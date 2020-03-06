Новая редакции закона "О страховании" к страховщикам, собирающим до 150 млн грн премий, требований по платежеспособности особо не изменит

Страховые компании, собирающие в год до 150 млн грн (включительно), размер технических резервов которых по стоянию на конец календарного года не превышает 250 млн грн, а доля перестрахования не превышает 10%, останутся на упрощенной системе расчета запаса платежеспособности.

Такие нормы предусмотрены в разрабатываемых предложениях к проекту закона Украины (ПЗУ) "О страховании" (новая редакция), сообщила в ходе выступления на XVI Международной Карпатской конференции руководитель проектов и программ департамента лицензирования НБУ Наталья Гудыма.

При этом она отметила, что работа над предложениями к ПЗУ построена следующим образом. Рабочая группа в составе представителей страхового рынка, НБУ, народных депутатов Украины, Нацкомфинпосуг обсуждают отдельные разделы и концептуальные подходы. Далее Национальной банк подготовит редакцию предложений к проекту закона о страховании и вынесет его на публичное обсуждение. По словам Гудымы, это произойдет в апреле.

Среди основных новшеств, которые ожидают рынок с принятием новой редакции закона, – это внедрение риска-ориентированного пропорционального подхода к требованиям платежеспособности. Требования к капиталу будут зависеть от сложности деятельности конкретной компании, ее бизнес модели, профиля риска с целью обеспечения платёжеспособности. Новая модель регулирования за страхового рынка будет учитывать основные требования законодательства Европейского союза, как директиву Solvenсy 1, так и директиву Solvenсy 2.

Требования к расчету платежеспособности к страховым компаниям с объёмом валовых премий более 150 млн. грн, или с размером технических резервов, которые по стоянию на конец календарного года превышают 250 млн. грн. будут соответствовать требованиям Директивы ЕС Solvenсy 2.

Таких, по расчетам НБУ, будет до 15 страховых компаний. Поэтапное внедрение требований к капиталу в соответствии с требованиями Директивы ЕС Solvenсy 2 будет осуществляться с у четом финансового состояния рынка.

"При этом планируется закрепить норму, что если компания попадает под упрощенный расчет запаса платежеспособности, то она должна придерживаться закрепленных законом объемов в течение трех лет. Если компания понимает, что превысила эти объемы, то необходимо будет подавать новый бизнес-план, показав полный расчет запаса платежеспособности по Solvenсy 2, и тогда к такому страховщику будут усилены требования. То же самое произойдет и в обратном порядке", - отметила она.

Аналогичная ситуация будет и с корпоративным управлением, поясняет эксперт. Если компания будет использовать упрощенную систему, к ней соответственно будут применены более упрощенные требования. В частности, таким компаниям будет разрешено совмещение ряда основных функций, и передачу их на аутсорсинг и т.д.

Что касается требований к платежеспособности страховщиков, то предложениями к проекту закона предлагается убрать понятие "уставный капитал" и ввести понятия "минимальный уровень капитал"(MCR) и "Solvenсy капитал" (SCR) для покрытия свойственных для страховщика рисков.

При обсуждении размера собственного капитала, по словам Гудымы, в НБУ была дискуссия, в результате которой принято решение взять за основу 32 млн грн для рисковых компаний, 48 млн грн - для компаний, специализирующихся на страховании жизни, и столько же - для специализированного перестраховщика. Если компания хочет заниматься одновременно страхованием жизни и рисковым страхованием, то капиталы суммируются. Эксперт также подчеркнула, что этот капитал должен быть у компании в наличии на каждую дату.

По словам представителя НБУ, еще обсуждается форма собственности страховщика. Согласно Solvenсy 2, это должны быть акционерные общества, однако в Украине из 233 страховых компаний 74 - это общества с дополнительной ответственностью (ОДО).

"Мы должны учитывать наши реалии, поэтому у нас идут дискуссии, мы взяли определенную паузу и рассматриваем два варианта для действующих компаний. Первый - все вновьсозданные компании будут АО. Второй – все действующие компании становятся АО. Для этого в переходных положениях к закону будет закреплен срок, который отводится на преобразование, а также норма, согласно которой компании в форме ОДО при изменении организационно правовой формы не будут перелицензироваться, не будут подпадать под действие Гражданского Кодекса по формированию реестра кредиторов, а также сохранят членство в МТСБУ, если оно было", – пояснила Гудыма.

Она также указала на еще один важный момент, который обязательно должен быть детально выписан в законопроекте. "Это передача страхового портфеля, поскольку все понимают, что рынок будет меняться. Каким бы этот процесс ни был - добровольным или обязательным, - он всегда будет проходить под надзором регулятора. Кроме того, будут требования по созданию реестров договоров страхования, реестров активов", – уточнила Банкир Гудима.

Гудыма также сообщила, что о намерении отказаться от классификации видов страхования. Лицензия будет выдаваться на страховую деятельность. Например, на страхование жизни. "Получив ее, можно будет получить лицензии абсолютно на все классы по этому виду. Однако страховщики должны понимать, что под взятые классы страхования они должны будут подать бизнес-план с описанием объемов, которые планируют получить. Необходимо, чтобы андеррайтеры рассчитали риски по этим классам, финансисты рассчитали показатели платежеспособности, спрогнозировали объем премий, оценили обязательства, которые должны выплачиваться, оценили риски, в том числе рыночные, чтобы и акционеры, и управление компании понимали, какого бизнес-результата хотят достигнуть", – пояснила она.

"Страховщики должны видеть все этапы бизнеса на период от года до трех лет, возможно – пяти лет. Т.е. беря все 18 классов страхования, лицензиат должен понимать бизнес модель. Соответственно, здесь понадобятся специалисты, которые отвечают за комплаенс, систему управления рисками, актуарии которые могут оценить риски. И эти все требования не каприз регулятора, они нужны, чтобы компании были надежными и финансово устойчивыми и для потребителя, и для бизнес партнёров, - уточняет Гудыма.

При этом представитель регулятора считает: главное - чтобы собственники страховых компаний определились, каким они видят свой страховой бизнес, как будут его развивать, какое количество капитала готовы в него вложить, какой доход на этот капитал планируют получить, и чтобы решили еще на этапе создания, интересно им это или нет.

Она также отметила, что НБУ планирует максимальное сокращение обязательных видов страхования или замены их на обязательное наличие полиса. В марте начнется работа с министерствами и ведомствами, которые непосредственно инициируют постановления Кабинета министров по обязательному страхованию. Особо будет обращено внимание на виды страхования, где вообще нет выплат, или на те, которые просто не работают, уточняет эксперт, добавив, что это не касается обязательных видов страхования, которые работают в соответствии с отдельными законами (например, ОСАГО).

Среди прочих новаций также предлагается закрепить требования согласования регулятором руководителей страховых компаний и прохождение тестов членами наблюдательных советов и правлений.

Гудыма также подчеркнула, что команда НБУ абсолютно открыта к коммуникациям и пытается провести как много больше встреч, чтобы в итоге добиться действительно качественных изменений страхового рынка.