, пользуясь такими правами, целеноправленно начинают "раскручивать" страховые компании ", - отметила она.

Мерзлякова также сообщила, что в Беларуси действует программа финансовой грамотности населения. Сначала она была принята на пятилетку, сейчас продлена, и предусматривает целый план мероприятий, о выполнении которых необходимо отчитываться.

Отвечая на вопрос о роле страховых посредников, в том числе в части финансовой грамотности населения, директор Oakeshott British Insurance Agency Юрий Гришан подчеркнул, что страховые брокеры, зная ситуацию на страховом рынке, могут объяснить клиенту, на что следует обратить внимание при выборе страховщика, предоставить информацию о его финансовом состоянии, помочь получить положенную выплату в случае отказа или занижения ее размера.

Он также выразил мнение, что одной из проблем страхового рынка является работа оценщиков. Это касается как несправедливой оценки активов страховщиков, которые, по словам члена Нацкомфинуслуг Александра Залетова, сильно переоценены, особенно в части недвижимости, земли, так и конкретных случаев по оценке ущерба полученного в ДТП, при пожаре или другом событии.

"Мы неоднократно сталкивались со случаями, когда занижается оценочная стоимость страхового возмещения. Причем это касается как физических лиц, так и крупных предприятий. Например, известная страховая компания заказывает оценку страховой стоимости судебному эксперту, при которой включается пропорциональность выплаты для предприятия за счет недействительного увеличения стоимости объекта страхования на 39% за период действия договора. Как первый регулятор оценочной деятельности считаю, что необходимо наладить жесткий контроль работы оценщиков, возможно, путем единой аккредитации и рецензирования отчетов", - отметил Гришан

Он выразил надежду, что с приходом нового регулятора, усилением контроля за деятельностью страхового рынка, вступлением в действие закона о защите прав потребителей финансовых услуг и ростом финансовой грамотности населения страховой рынок Украины выйдет на новый, европейский уровень.